УЕФА хочет сделать революцию не в футболе – в сознании

Наверное, всем интересно сейчас обсуждать, в каком туре «Зенит» станет чемпионом, зацепится ли «Спартак» за лигочемпионскую строчку или нет, а нас тут «пичкают» какими-то странными новостями про толерантность и общечеловеческие ценности, которые мы воспримем через футбол. Но если подумать – есть в этом очень важные и чуть ли не революционные моменты.

О спорте и о спортсменах часто говорят как о «мягкой силе». Ты можешь, будучи иностранцем, не болеть за сборную РФ, но если тебе нравится, как прыгает Дарья Клишина, кричит на корте Маша Шарапова или забрасывает очередные рекордные шайбы Александр Овечкин, ты начинаешь поневоле симпатизировать немного и стране, которую они представляют и которая у тебя раньше вроде бы особых чувств не вызывала. Такая же история происходит не только со спортсменами. Есть еще и деятели культуры, и ученые, но именно со спортом этот путь очень нагляден.

Поэтому прививать именно через футбол те ценности, на которых строится сегодняшнее мировое сообщество, наверное, нормально. Да, иногда футбол – это противостояние стенка на стенку, но чаще – это фестиваль, это карнавал, это эмоции. Вспомните хотя бы наш прошлогодний чемпионат мира по футболу, нашу Никольскую, где мы влюблялись, плавали в океане любви и это навсегда оставило в душе самые светлые воспоминания и чувства.

Теперь к сути вопроса. Что же именно произошло? УЕФА, если верить главе этой организации Александру Чеферину, отказывается от лозунга SAY NO TO RASIZM. ТО есть не отказывается от борьбы за равные права. Он просто расширяет фронт этой борьбы. Хэштег #EqualGame довольно часто выносят перед матчами, которые проходят под эгидой УЕФА. Теперь Чеферин организовал и специальную конференцию на тему продвижения разнообразия людей через футбол. Речь, таким образом, идет не только о цвете кожи, но и вообще о самых разнообразных меньшинствах. Обо всех людях, которые могут себя чувствовать ущемлёнными.

В качестве примера приводилось «правило Дэни Руни», которое главенствует в американском спорте при назначении, например, тренеров. Там очень четко прописан алгоритм, согласно которому при выборе тренера не может быть отсечения кандидатов по принципу цвета кожи, сексуального профиля человека и т.д.

Английская федерация футбола уже последовала разумному заокеанскому правилу, когда ввела свой аналог «правила Руни». Когда придет время Гарету Саутгейту, нынешнему главе местной футбольной федерации, покинуть свой пост, собеседовать будут и темнокожих, и азиатов, и представителей самых разных меньшинств.

Выбирают же в европейских столицах мэрами представителей самых разных меньшинств – и ничего, мир не рушится. Только люди спокойнее ко всему относиться начинают.

Подобные конференции с выводами из выступлений и их итоговыми рекомендациями очень быстро становятся поводами для изменений в регламентных нормах. Речь ведь идет уже не только о тренерах и функционерах в федерациях, а и в том, кто из представителей тех или иных стран будет представлять свои федерации и футбольные союзы в международных структурах.

Нашему обществу, в которой до сих пор зачастую существуют нетерпимые, гомофобские, пещерные настроения, будет непросто перестроиться. Но футбол должен в этом помочь. Именно футбол, в итоге, может принести революцию в сознание.