«Спартак» и амебы. Кононов должен быть уволен. Сегодня же

При счете 0:3 Олег Кононов выпустил на замену Дениса Глушакова. Это приговор. Кононов не понимает, куда он попал. И уже не поймет.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ «СПАРТАКА»

Ничего против Кононова не имею, уважаю его как грамотного специалиста и интеллигентного человека. Однако с первых дней высказываю сомнения в том, что он занял «свое» место. И вовсе не случайно, что с каждым днем все большее количество поклонников «Спартака» (кто снисходительно, а кто и презрительно) величают его «пиджаком».

Если раньше его команда хотя бы первые 20 минут демонстрировала качественный футбол - то на этот раз катастрофа случилась уже в первом тайме. «Спартак» был не готов к игре. Это - ответственность тренера.

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ ОКАЗАЛСЯ ВСТРЕЧНЫМ ПОЕЗДОМ

Кононов начал не с того. Стал пытаться понравиться прессе, социуму. Давал «сладкие» интервью, встречался с Олегом Романцевым, фотографировался на фоне карточек Бескова. Собственно, некоторые коллеги и начали его величать «Новый Бесков». Затмение какое-то - и у него, и у них.

Был «Вильяреал», был «Урал», и вот теперь ЦСКА, и «Арсенал». Четыре поражения, одно другого краше. Никакой атакующей игры (в целом, а не отрезками). Никаких аналогий ни со «Спартаком» Бескова, ни со «Спартаком» Романцева. Свет в конце тоннеля оказался огнями встречного поезда. Сезон для «Спартака» почти окончен. Евгений Кафельников издевательски говорит о «Лиге чемпионов двора». И он прав. «Спартак» сейчас - дворовая команда. Пусть довольно качественная (для нашего двора), но по сути - чисто дворовая.

И виноват в этом не Кононов. Не тот дурак, кто рожь на крыше сеет, а тот, кто ему помогает.

НЕ ХВАТАЕТ В «СПАРТАКЕ» МУЖИКА

Мне кажется, наступил период, когда «Спарта

к» должен искать себе не просто тренера. А прежде всего - мужика. Который может гаркнуть, «наехать», даже иногда унизить. Но у которого люди будут бегать непрерывно, а не ковырять в носу, как это делают нынешние «спартаковцы». Горлукович, Черчесов, Рахимов. Даже Евсеев (как он может гаркнуть - памятно всем).

Но если мы посмотрим, кого «Спартак» привлекал после расставания с Романцевым… Абсолютное большинство составят амебы. Как говорил герой Виктора Сухорукова в фильме «Брат-2»: «Киркоров мне не нравится, слащавый он какой-то».

Чернышов, Старков, Лаудруп, Эмери, Якин, Аленичев, Кононов - все это неплохие на момент своего попадания в «Спартак» тренеры. Но ни одного из них не испугается и мышь.

Болельщики все это чувствуют. И понимают, что Каррера в чемпионский сезон – он был именно мужиком во главе банды. Мыши прятались, не родившись. И по этому человеку (а вовсе не тренеру, сделавшему затем массу ошибок) они скучают.

И Глушакова травят именно по этой причине. Он для них - амеба. Парится в бане с «подругой детства», грозит жене некими чеченцами и Сергеем Лавровым, лайкает антикарреровские стихи. Забивая гол, наконец, показывает на свою фамилию, хотя постулату «эмблема спереди футболки важнее надписи сзади» лет больше, чем самому Глушакову.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ПРОВАЛ

«Спартак» сейчас получает именно то, что заслуживает. Всем своим стилем руководства, управления. Был период, когда каждый спортивный директор становился тренером - была такая же свистопляска результатов. Общеизвестно, что в клубе есть несколько векторов управляющего направления. Лебедь, Рак и Щука. Кто-то требует Гончаренко (еще до ЦСКА) и сообщает что «обо всем договорился». Кто-то - Бердыева. Кто-то уже сейчас ждет Черчесова.

Над «Копа Дель Соль», который стоит в спартаковском музее, потешались очень долго. Этой зимой случился аналогичный триумф. Леонид Федун, как обычно, не удержался от слащавой высокопарности. Помните же: «Давыдов - это новый Месси»?

Пришла весна. Сошел снег. И всем стало ясно, кто на самом деле сеет рожь.

Вот только подниматься после таких нокаутов, как сегодня - крайне тяжело. Особенно - болельщикам. Собственно, только они и заслуживают сочувствия. Не футболисты, не тренеры, и не хозяева тех лож, в которые Каррера носа теперь не кажет. Они на работе, их жалеть - малодушие.

Думай. Те.

А Олег Кононов свое отработал. «новый Бесков» умер, не родившись.