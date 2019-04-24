Мясорубка в Англии и схватка в Германии. Все самые крутые интриги европейских чемпионатов – здесь! - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 16:45ФутболБезъязычный Алексей

Мясорубка в Англии и схватка в Германии. Все самые крутые интриги европейских чемпионатов – здесь!

Сегодня поздно вечером «Барселона» может досрочно оформить титул чемпиона Испании – если «Атлетико» дома не победит «Валенсию». Рассказываем обо всех интригах, которые еще живы в пяти ведущих европейских чемпионатах.

ИСПАНИЯ

«ХЕТАФЕ» ТВОРИТ ИСТОРИЮ!

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Квота в еврокубках: 4 – групповой турнир Лиги чемпионов, 2 – групповой турнир Лиги Европы, 1 – квалификация Лиги Европы

Первый показатель при равенстве очков: статистика личных встреч

БОРЬБА ЗА ЧЕТВЕРТУЮ ПУТЕВКУ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Участники: «Хетафе», «Валенсия», «Севилья»

С чемпионством «Барселоны» (четвертым за последние пять лет) все стало окончательно ясно два тура назад, когда каталонцы произвели «контрольный выстрел» в «Атлетико» (2:0). Заранее известен и лучший бомбардир турнира: Лионель Месси (33 гола) рвется к европейской «Золотой бутсе». Еще две путевки в ЛЧ-2019/20 достанутся Мадриду («Атлетико», «Реал»).

А вот с четвертым испанским участником главного еврокубка по-прежнему ничего непонятно. Перед 34-м туром (из 38) «Хетафе», «Валенсия» и «Севилья» умещаются в промежуток двух очков. При этом самый скромный из этой троицы в выходные подтвердил обоснованность претензий на чудо разгромом «Севильи» (3:0).

Если «Хетафе» попадет в ЛЧ, это, безусловно, станет главной сенсацией евросезона-2018/19. Еще в позапрошлом году неуступчивая команда Хосе Бордаласа выступала в сегунде, в еврокубки она заглядывала лишь дважды (пошумев в Кубке УЕФА-2007/08, когда чуть не прошла в четвертьфинале «Баварию»), а ее бюджет сопоставим с нашим «Краснодаром». В четверг «Хетафе» принимает на своем 17-тысячнике «Реал», и еще неизвестно, кого тут считать фаворитом. Темно-синие продолжают писать историю!

БОРЬБА ЗА ТРЕТЬЮ ПУТЕВКУ В ЛИГУ ЕВРОПЫ

Участники: «Атлетик», «Алавес», «Бетис», «Эспаньол»

Из-за того, что «Барса» и «Валенсия» вышли в финал Кубка Испании, шестое место в примере-2018/19 позволит сразу выйти в основную стадию ЛЕ-2019/20, а седьмая строчка станет пропуском в квалификационный раунд второго по значимости еврокубка. Вот за эту «бонусную» вакансию и бьются «Атлетик», «Алавес», «Бетис» и «Эспаньол», а, возможно, еще и «Реал Сосьедад» с «Леганесом» и «Эйбаром» (перечисленные команды втиснулись в шесть очков).

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Участники: «Леванте», «Жирона», «Сельта», «Вальядолид», «Вильярреал»

«Райо Вальекано» и «Уэске» спастись будет трудновато, хотя в отдельных матчах эти команды показывали невероятный футбол, даже против грандов. Третьим неудачником может стать кто угодно из указанной пятерки. Не удивляйтесь присутствию здесь вроде бы крепких по составу «Сельты» и «Вильярреала». Сезон те и другие провалили вдрызг.

И

О

1. Барселона

34

80

2. Атлетико

33

68

3. Реал

33

64

4. Хетафе

33

54

5. Валенсия

33

52

6. Севилья

33

52

7. Атлетик

33

46

8. Алавес

34

46

9. Бетис

33

43

10. Эспаньол

33

42

11. Реал Сосьедад

33

41

12. Леганес

33

41

13. Эйбар

34

40

14. Вильярреал

33

36

15. Вальядолид

34

35

16. Сельта

33

35

17. Жирона

34

34

18. Леванте

33

34

19. Уэска

34

29

20. Райо Вальекано

33

28

АНГЛИЯ

РОДИНА «БИТЛЗ» ЖДЕТ!

