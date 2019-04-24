Фарфан сделал дубль в Ростове! Видео всех голов 25-го тура РПЛ

«Рубин» – «Уфа» – 1:1
Голы: Сорокин, 72 – Ванек, 45+2
ЦСКА – «Анжи» – 2:0
Гол: Бийол, 13; Сигурдссон, 55
«Ростов» – «Локомотив» – 1:2
Голы: Ионов, 39 (пен.) – Фарфан, 5, 83
«Ахмат» – «Краснодар» – 1:1
Голы: Семенов, 2 – Классон, 49 (пен.)
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