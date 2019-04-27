Прервется ли черная серия «быков» против Гончаренко? Все интриги 26-го тура

Матч «Краснодар» - ЦСКА можно считать битвой за третью российскую путевку в Лигу чемпионов. Хотя те и другие по-прежнему рассчитывают на то, чтобы догнать «Локомотив» и пробиться в главный еврокубок напрямую, минуя квалификацию (которую, кстати, бронзовый призер чемпионата России еще никогда не преодолевал). Как бы то ни было, это классический поединок за шесть очков между двумя самыми продвинутыми клубами РПЛ («Краснодар» славен своими воспитанниками, ЦСКА - сверхэффективной селекцией). В первом круге «быки» добыли в Москве три очка. Но статистика против них! Дело в том, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко никогда (!) не проигрывал «Краснодару» в гостях. Ни с «Кубанью» (2:1 в 2013 году), ни с ЦСКА (1:1 и 1:0 в 2017-м).

У Мурада Мусаева счет личных встреч с Гончаренко 1-1. При этом сейчас в его распоряжении нет Ари, который сделал результат (гол+пас) в матче первого круга. Кроме того, у «быков» дисквалифицированы Александр Мартынович и Юрий Газинский - это мощный удар по краснодарской обороне, которая в последнее время не отличается надежностью. В восьми весенних турах команда Мусаева не пропустили лишь дважды - от «Анжи» и «Крыльев Советов». Учитывая, что хозяева наверняка ввяжутся с ЦСКА в любимую игру на встречных курсах, это может обернуться такими же провалами сзади, как в недавнем суперматче против «Зенита». Восходящей звезде отечественного вратарского цеха Матвею Сафонову в воскресенье придется попотеть. Иначе прервать домашнюю «черную серию против Гончаренко» не получится. Уж больно хороша атака армейцев под руководством Николы Влашича. Свои два-три момента красно-синие обязательно создадут.

ДОГОНИТ ЛИ АЗМУН ЧАЛОВА?

Федор Чалов давно и прочно захватил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ-2018/19. Однако в последнее время в спину армейскому форварду все сильнее дышит Сердар Азмун, который, сменив зимой «Рубин» на «Зенит», разбушевался не на шутку (6 голов в РПЛ и 3 в Лиге Европы). Сейчас Азмун отстает от Чалова всего на два мяча. И иранцу, в отличие от армейца, предстоит не проблемный выезд в Краснодар, а вполне комфортный домашний поединок против «Крыльев Советов». В первом круге он, еще защищая цвета казанцев, отметился в матче с самарцами голом и передачей. Сейчас от Азмуна вполне можно ждать дубля или даже хет-трика. Почему нет? Моменты «персидский Месси» создает с лихвой. Еще бы, когда рядом имеются терроризирующий любую защиту Артем Дзюба и всегда готовый поделиться мячом Эмилиано Ригони.

ПРЕОДОЛЕЕТ ЛИ «ОРЕНБУРГ» ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМПЛЕКС?

Команда Владимира Федотова уже может считать себя открытием сезона-2018/19. Но почему-то, стоит «Оренбургу» приблизиться к еврокубковой зоне, как она начинает удивлять со знаком «минус». Казалось бы, после побед над ЦСКА и «Ростовом» сам бог велел уральцам брать три очка в Красноярске. Ан-нет. В 25-м туре случилось необъяснимое поражение от «Енисея», который прервал пятимесячную (!) безвыигрышную серию. Многое в судьбе «Оренбурга» прояснится после матча с «Арсеналом» - еще одной «темной лошадкой» РПЛ-2018/19. Ставки действительно высоки. Напомним, шестое место, на которое претендуют те и другие, с высокой вероятностью станет пропуском в Лигу Европы. Для этого «Локо» должен завоевать Кубок России.

КАКИМ ПОЛУЧИТСЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕРЕМЕНКО?

По словам Валерия Карпина, Роман Еременко пропустил матч «Ростова» с «Локомотивом» из-за травмы, которую спровоцировали искусственные газоны в Уфе и Оренбурге. При этом Карпин анонсировал возвращение финского легионера к матчу против «Анжи». В Каспийске же трава натуральная. Значит, и технарю Еременко будет где развернуться. А его помощь ростовчанам жизненно необходима: команда проиграла три из четырех матчей и практически выпала из борьбы за первую пятерку, хотя еще сравнительно недавно задумывалась даже о зоне Лиги чемпионов.

ВОСКРЕСИТ ЛИ «СПАРТАК» НАДЕЖДУ НА ЛЧ-2019/20?

Контракт Олега Кононова со «Спартаком» подписан до конца сезона-2019/20, но предстоящим летом может быть пересмотрен, если красно-белые окажутся за пределами первой тройки. Но ведь туда еще вполне можно попасть! Календарь финишного отрезка РПЛ вполне удобоваримый: «Рубин», «Урал», «Уфа», «Крылья Советов», «Оренбург». Другое дело, что стабильной игры для стабильного набора очков Кононов пока не наладил. Да еще и почти всю его защиту выкосили травмы - на игру 24-го тура в Тулу не ездили Самюэль Жиго, Сальваторе Боккетти и Илья Кутепов, и в итоге «Спартак» был разгромлен 0:3… Впрочем, вряд ли это повод сдаваться дома на милость казанцам. У «Рубина» и мотивации особой нет (в еврокубки команда в любом случае не попадет - из-за санкций УЕФА). И «Спартаку» в Москве гости из Татарстана проиграли четыре предыдущих матча. И Кононова они ни разу (!) не побеждали (2 ничьи, 6 поражений).