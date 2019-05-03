Его зовут Никита. Что нужно знать о нашем парне, идущем на драфт НБА

«Советский спорт» узнал все о нашей восходящей звезде.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ?

Никита родился 10 сентября 2000 года в городе Павлово, Нижегородской области. Небольшой районный центр с населением 60 000 человек известен разве что местной школой самбо, но никак не баскетбольными талантами. Тем не менее, именно здесь Михайловский впервые взял в руки мяч и прожил первые 14 лет жизни.

- Я очень благодарен своим первым тренерам – Василию Лопухову и Владимиру Барышникову, - рассказывал Никита. – Это они научили меня азам баскетбола, наставили на правильный путь. Именно из-за них – и, конечно, благодаря моим родителям! - я рос на спортивной площадке, а не на улице.

В январе 2015 года команда Михайловского – «Торпедо» - поехала в Самару на этап первенства России. Так его заметил скаут «Автодора».

– Он поговорил с моими родителями и уже в конце августа, перед началом сезона, я отправился в Саратов. Папа и мама устроили меня в школу, уладили бытовые вопросы – и вернулись домой. Я остался один, - добавляет Никита.

«Автодор» вообще славится подготовкой будущих звезд. Это из системы саратовского клуба вышли братья Пашутины, Сергей Моня, Виктор Хряпа, Семен Антонов… По своему потенциалу Михайловский готов в будущем встать с ними в один ряд. А, может быть, даже превзойти их успехи.

ЧЕГО ДОБИЛСЯ?

Сейчас Никита – однозначный лидер молодежной сборной России в возрасте до 19 лет. В июне команде предстоит выступление на юниорском чемпионате мира в Греции (мы не были на этих турнирах с 2013 года!). В прошлом сезоне Михайловский стал MVP «Финала восьми» Детско-юношеской баскетбольной лиги. Но сейчас он уже вышел на солидный взрослый уровень. В свои 18 лет Никита прописался в основе «Автодора», проводя на площадке по 15-20 минут. Его средняя результативность – 5,8 очка, 2,2 подбора, 0,7 передачи. Немного? Но вспомним про его юный возраст! При этом в отдельных встречах Михайловский зажигает на полную! В кольцо «Калева» в Единой лиге ВТБ в феврале он накидал аж 22 очка, «Нижнему» в декабре забил 16, во встрече с УНИКСом в минувшую субботу – 13. При том, что казанцы были лидером турнирной таблицы!

В то же время Михайловский успел получить вызов в главную сборную страны на квалификацию чемпионата мира. Попал на «Матч всех звезд» Единой лиги ВТБ. Его прогресс – очевиден. А ведущие тренеры и эксперты в унисон утверждают, что из парня может вырасти суперзвезда!

Собственно, поэтому он и решился выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

В ЧЕМ ЕГО СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ?

Главный козырь Никиты – игровой интеллект. Что крайне важно для защитника. Он блестяще видит площадку, может задействовать партнеров в самых хитроумных комбинациях, у него поставленный бросок и неплохой дальний выстрел. При том, что парню всего-то 18 лет, можно уверенно сказать – в дальнейшем он только продолжит прибавлять в этом плане!

Но есть и минусы, и главный – очевиден. Никите не хватает «физики». Это особенно заметно на фоне его сверстников из США (с которыми Михайловскому и предстоит соперничать на драфте). Но даже без сравнений с атлетичными чернокожими юношами, молодой россиянин кажется откровенно худым.

- Емы бы запереться в спортзале на три-четыре года. Нарастить мышечную массу. И вот тогда он реально способен выйти на уровень НБА! – отметил президент РФБ Андрей Кириленко.

На фоне недостатка «физики» у Михайловского – проблемы с защитой. Кроме того – он сам это признает! – есть и куда расти в плане дриблинга.

- В прошлом июне я получил приглашение в лагерь НБА в итальянском Тревизо. Тогда увидел, что у ребят, которые младше меня на год-два – уже выше уровень техники. Те тренировки многое мне дали. Позволили понять, куда расти, на что сделать упор. А что касается физики… Лестно, что за мной следит Кириленко. Но, думаю, чтобы обрасти мышечной массой мне хватит и двух лет, а не трех-четырех, - смеется Никита.

И КАКОВЫ ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ?

Ну, скажем так – в «Зеленую комнату» Никиту не позовут. Туда приглашают парней, которых – по прогнозам, конечно! – должны выбрать в числе топ-15. Михайловскому повезет, если он уйдет в конце первого раунда (в раунде – 30 пиков). Или хотя бы во втором. Объективно, он еще не готов к НБА. Ни в физическом плане, ни в плане техники, опыта, навыков.

Но надо понимать, что клубы драфтуют не только игроков, способных усилить их прямо сейчас (как, например, Зайон Уильямсон, который с вероятностью в 110 процентов уйдет первым пиком). Но и тех, кто может им помочь в перспективе. Не обязательно тащить баскетболиста в лигу сразу. Можно оставить его на два-три сезона в Европе, чтобы парень заматерел, набрался опыта, оброс мышцами. А потом уже пробовать в деле. Главное – заполучить заранее необходимые права. И это для НБА – обычная практика.

Скорее всего, так и будет в случае с Михайловским.

- У Никиты – действующий контракт с «Автодором», рассчитанный еще на четыре сезона, - рассказал «Известиям» его агент Игорь Рубин. – Никто не говорит, что он уедет в НБА уже ближайшей осенью. Будем следить за ситуацией, и, в случае чего – вести переговоры. Ближайшие полтора месяца покажут, насколько велики его перспективы действительно быть выбранным на драфте. Но важно понимать, что клубы НБА делают выбор по потенциалу игрока, а не по уровню его готовности в данный момент.

Собственно, если Михайловский поймет, что шансов на выбор в первом раунде у него не так много, он вполне может сняться – такая возможность для молодых игроков предусмотрена до 10 июня. Пока же главная задача россиянина – успешно закончить сезон с «Автодором». И подготовиться к юниорскому ЧМ.

ВСЕ РОССИЯНЕ НА ДРАФТЕ НБА

ЦИФРА

233 игрока подали заявки на участие в драфте-2019. Из них – 58 иностранцев (не граждан США). Михайловский – единственный россиянин в данном списке.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Формально на «Ярмарке талантов» НБА автоматически участвуют все мужчины планеты Земля, достигшие возраста 22 лет в год драфта. Заявки подают только те, кто моложе. Остальные выходят на драфт автоматически. Технически, любой читатель этих строк, если он мужского пола и ему 23 года и больше, уже участвовал в драфте. Просто (скорее всего) не был выбран.