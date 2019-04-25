«Спартак» и амебы. Кононов должен быть уволен. Сегодня же - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 23:13ФутболАндронов Алексей

«Спартак» и амебы. Кононов должен быть уволен. Сегодня же

Поражение «Спартака» в дерби от «Арсенала» - новое олицетворение понятия «безволие».

При счете 0:3 Олег Кононов выпустил на замену Дениса Глушакова. Это приговор. Кононов не понимает, куда он попал. И уже не поймет.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ «СПАРТАКА»

Ничего против Кононова не имею, уважаю его как грамотного специалиста и интеллигентного человека. Однако с первых дней высказываю сомнения в том, что он занял «свое» место. И вовсе не случайно, что с каждым днем все большее количество поклонников «Спартака» (кто снисходительно, а кто и презрительно) величают его «пиджаком».

Если раньше его команда хотя бы первые 20 минут демонстрировала качественный футбол - то на этот раз катастрофа случилась уже в первом тайме. «Спартак» был не готов к игре. Это - ответственность тренера.

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ ОКАЗАЛСЯ ВСТРЕЧНЫМ ПОЕЗДОМ

Кононов начал не с того. Стал пытаться понравиться прессе, социуму. Давал «сладкие» интервью, встречался с Олегом Романцевым, фотографировался на фоне карточек Бескова. Собственно, некоторые коллеги и начали его величать «Новый Бесков». Затмение какое-то - и у него, и у них.

Был «Вильяреал», был «Урал», и вот теперь ЦСКА, и «Арсенал». Четыре поражения, одно другого краше. Никакой атакующей игры (в целом, а не отрезками). Никаких аналогий ни со «Спартаком» Бескова, ни со «Спартаком» Романцева. Свет в конце тоннеля оказался огнями встречного поезда. Сезон для «Спартака» почти окончен. Евгений Кафельников издевательски говорит о «Лиге чемпионов двора». И он прав. «Спартак» сейчас - дворовая команда. Пусть довольно качественная (для нашего двора), но по сути - чисто дворовая.

И виноват в этом не Кононов. Не тот дурак, кто рожь на крыше сеет, а тот, кто ему помогает.

НЕ ХВАТАЕТ В «СПАРТАКЕ» МУЖИКА

Мне кажется, наступил период, когда «Спарта

_S8R2169к» должен искать себе не просто тренера. А прежде всего - мужика. Который может гаркнуть, «наехать», даже иногда унизить. Но у которого люди будут бегать непрерывно, а не ковырять в носу, как это делают нынешние «спартаковцы». Горлукович, Черчесов, Рахимов. Даже Евсеев (как он может гаркнуть - памятно всем).

Но если мы посмотрим, кого «Спартак» привлекал после расставания с Романцевым… Абсолютное большинство составят амебы. Как говорил герой Виктора Сухорукова в фильме «Брат-2»: «Киркоров мне не нравится, слащавый он какой-то».

Чернышов, Старков, Лаудруп, Эмери, Якин, Аленичев, Кононов - все это неплохие на момент своего попадания в «Спартак» тренеры. Но ни одного из них не испугается и мышь.

Болельщики все это чувствуют. И понимают, что Каррера в чемпионский сезон – он был именно мужиком во главе банды. Мыши прятались, не родившись. И по этому человеку (а вовсе не тренеру, сделавшему затем массу ошибок) они скучают.

И Глушакова травят именно по этой причине. Он для них - амеба. Парится в бане с «подругой детства», грозит жене некими чеченцами и Сергеем Лавровым, лайкает антикарреровские стихи. Забивая гол, наконец, показывает на свою фамилию, хотя постулату «эмблема спереди футболки важнее надписи сзади» лет больше, чем самому Глушакову.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ПРОВАЛ

«Спартак» сейчас получает именно то, что заслуживает. Всем своим стилем руководства, управления. Был период, когда каждый спортивный директор становился тренером - была такая же свистопляска результатов. Общеизвестно, что в клубе есть несколько векторов управляющего направления. Лебедь, Рак и Щука. Кто-то требует Гончаренко (еще до ЦСКА) и сообщает что «обо всем договорился». Кто-то - Бердыева. Кто-то уже сейчас ждет Черчесова.

Над «Копа Дель Соль», который стоит в спартаковском музее, потешались очень долго. Этой зимой случился аналогичный триумф. Леонид Федун, как обычно, не удержался от слащавой высокопарности. Помните же: «Давыдов - это новый Месси»?

