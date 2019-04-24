«Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина» - Советский спорт
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24 апреля 2019 18:00ФутболГригорьевская Юлия

«Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина»

В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

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– Как Мамаев будет готовиться к допросу?
– Вечером накануне заседания я планирую лично проконсультировать Павла о порядке допроса. Впрочем, он был готов ко всему с первого дня заседаний. И за прошедшие полторы недели получил хороший опыт юридической практики. Его позиция четкая и последовательная. Но мы, конечно, разберем возможные вопросы стороны обвинения.

– Готовите какую-то особую стратегию?
– Нет. Наша позиция исходит из фактических обстоятельств дела. Ничего нового не будет. Просто на какие-то аспекты будем обращать больше внимания.

– Как в четверг будет проходить допрос?
– Показания подсудимого – это доказательства защиты. Соответственно, первым вопросы будет задавать адвокат. Затем такое право получат другие защитники, потом – гособвинитель и, наконец, председательствующий судья.

– Допрос подсудимых продлится одно заседание?
– Думаю, да. Времени допросить всех подсудимых хватит.

– Насколько допрос подсудимых важнее, чем показания свидетелей?
– Все доказательства имеют равную силу и подлежат оценке судом на предмет их достоверности, правдивости и относимости. Суд только в приговоре может дать оценку показаниям свидетелей и подсудимых. Есть видеозаписи, иные доказательства, и все это рассматривается в совокупности. Достоверность либо признают, либо нет.

– В каком порядке будут допрашивать ребят? Кто выступит первым – Мамаев или Кокорин?
– Решим уже после общения в изоляторе.

– Насколько важен порядок дачи показаний?
– По большому счету, это не играет роли. Все показания будут услышаны, и стороны смогут задать вопросы всем ребятам.

– Врачи «Зенита» опасаются за то, что у Кокорина могут атрофироваться мышцы. А как оцениваете состояние здоровья Мамаева?
– Редко когда процессы проходят столь динамично. Ранние подъемы и поздние заезды в СИЗО изматывают всех подсудимых, что сказывается на их морально-физическом состоянии. Но Мамаев и Кокорин – спортсмены. Они не показывают усталости. К нагрузкам им не привыкать.

– Сколько еще будет заседаний? Прошло десять.
– Представление доказательств защиты продлится еще два заседания. Стороны имеют право добавить новых свидетелей. А потом начнутся прения сторон. Точно спрогнозировать количество заседаний невозможно.

– Защита будет представлять своих свидетелей?
– Не исключено. В среду нам предоставили первую с момента начала заседаний возможность пообщаться с подзащитными в изоляторе. Слишком плотный график. В «Бутырку» проходят по записи. А желающих посетить СИЗО, особенно в конце месяца, много.

– У адвокатов нет приоритета?
– Нет. Все происходит в порядке живой очереди: адвокаты, следователи. При этом на среду заранее записаться было невозможно.

– Адвокаты будут собираться, чтобы скоординировать свои действия в четверг?
– Мы в любом случае скоординируем свою позицию для того, чтобы определиться, кто первый выступает, кто какие вопросы кому задает. По большинству вопросов наша позиция солидарна. Обвинение построено на том, что подсудимые действовали в составе группы лиц по предварительному сговору. Это структурный стержень обвинения. Нам предстоит его разрушить и доказать, что оно построено на неверных посылах и создано из искусственных оснований.

Наша задача – сделать так, чтобы итоговое решение суда определяло степень вины, а мера наказания исходила из фактических действий каждого фигуранта дела. Если установлено, что лицо не причастно к совершению того или иного деяния, приговор должен быть оправдательным.

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