«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся

У «КРАСНОДАРА» НА КОНУ МИЛЛИАРД, У «АХМАТА» – ПРОПИСКА В РПЛ

В чем был интерес соперников по этому матчу? «Ахмат» в случае победы мог гарантировать себе непопадание в зону вылета. Но в то, что команда из Грозного может покинуть премьер-лигу верится с гигантским трудом.

Для «Краснодара» же на кону стояло нечто гораздо более серьезное. Чемпион, скорее всего известен. И не нужно показывать пальцем в сторону Питера. Но вот за второе место борьба идет нешуточная. Оно, как известно, дает право на попадание в групповой этап Лиги чемпионов-2019/20. А это – гарантированные 16,358 миллионов евро. Или 1 миллиард и 226 миллионов рублей, если кому так больше нравится. На эти деньги можно выращивать и воспитывать своих сулеймановых, игнатьевых и сафоновых.

Кстати, официальный сайт «Ахмата» назвал своего соперника командой, «чей стиль игры нравится многим в футбольном мире».

Перед матчем команды не досчитались ряда ведущих игроков. У «Ахмата» травмированы Родолфо и Анхель. У «Краснодара» дисквалифицированы Перейра и Сулейманов, а швед Олссон еще не долечил травму.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОЛ СЕМЕНОВА. И ВСЕ – ГОЛОВОЙ!

Гости рванули в атаку с первых секунд, но этот микровзрыв к голу не привел. А хозяева забили. Раванелли подал в штрафную гостей, а Андрей Семенов, опередив Дмитрия Скопинцева и Виктора Классона, головой отправил мяч в сетку – 1:0! Это четвертый гол центрального защитника «Ахмата» в матчах премьер-лиги и все он забил головой! Последний раз Семенов отличался в 2015 году в игре против «Зенита».

На тренера гостей Мурада Мусаева было больно смотреть. Опять команда пропустила со стандартного положения! Тут же Бернард Бериша бодренько ускакал от двух центральных защитников, вышел один на один с вратарем, но Матвей Сафонов перевел мяч в перекладину. Вот так начало! Вратарь гостей еще не раз, не два и не три выручал свою команду и выглядел лучшим в составе «Краснодара». Все-таки оборонительные порядки краснодарцев явно уступают по уровню линии атаки. Такого дисбаланса у кандидата в чемпионство быть не должно.

В начале второго тайма «Краснодар» отыгрался. Семенов «компенсировал» и стал виновником назначения пенальти. Семенов сыграл рукой в своей штрафной, а Классон четко пробил с 11-метровой отметки – 1:1! Евгений Городов угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

Тут же команды обменялись опасными моментами. Краснодарец Классон бил головой практически без помех, но промахнулся. А Олег Иванов, выскочив к воротам слева, зарядил в небеса и упустил возможность записать на свой счет шестой гол в сезоне.

В концовке «Ахмат» пошел на настоящий штурм. Пару раз шикарно бил Раванелли, еще дважды бесхозный мяч метался по штрафной… Но «Краснодар» бережно оберегал ничью, хоть она его и не устраивала, и своего добился. Одно очко, конечно, хуже, чем три, но гораздо лучше, чем одно.

«Ахмат» – «Краснодар» – 1:1 (1:0)

Голы: Семенов, 2 – Классон, 49 (пен.)

«Ахмат»: Городов, Плиев, Мохаммади, Семенов, Нижич, Раванелли, Исмаэл, Швец, Иванов, Бериша (Балай, 66), Роши (Уциев, 73)

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Скопинцев (Уткин, 68), Каборе, Вандерсон, Классон, Газинский, Петров, Игнатьев (Стоцкий, 79)

Предупреждения: Швец, 63 – Газинский, 24; Игнатьев, 63; Каборе, 68; Мартынович, 71

Удаление: Мартынович, 90+4