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Квота в еврокубках: 4 – групповой турнир Лиги чемпионов, 2 – групповой турнир Лиги Европы, 1 – квалификация Лиги Европы

Первый показатель при равенстве очков: разность голов

БОРЬБА ЗА ЧЕМПИОНСТВО

Участники: «Ман Сити», «Ливерпуль»

«Ливерпуль» не удержал добытый зимой семиочковый перевес над «Ман Сити» и по потерянным очкам пропустил конкурента вперед. Впрочем, «красные» могут вернуть себе полноценное лидерство сегодня, если «горожане» не выиграют дерби у «МЮ». Впрочем, спор команд Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа, наверняка, будет продолжаться до последнего тура. «Ливерпулю» осталось сыграть с «Хаддерсфилдом», «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном», «Сити» – с «Бернли», «Лестером» и «Брайтоном». Разность мячей у «горожан» сейчас лучше («+65» против «+59»). И им, в отличие от «красных», уже не надо играть в Лиге чемпионов. Однако не забывайте о сверхмотивации мерсисайдцев. На родине «Битлз» чемпионский титул ждут с 1990 года!

БОРЬБА ЗА ДВЕ ПУТЕВКИ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Участники: «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «МЮ»

Два неудачника в этой схватке отправятся в Лигу Европы, два счастливчика попадут в Лигу чемпионов, хотя… Все не так просто. Напомним, «Арсенал» и «Челси» продолжают борьбу в ЛЕ, а «Тоттенхэм» – в ЛЧ. Выигрыш любого из еврокубков – это тоже прямая путевка в ЛЧ-2019/20. Но представителей одной страны в главном европейском турнире не может быть больше пяти, УЕФА это недавно еще раз подтвердил. Следовательно, существует расклад, при котором четвертое место в чемпионате Англии не станет пропуском в Лигу чемпионов. Для этого надо, чтобы оба британских победителя ЛЧ и ЛЕ («Тоттенхэм» и «Арсенал»/«Челси») финишировали в АПЛ на пятом-шестом местах, а четвертую строчку занял «МЮ». Вот же будет обидно Уле-Гуннару Сульшеру

БОРЬБА ЗА ТРЕТЬЮ ПУТЕВКУ В ЛИГУ ЕВРОПЫ

Участники: «Уотфорд», «Эвертон», «Лестер», «Вулверхэмптон»

В Лиге Европы АПЛ в любом случае будет представлена тремя клубами. Одним может стать «Уотфорд» в случае победы над «Ман Сити» в финале Кубка Англии 18 мая на «Уэмбли». Тогда седьмая позиция потеряет европейский вес. Если же кубковая сенсация не состоится, схватка за третью лигоевропейскую вакансию обещает получиться жаркой. Теневым фаворитом многие считают команду-открытие сезона – «Вулверхэмптон». Сегодня подопечные Нуну Эшпириту Санту могут стать седьмыми, если победят дома «Арсенал».

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Участники: «Кардифф», «Брайтон»

С «Фулхэмом» и «Хаддерсфилдом» премьер-лига уже попрощалась. Третьим неудачником, если отталкиваться от игры, скорее станет валлийский «Кардифф».

И

О

1. Ливерпуль

35

88

2. Ман Сити

34

86

3. Тоттенхэм

35

70

4. Челси

35

67

5. Арсенал

34

66

6. МЮ

34

64

7. Уотфорд

35

50

8. Эвертон

35

49

9. Лестер

35

48

10. Вулверхэмптон

34

48

11. Вест Хэм

35

43

12. Кристал Пэлас

35

42

13. Ньюкасл

35

41

14. Борнмут

35

41

15. Бернли

35

40

16. Саутгемптон

35

37

17. Брайтон

35

34

18. Кардифф

35

31

19. Фулхэм

35

23

20. Хаддерсфилд

35

14

ИТАЛИЯ

СПАЛЛЕТТИ ПИШЕМ, ГАТТУЗО – В УМЕ?

