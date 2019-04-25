Нас призывают не футбол любить, а ущемленных Почему инициатива УЕФА – не для нашего общества.

Наша аудитория практически моментально отреагировала на материал о позиции президента УЕФА Александра Чеферина, который считает, что через футбол общество должно воспринять толерантное отношение к любым меньшинствам.

Ваш автор вслед за Чеферином произносит совсем неоднозначные вещи, которые можно объяснить только искаженным сознанием сегодняшних европейцев и тех, кто пытается повторять произносимую ими демагогию.

Мы приходим на матч «Спартака» по какой причине? Правильно – потому что болеем за «Спартак». Нам нравится команда, нам нравится атмосфера, нам нравится то, как играют футболисты. А не потому, например, что там играл футболист, снимавшийся обнаженным для голландского эротического календаря, предназначенного для весьма специфической аудитории. У парня хватило ума потом сильно не педалировать эту тему и не стать для болельщиков посмешищем.

Во всем хороша мера. Популярный киногерой говорил что-то вроде «Меня в школе учили, что в Африке живут негры». В угоду придуманной толерантности мы же не будем негров теперь называть темнокожими, правда?

Да, нельзя оскорблять Гилерме. Но ведь у нас были совершенно чудовищные санкции, которые не учитывали русской культуры и наших собственных традиций. Помните, как питерским закрывали стадион всего-навсего за то, что фанаты распевали строчки про «убили негра» из некогда популярной группы «Запрещенные барабанщики»? Это ж песня не о том, что быть негром плохо. Это просто стебная и смешная песня. Мы что, много знаем негров, которые обиделись из-за существования этого текста? Я лично таких не встречал.

Автор пишет, что будут теперь нанимать функционеров, учитывая меньшинства. Ну так вообще легко дойти до любых извращений. Помню классическую историю, как в канадском маленьком городке сформировали пожарную команду из десяти человек. Все они оказались с белым цветом кожи. Всяческие надзорные органы срочно потребовали пересмотреть итоги набора на работу, так как темнокожие не собеседовались. И не важно, что ни один из темнокожих не шел сам! Никто из них не хотел тушить пожары. Но нет же! Есть регламент: надо хоть кого-то, но взять. Не темнокожего, там беженца. Не беженца, так инвалида. Не инвалида, так гомосексуалиста.

Любое квотирование убивает честную конкуренцию. Мы уже проходим это в футболе, мы проходим это в хоккее. У нас есть такая избыточная форма, как лимит. Как видим, ничем хорошим это не заканчивается. Теперь футболистам не надо расти в честной конкурентной борьбе с иностранцами – они сразу получают надбавку, по сути, за российский паспорт.

Шесть иностранцев на поле (раньше было семь) – значит, пять (было четыре) россиянина на поле. Российские футболисты – это слабое меньшинство, получившее право выходить вне борьбы и вне конкуренции. Сейчас форму заявки поменяют – не на игру, а на сезон. Но суть-то от этого не сильно изменится.

Та же история будет и тут? Уважая абсолютно любые меньшинства (даже представителей – выучить бы, наконец, эту аббревиатуру – ЛГБТ!), мы со временем введем такие же нормы? Один нетрадиционный на поле? Или два в заявке на год?

В общем, надеюсь, что наши функционеры не станут следователь европейской моде и преимущество будут отдавать профессионалам. В первую очередь. А не тем, кому положено чувствовать себя ущемленным.