Вот это вот бесковский «Спартак»? Разгром в Туле подтвердил, что менять надо все

Комбаров против Комбарова

Матч в Туле завершал 25-й тур РПЛ, пришедшийся на середину рабочей недели. Конкуренты за место в Лиге чемпионов, за исключением «Краснодара», одержали синхронные победы, и «Спартаку», чтобы окончательно не отстать, необходимо было выигрывать в Туле. У «Арсенала» была иная мотивация. В случае победы команда поднималась на шестое место и сокращала отставание от красно-белых до минимума. А так чем черт не шутит.

Олег Кононов к столь важному матчу пришел с серьезными потерями. В обороне он не мог рассчитывать на героя встречи с «Енисеем» (2:0) Николая Рассказова и сразу троих центральных защитников: Сальваторе Боккетти, Самюэля Жиго и Илью Кутепова. В результате пару Георгия Джикии составил молодой Илья Гапонов. Эту связку тренер наигрывал всю неделю.

А справа вместо ожидаемого Андрея Ещенко появился левый защитник Лукас Айртон, пробовавшийся на этой позиции в зимнюю паузу. Слева же вышел Дмитрий Комбаров. Ему Игорь Черевченко противопоставил брата Кирилла, также давно не появлявшегося в основе.

В нападении москвичам не смог помочь получивший повреждение Луис Адриано, и вместо него вышел только выздоровевший Зе Луиш. А на левом фланге полузащиты вместо провалившего предыдущий матч Георгия Мелкадзе оказался редко выходящий в основе Александр Ташаев.

Дополнительную интригу игре помимо турнирных раскладов добавлял тот факт, что своего тренера-чемпиона Массимо Карреру москвичи лишились именно после поражения от «Арсенала» в первом круге. Практически сразу после этого Кононов переехал тренировать на «Открытие Арену». Однако даже после отъезда своего наставника «канониры» не сникли. Достаточно сказать, что в 2019 году в РПЛ они не потерпели до сих пор ни одного поражения.

Этот «Спартак» сломался – несите новый

Вынужденные изменения в обороне не могли не сказаться на ее крепости. Уже на 25-й секунде Лука Джорджевич опасно бил из пределов штрафной после прохода Резиуана Мирзова по левому флангу, но в тот раз красно-белым повезло. Они не вынести из этого эпизода никакого урока и спустя пять минут спустя начинали с центра поля. А главными участниками стали братья Комбаровы – Кирилл забросил мяч Эвансу Кангва в свободную зону между братом Кириллом и Джикией, и замбиец, выскочив под углом один на один с Александром Максименко, технично перебросил вратаря.

Спартаковцы после пропущенного мяча занервничали, мяч у них не держался. От слова совсем. А хозяева быстрыми прорывами буквально терроризировали соперников. Нелепая потеря мяча Фернандо в центре поля привела к молниеносному выпаду и передаче Сергея Ткачева за спины защитникам. Джорджевич обязан был удваивать преимущество, но пробил бесхитростно и позволил Максименко спасти партнеров.

С такой игрой Кононов может не доработать даже до лета, не говоря уж о том, чтобы тренировать команду в следующем сезоне. Никакого плана он сопернику не предложил. Красно-белые были не в состоянии сделать на чужой половине поля ни одной сколь-нибудь обостряющей передачи. Черевченко зря прикрывал рот руками, давая комментарии партнерам на тренерской скамейке. Его оппонент смотрел в поле глазами обанкротившегося бизнесмена, стоящего на краю крыши перед решающим прыжком.

Отсутствие малейшей идеи в игре «Спартака» четким выполнением тактического замысла компенсировали «канониры». Мирзов, оказавшись на фланге, в очередной раз бросил мяч в свободную зону между Гапоновым и Айртоном, а первым к нему успел Ткачев и пушечным выстрелом практически с нулевого угла пробил Максименко. Вратарь технично увернулся от удара и пропустил мяч в ближнем нижнем углу. Болельщики хозяев в экстазе скандировали: «Только Тула – только победа!».

Важно подчеркнуть, что «канониры» не откатывались на свою половину поля. Напротив, прессинговали, начиная у чужой штрафной, и не позволяли защитникам поднять голову. Даже если спартаковцам удавалось преодолеть первый редут (хотя и это получалось не всегда), увязали в середине поля. У пасующего, кем бы он ни был, не оказывалось ровным счетом ни одного свободного адресата. Единственный момент в первом тайме «Спартак» создал после подачи углового. Джорджевич подстраховал Артура Нигматуллина на линии ворот после убойного удара Зе Луиша.

А завершился тайм пенальти в исполнении Мирзова. Резиуан сам его заработал, обыграв Айртона, как стоячего, и вынудив бразильца сфолить, и сам его реализовал простым как пять копеек ударом по центру. Максименко завалился влево и шансов выручить партнеров уже не имел. До свистка на перерыв не покидало впечатление, что футболисты «Спартака» видят друг друга впервые.

Глушаков и Глушенков не спасли «Спартак»

Никто не посмотрел бы на Кононова косо, если бы он в перерыве использовал все три замены, однако изменения произошли в составе туляков. Вместо Кангва вышел Анри Хагуш. «Арсенал» перешел на игру в пять защитников. Гости, и до перерыва владевшие мячом 70% времени (удивительно, но факт), стали еще чаще держать его в ногах. Вот только преимуществом или инициативой это назвать затруднительно.

На исходе часа игры Кононов сжалился над Аязом Гулиевым и Лоренсо Мельгарехо и заменил их. Спасать красно-белую родину вышли Денис Глушаков и Георгий Мелкадзе. Обе замены – по позиции. Игра переместилась на половину поля хозяев, но голевых моментов это спартаковцам не принесло. Так Кононов ничего своему оппоненту противопоставить и не сумел. Одна радость – выпустил на последние 15 минут молодого Максима Глушенкова, который после перехода из «Чертаново» почти не получает шансов.

Хозяева в концовке могли забить и больше и в результате уверенно довели матч до победы. «Спартак» безропотно и абсолютно по делу был разгромлен в Туле и позволили сопернику приблизиться на расстояние одного очка. Теперь перспективы на выход в Лигу чемпионов становятся призрачными, да и путевка в Лигу Европы ставится под угрозу. А это значит, что летом с большой вероятностью нам стоит ждать очередных кадровых изменений. Как на футбольном поле, так и на тренерской скамейке.

«Арсенал» - «Спартак» - 3:0 (3:0)

Голы: Кангва (Комбаров), 6 – 1:0. Ткачев (Мирзов), 24 – 2:0. Мирзов, 37 – с пенальти – 3:0.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Кадири, Беляев, Альварес, Костадинов, Кангва (Хагуш, 46), Ткачев (Берхамов, 90+1), Горбатенко, Мирзов, Джорджевич (Аджоев, 90+2).

«Спартак»: Максименко, Айртон, Гапонов, Джикия, Комбаров, Зобнин, Гулиев (Глушаков, 59), Мельгарехо (Мелкадзе, 59), Фернандо (Глушенков, 75), Ташаев, Зе Луиш.

Предупреждения: Горбатенко, 22. Ткачев, 57. Костадинов, 60.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).