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Квота в еврокубках: 4 – групповой турнир Лиги чемпионов, 2 – групповой турнир Лиги Европы, 1 – квалификация Лиги Европы

Первый показатель при равенстве очков: статистика личных встреч

БОРЬБА ЗА ДВЕ ПУТЕВКИ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Участники: «Интер», «Милан», «Аталанта», «Рома», «Торино», «Лацио»

Чемпионом Италии восьмой раз подряд (рекорд топ-лиг) в выходные стал «Ювентус». «Наполи» может теоретически опуститься ниже второго места, но без путевки в ЛЧ уже не останется. А дальше – жара! И если «Интер» Лучано Спаллетти есть смысл заранее поздравить с выходом в главный еврокубок, не боясь сглазить, то по остальным претендентам прогнозы бессмысленны. Для «Лацио» борьба может закончиться сегодня – в случае поражения от «Милана». Но если команда Симоне Индзаги увезет три очка с «Сан Сиро», то интрига закрутится с новой силой. По игре, конечно, выделяется «Аталанта» (66 голов), больше которой в сезоне забил только «Юве» (67). Однако основания на успех имеются у каждого участника схватки. Обиднее всего пролететь мимо ЛЧ будет команде Дженнаро Гаттузо. Все-таки «Милан» (отсутствовавший в европейской элите с 2014-го) находится в квартете сильнейших уже 15 туров кряду.

БОРЬБА ЗА ТРЕТЬЮ ПУТЕВКУ В ЛИГУ ЕВРОПЫ

Участники: «Торино», «Лацио», «Сампдория», «Фиорентина»

Полуфиналы Кубка Италии-2018/19 выглядят довольно сенсационно: «Лацио» – «Милан» (0:0 в первом матче), «Фиорентина» – «Аталанта» (3:3). Самая высокая мотивация выиграть этот турнир у флорентийцев, которые уже не могут подняться на седьмое место в чемпионате.

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Участники: «Эмполи», «Удинезе», «Болонья», «Дженоа»

«Кьево» и «Фрозиноне» в серии А уже не жильцы. Скорее всего, следом за ними в классе понизится «Эмполи».

И

О

1. Ювентус

33

87

2. Наполи

33

67

3. Интер

33

61

4. Милан

33

56

5. Аталанта

33

56

6. Рома

33

55

7. Торино

33

53

8. Лацио

33

52

9. Сампдория

33

48

10. Фиорентина

33

40

11. Кальяри

33

40

12. Сассуоло

33

38

13. СПАЛ

33

38

14. Парма

33

36

15. Болонья

33

34

16. Дженоа

33

34

17. Удинезе

33

33

18. Эмполи

33

29

19. Фрозиноне

33

23

20. Кьево

33

14

ГЕРМАНИЯ

КОВАЧУ И ФАВРУ МОГУТ НАСОЛИТЬ БЫВШИЕ

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Квота в еврокубках: 4 – групповой турнир Лиги чемпионов, 2 – групповой турнир Лиги Европы, 1 – квалификация Лиги Европы

Первый показатель при равенстве очков: разность голов

БОРЬБА ЗА ЧЕМПИОНСТВО

Участники: «Бавария», «Боруссия» Д

Казалось бы, мюнхенцы заработали моральное право на очередной титул, отыграв у «Боруссии» отставание в 7 очков и разгромив дортмундцев в апреле со счетом 5:0. Однако перевес «Баварии» по-прежнему минимален. И чемпионского опыта (тренерского, а не игроцкого) у Нико Ковача нет. Так что на финише все возможно. А календарь у обоих лидеров сложный, совсем без очковых потерь они вряд ли обойдутся. «Боруссия» сыграет с «Шальке», «Вердером», «Фортуной» и одноклубниками из Менхенгладбаха, «Бавария» – с «Нюрнбергом», «Ганновером», «Лейпцигом» и «Айнтрахтом». Получается, Ковач и его визави Люсьен Фавр завершат сезон матчами против команд, которые они… ранее тренировали. Ковач трудился в Айнтрахте еще год назад, Фавр – в Менхенгладбахе с 2011-го по 2015-й.

БОРЬБА ЗА ЧЕТВЕРТУЮ ПУТЕВКУ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Участники: «Айнтрахт», «Боруссия» М, «Хоффенхайм», «Байер»

Теоретически сюда можно было бы добавить и «Вердер» с «Вольфсбургом», но обе команды в последнее время сбавили обороты и скорее будут цепляться за путевки в Лигу Европы. Их у Германии три. «Вердер» может пробиться во второй по рангу евротурнир (причем сразу в основную стадию) через Кубок Германии. Но для этого придется обыграть в полуфинале «Баварию», а в финале – «Лейпциг», который досрочно гарантировал себе ЛЧ-2019/20.

