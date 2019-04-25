Нас призывают не футбол любить, а ущемленных - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 13:30ФутболАдамов Сергей

Нас призывают не футбол любить, а ущемленных

Почему инициатива УЕФА – не для нашего общества.

GettyImages-1143952443

Наша аудитория практически моментально отреагировала на материал о позиции президента УЕФА Александра Чеферина, который считает, что через футбол общество должно воспринять толерантное отношение к любым меньшинствам.

Ваш автор вслед за Чеферином произносит совсем неоднозначные вещи, которые можно объяснить только искаженным сознанием сегодняшних европейцев и тех, кто пытается повторять произносимую ими демагогию.

Мы приходим на матч «Спартака» по какой причине? Правильно – потому что болеем за «Спартак». Нам нравится команда, нам нравится атмосфера, нам нравится то, как играют футболисты. А не потому, например, что там играл футболист, снимавшийся обнаженным для голландского эротического календаря, предназначенного для весьма специфической аудитории. У парня хватило ума потом сильно не педалировать эту тему и не стать для болельщиков посмешищем.

Во всем хороша мера. Популярный киногерой говорил что-то вроде «Меня в школе учили, что в Африке живут негры». В угоду придуманной толерантности мы же не будем негров теперь называть темнокожими, правда?

Да, нельзя оскорблять Гилерме. Но ведь у нас были совершенно чудовищные санкции, которые не учитывали русской культуры и наших собственных традиций. Помните, как питерским закрывали стадион всего-навсего за то, что фанаты распевали строчки про «убили негра» из некогда популярной группы «Запрещенные барабанщики»? Это ж песня не о том, что быть негром плохо. Это просто стебная и смешная песня. Мы что, много знаем негров, которые обиделись из-за существования этого текста? Я лично таких не встречал.

Автор пишет, что будут теперь нанимать функционеров, учитывая меньшинства. Ну так вообще легко дойти до любых извращений. Помню классическую историю, как в канадском маленьком городке сформировали пожарную команду из десяти человек. Все они оказались с белым цветом кожи. Всяческие надзорные органы срочно потребовали пересмотреть итоги набора на работу, так как темнокожие не собеседовались. И не важно, что ни один из темнокожих не шел сам! Никто из них не хотел тушить пожары. Но нет же! Есть регламент: надо хоть кого-то, но взять. Не темнокожего, там беженца. Не беженца, так инвалида. Не инвалида, так гомосексуалиста.

Любое квотирование убивает честную конкуренцию. Мы уже проходим это в футболе, мы проходим это в хоккее. У нас есть такая избыточная форма, как лимит. Как видим, ничем хорошим это не заканчивается. Теперь футболистам не надо расти в честной конкурентной борьбе с иностранцами – они сразу получают надбавку, по сути, за российский паспорт.

Шесть иностранцев на поле (раньше было семь) – значит, пять (было четыре) россиянина на поле. Российские футболисты – это слабое меньшинство, получившее право выходить вне борьбы и вне конкуренции. Сейчас форму заявки поменяют – не на игру, а на сезон. Но суть-то от этого не сильно изменится.

Та же история будет и тут? Уважая абсолютно любые меньшинства (даже представителей – выучить бы, наконец, эту аббревиатуру – ЛГБТ!), мы со временем введем такие же нормы? Один нетрадиционный на поле? Или два в заявке на год?

В общем, надеюсь, что наши функционеры не станут следователь европейской моде и преимущество будут отдавать профессионалам. В первую очередь. А не тем, кому положено чувствовать себя ущемленным.

12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
24/04 18:30Хоккей
Сегодня! Овечкин и его «Вашингтон» играют решающий матч против «Каролины»!Сегодня ночью «Вашингтон» и «Каролина» проведут решающий матч первого раунда плей-офф. Начало в 2.30 по московскому времени. Не пропустите! При любом исходе это будет мегасобытие. А как так получилось, что «столичные» возятся с соперником столько времени?
24/04 23:00Футбол
Дзюба-шоу в Питере. Гол и передача форварда помогли «Зениту» победить «Динамо»«Зенит», победив «Динамо» (2:0), сделал очередной солидный шаг к чемпионству.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
24/04 21:30Футбол
«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов.
25/04 12:00Хоккей
Теперь у нас будет дримтим на ЧМ. Но получится ли команда из звезд?На стартующем 10 мая мировом первенстве сборная России предстанет звездной командой, от которой ждут только золота.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
24/04 22:45Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
25/04 14:10Хоккей
Кубок Гагарина - в «Советском спорте»!Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – у нас в редакции!
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
25/04 12:30Хоккей
Драки Овечкина и провал Кучерова. Хит-парад безумного первого раунда Кубка Стэнли«Советский спорт» вспоминает наиболее яркие события первого раунда.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
24/04 17:00Хоккей
Отыгрывали и пять шайб за 17 минут! Все самые немыслимые камбэки в плей-офф НХЛСумасшедший камбэк «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом матче серии против «Вегас Голден Найтс» заставил нас обратиться к самым могучим и немыслимым камбэкам в истории НХЛ.
25/04 13:00Футбол
УЕФА хочет сделать революцию не в футболе – в сознанииЧерез футбол мы станем терпимее к меньшинствам, считают спортивные еврочиновники.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
Новости
14:15 Футбол Павел Мамаев: Мы не проявляли агрессию к Соловчуку. Просто сказали ему выйти из машины
14:14 Стрельба Бацарашкина и Черноусов – бронзовые призеры в стрельбе на этапе Кубка мира
14:06 Теннис Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
14:05 Футбол Павел Мамаев: Сначала пил виски и пиво, потом уже только пиво. Много ли? Это понятие растяжимое
14:00 Теннис Кузнецова проиграла Вондроушовой во втором круге турнира в Стамбуле
13:52 Футбол Павел Мамаев: Инцидента по дороге из Петербурга в Москву, о котором сообщали РЖД, не было
13:51 Биатлон Губерниев – об увольнении Падина: Это больше, чем преступление
13:47 Футбол Полузащитник «Анжи»: Команда — банкрот. Ее больше не будет
13:45 Футбол Мата может бесплатно перейти в мадридский «Атлетико»
13:37 Баскетбол Ларкин признан самым ценным игроком третьих матчей ¼ финала Евролиги
13:35 Футбол Свидетель по делу Кокорина и Мамаева отказалась от показаний о «массовом избиении»
13:32 Теннис Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, обыграв Макдональда
13:28 Футбол СМИ: «Реал» по просьбе Зидана постарается заполучить Санчо
13:25 Хоккей Александр Кожевников: Состав сборной России по именам очень сильный – главные претенденты на золото
13:19 Биатлон Андрей Падин: Для меня уход из женской сборной стал неожиданным
13:11 Футбол Валерий Рейнгольд: «Спартаку» терять уже нечего. Сезон провален
12:59 Футбол Алексей Смертин: Чтобы быть тренером, нужно переламывать игрока. Я так не смогу
12:58 Биатлон Сергей Чепиков: Падин покидает резервную сборную России
12:50 Лыжный спорт Утвержден состав тренировочных групп сборной России на следующий сезон
12:46 Футбол Президент «Бенфики» исключил продажу Фелиша этим летом
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика