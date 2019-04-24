Дзюба-шоу в Питере. Гол и передача форварда помогли «Зениту» победить «Динамо» - Советский спорт
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24 апреля 2019 23:00ФутболЗетилов Игорь

Дзюба-шоу в Питере. Гол и передача форварда помогли «Зениту» победить «Динамо»

«Зенит», победив «Динамо» (2:0), сделал очередной солидный шаг к чемпионству.

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Нападающий лидера чемпионата России Артем Дзюба забил и сделал результивную передачу. А бело-голубые, по-прежнему, рискуют оказаться в зоне переходных матчей.

ЧТО ХОТЕЛ СКАЗАТЬ ШИРОКОВ?

В день матча громыхнуло. Заместитель гендиректора по спортивным вопросам «Динамо» Роман Широков дал большое и очень странное интервью. Казалось, сейчас в очень непростое для команды время нужно ее поддержать, но в словах Широкова просматривается явное противостояние с главным тренером бело-голубых Дмитрием Хохловым.

«Самое главное – результат, которого сейчас нет, – утверждает Широков. – Здесь вообще-то дело не в фарте. Дело в работе, которая проводится на тренировках».

Игроки, без сомнения, прочитали интервью или накануне, или в день игры с «Зенитом». Что получилось? Счет на табло.

Питерцы ждали гостей в благодушном настроении. Свой «матч года» в Краснодаре они выиграли (3:2), хоть и потратили много сил и нервных клеток. 8-очковый отрыв от ближайшего преследователя позволяет спокойно идти к золотым медалям.

Присутствовали у «Зенита» и в рядах его верных поклонников и реваншистские настроения. «Динамо» – один из пяти клубов премьер-лиги, которому удалось в этом сезоне обыграть главного претендента на чемпионство. Было это 21 октября в Химках. Победный счет на счету Федора Черных. Еще четыре победы на счету «Анжи», «Рубина», «Арсенала» и ЦСКА. Как видим, в списке нет трех команд («Спартака», «Краснодара» и «Локомотива»), которые борются за оставшиеся комплекты медалей и путевки в Лигу чемпионов, а «Динамо» есть!

А ЕСЛИ БЫ ЗАБИЛ ЧЕРНЫХ?

Еще не все зрители заполнили трибуны питерской арены, как динамовец Черных, воспользовавшись падением защитника Ярослава Ракицкого, убежал к воротам Андрея Лунева. Ошибка полузащитника была в том, что он слишком сблизился с голкипером «Зенита» и пробил прямо в него.

Вообще, «Динамо» до перерыва играло смело, и было не понятно: кто борется за право остаться в премьер-лиге, а кто – без пяти минут чемпион России. Без боязни шли вперед и вернувшийся в основной состав Кирилл Панченко, и Артур Юсупов, и даже почти все защитники.

«Зенит» огрызался тоже резко и умело. Это не удивительно, ведь в линии атаки у лидера чемпионата России кроме Дзюбы и Сердара Азмуна есть Дирусси, Оздоев, Ригони, которых всегда готовы поддержать Юрий Жирков, Бранислав Иванович, Ракицкий.

Второй тайм начался с двух сольных номеров Дзюбы. Сначала форвард четко замкнул головой прострел Жиркова. Причем, Артема едва не обнимали два динамовских защитника. Через шесть минут Дзюба, рискуя врезаться в штангу, отдал пас Азмуну на пустые ворота – 2:0!

Хозяева не успокоились и до конца матча провели две шикарные атаки. В первой из них мяч бегал по вратарской, но в ворота не попал. А чуть позже Ригони залепил в дальнюю стойку.

«Зенит» – «Динамо» – 2:0 (0:0)

Голы: Дзюба, 60; Азмун, 66

«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Смольников, Жирков, Оздоев, Барриос, Ригони (Мусаев, 90), Дзюба, Азмун (Эрнани, 76), Дриусси (Шатов, 59)

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Морозов, Шуньич, Хольмен, Москвичев, Юсупов (Жоаозиньо, 70), Соу, Черных (Марков, 70), Козлов, Панченко (Луценко, 82)

Предупреждения: Барриос, 52 – Панченко, 6; Соу, 20

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