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Участники: «Штутгарт», «Шальке»

Мы заранее не отправили «Штутгарт» в компанию к уже вылетевшим «Нюрнбергу» и «Ганноверу» лишь из уважения к клубу, еще в 2007 году становившемуся чемпионом Германии. Конечно, 6 очков отставания от «Шальке» швабцы не отыграют. Придется «Штутгарту» проводить стыки за право остаться в первой бундеслиге.

И

О

1. Бавария

30

70

2. Боруссия Д

30

69

3. Лейпциг

30

61

4. Айнтрахт

30

53

5. Боруссия М

30

51

6. Хоффенхайм

30

50

7. Байер

30

48

8. Вердер

30

46

9. Вольфсбург

30

46

10. Фортуна

30

37

11. Герта

30

36

12. Майнц

30

36

13. Фрайбург

30

32

14. Аугсбург

30

31

15. Шальке

30

27

16. Штутгарт

30

21

17. Нюрнберг

30

18

18. Ганновер

30

15

ФРАНЦИЯ

ЗА ГОЛОВИНА ПО-ПРЕЖНЕМУ ТРЕВОЖНО

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Квота в еврокубках: 2 – групповой турнир Лиги чемпионов, 1 – квалификация Лиги чемпионов, 2 – групповой турнир Лиги Европы, 1 – квалификация Лиги Европы

Первый показатель при равенстве очков: разность голов

БОРЬБА ЗА ТРЕТЬЮ ПУТЕВКУ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Участники: «Лион», «Сент-Этьен», «Марсель»

«ПСЖ» с приключениями оформил досрочный титул, «Лилль» гарантировал себе второе место, а вот «Лион» пока должен беспокоиться за свою третью строчку. Пока перевес над «Сент-Этьеном» – три очка, над «Марселем» – пять, но впереди тяжелые выезды в Бордо и Марсель. Если лионцы отстоят свои позиции, то в Лиге Европы почти наверняка сыграют оба их нынешних конкурента, а также триумфатор Кубка лиги «Страсбур». Впрочем, тому же «Марселю» стоит и за участие в ЛЕ беспокоиться. Пятое место потеряет еврокубковый статус, если «ПСЖ» уступит в финале Кубка Франции «Ренну».

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Участники: «Кан», «Дижон», «Амьен», «Монако»

Вроде бы «Монако» после возвращения на пост главного тренера Леонардо Жардима стабилизировал результаты, однако от вылета команда себя до сих пор не обезопасила. До «Кана» монегаски, конечно, не опустятся. А вот от занимающего 18-е место «Дижона» их отделяют всего четыре очка при довольно напряженном майском календаре: «Ренн», «Сент-Этьен», «Ним», «Амьен», «Ницца». Что означает 18-е место? Участие в стыковых матчах за выживание.

И

О

1. ПСЖ

33

84

2. Лилль

33

65

3. Лион

33

59

4. Сент-Этьен

33

56

5. Марсель

33

54

6. Монпелье

33

51

7. Реймс

33

48

8. Ницца

33

48

9. Ним

33

46

10. Страсбур

33

44

11. Ренн

33

43

12. Анже

33

41

13. Нант

33

40

14. Бордо

33

38

15. Тулуза

33

36

16. Монако

33

32

17. Амьен

33

32

18. Дижон

33

28

19. Кан

33

26

20. Генгам

33

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11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
23/04 13:00Хоккей
«Хочу поговорить с Ильей». Что собирается сказать Ковальчуку его новый тренер?Ковальчук провел неудачный сезон, «Лос-Анджелес» – провальный. Команду встряхнули назначением Тодда Маклеллана, будущее Ильи пока неясно. Новый главный тренер ищет серьезного разговора с потускневшим Ковальчуком. Чем все закончится? 
24/04 16:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
Новости
16:55 Футбол Конте может возглавить «Рому». Ему предложили контракт с зарплатой в 9 млн евро за сезон
16:37 Футбол Валерий Гладилин: «Арсенал» будет очень сложным соперником для «Спартака»
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16:05 ММА Источник: Отец чемпиона мира по ММА скончался в больнице. Он был избит полицейскими
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13:37 ММА Андрей Орловский: Я начинал с подвалов в середине 90-х. А теперь мне 40, и я дерусь в прямом эфире
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13:13 Теннис Итоговый турнира ATP с 2021 по 2025 год пройдет в Турине
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