Пришла весна. Сошел снег. И всем стало ясно, кто на самом деле сеет рожь.

Вот только подниматься после таких нокаутов, как сегодня - крайне тяжело. Особенно - болельщикам. Собственно, только они и заслуживают сочувствия. Не футболисты, не тренеры, и не хозяева тех лож, в которые Каррера носа теперь не кажет. Они на работе, их жалеть - малодушие.

Думай. Те.

А Олег Кононов свое отработал. «новый Бесков» умер, не родившись.

25/04 18:45Хоккей
Радулов против Тарасенко! «Даллас» начинает поход на «Сент-Луис»В ночь на пятницу стартует второй раунд плей-офф НХЛ. «Даллас» Александра Радулова приедет в гости к «Сент-Луису» Владимира Тарасенко.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
25/04 00:30Футбол
«МЮ» обыгран. «Сити» – чемпион АПЛ, а «Ливерпулю» остается только молиться?Дерби Манчестера – в одну калитку, 2:0. А еще у «Ман Сити» мощный рекорд!
25/04 13:45Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
25/04 15:00Хоккей
«Давай выгоним его до конца матча!» А виноват ли Коди Икин в мистическом провале «Вегаса»?Кто не слышал о сумасшедшем камбэке «Сан-Хосе» в решающем матче с «Вегасом». В третьем периоде «акулы» забросили 4 шайбы за 4 минуты, а в овертайме прибили «ураганов» окончательно. А началось все с человека по имени Коди Икин.
24/04 21:30Футбол
«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
25/04 18:46Хоккей
Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли?«Коламбус» на эмоциях проскочил лучшую команду регуляки, но теперь им предстоит сыграть с «Бостоном». И будет по-настоящему трудно.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
25/04 21:47Футбол
Александр Кокорин: Не хотел я бить Пака - схватил стул, чтобы подсесть!В четверг слово предоставили самим обвиняемым.
25/04 13:00Футбол
УЕФА хочет сделать революцию не в футболе – в сознанииЧерез футбол мы станем терпимее к меньшинствам, считают спортивные еврочиновники.
25/04 19:41Хоккей
Прорвет ли Подколзина? В полуфинале ЮЧМ сборная России встретится с американцамиНаша юниорская сборная разгромила в четвертьфинале белорусов 6:0 и поборется за медали.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
25/04 12:30Хоккей
Драки Овечкина и провал Кучерова. Хит-парад безумного первого раунда Кубка Стэнли«Советский спорт» вспоминает наиболее яркие события первого раунда.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
Новости
23:36 Футбол Андрей Червиченко: Шансы «Спартака» попасть в еврокубки не больше 50 процентов
23:33 Футбол Игорь Черевченко: Команду не надо настраивать, это же не гитара
23:27 Фигурное катание Ковтун подал заявление в ФФККР о выводе его из состава сборной России
23:21 Футбол Денис Глушаков: Хотел бы принести извинения за команду, играли безвольно
23:18 Футбол Олег Кононов: Бывают игры, когда команда проигрывает с таким счетом
23:12 Футбол Игорь Черевченко: Не собираюсь искать минусы у игроков «Арсенала»
23:09 Хоккей Микс Индрашис: Обыграть сборную России на чемпионате мира будет сложнее
22:56 Хоккей Сборная Канады обыграла Латвию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2019
22:53 Футбол Олег Кононов: В поражении от «Арсенала» виновна вся команда и главный тренер
22:42 Баскетбол «Фенербахче» обыграл «Жальгирис» в четвертом матче серии и вышел в «Финал четырех»
22:21 Футбол «Спартак» крупно проиграл «Арсеналу» в Туле
22:20 Футбол Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано»
21:51 Футбол Владимир Филатов: Сборная России обязана выигрывать во всех матчах
21:39 Хоккей Илья Воробьев: Состав сборной России на Чешские игры объявим 29 апреля
21:35 Футбол Миодраг Божович: Нам трудно играть, когда арбитр принимает такие решения
21:28 Футбол Дмитрий Парфенов – о матче с «Крыльями Советов»: Это очень важная для нас победа
21:12 Хоккей Сборная России в овертайме уступила Латвии во втором матче Еврочелленджа
21:05 Футбол Адриано, Жиго и Рассказов не приехали в Тулу из-за травм
20:59 Футбол Дмитрий Аленичев: В оставшихся пяти турах постараемся взять максимум очков
20:47 Футбол Тренер «Челси» Сарри оштрафован на 8 тысяч фунтов за неподобающее поведение
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика