Евгений Ловчев: При Кононове «Спартак» развалился у нас на глазах Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги 25-го тура РПЛ.

ДЗЮБА ВСЕГДА БУДЕТ МНОГО ЗАБИВАТЬ

«ЗЕНИТ» – «ДИНАМО» – 2:0

«Зенит» в хорошем состоянии и имеет отличную скамейку запасных. В этом матче такой сильный футболист, как Кристиан Нобоа вышел только на замену. Поэтому не вижу, почему «Зенит» может не стать чемпионом в этом году. Да, «Динамо», питерцы не разгромили, но их никто не разгромил. Гостям придала мотивации дружба Сергея Семака с Дмитрием Хохловым. Поэтому, пока не забили первый мяч, питерцам было тяжело.

У «Зенита» пошла игра, футболисты стали получать от нее удовольствие, поэтому даже после одного-двух забитых мячей команда не останавливается. Так было и в этом матче – в концовке хозяева создали еще несколько хороших возможностей.

Артем Дзюба всегда будет много забивать. Хотя бы потому, что он высокий парень, и когда много мячей летает по штрафной, это его футбол. В этот раз ему классную подачу сделал Юрий Жирков. Да, и второй мяч был забит в схожем стиле. Только подача шла справа, и Дзюба сбросил мяч Сердару Азмуну, который всегда открывается под его скидки. И все же Артема не стоит переоценивать. Надо все-таки стремиться к мировым стандартам, но в топ-клубе АПЛ он бы не заиграл.

Несмотря на то, что Федор Чалов забивает довольно регулярно, думаю, у Азмуна есть все шансы нагнать его в бомбардирской гонке. Все-таки армейцы не создают столько моментов у чужих ворот, как «Зенит». В каждом матче питерцы могут забивать раз пять.

Опять на скамейке запасных начал матч Олег Шатов. Он что-то потерял. Ему в какой-то момент тренеры перестали доверять, отдали в аренду, и он сник. Вот Дзюба, возвращаясь из аренд, выходил на новый уровень, а Шатова это надломило. Семак не враг себе, тем более у Шатова – российский паспорт. Летом «Зенит» будет проводить чистку рядов, и Шатов вполне может попасть в список ненужных игроков. Ему играть надо – возраст такой.

«РОСТОВ» С ЕРЕМЕНКО И БЕЗ – ДВЕ РАЗНЫЕ КОМАНДЫ

«РОСТОВ» – «ЛОКОМОТИВ» – 1:2

Юрий Семин опытнее Валерия Карпина. Он построил игру на быстрых контратаках с Джефферсоном Фарфаном на острие. Он для такого футбола подходит больше, чем Федор Смолов. Быстрый футбол подходит команде Семина – у него есть и Миранчуки, например. К тому же в команде каждый может забивать мячи. Только ума не приложу, как Алексей Миранчук попал в штангу в ситуации, когда сложнее было не забить.

«Ростов» с Романом Еременко и без – две разные команды. Он обеспечивает партнеров технически хорошими передачами, здорово бьет и во многом определяет атаку команды. Но причина поражения не только в его отсутствии. «Ростов» все-таки побаивался «Локомотив». Проигрывая, в концовке хозяева организовали настоящий штурм. А что им мешало играть так на протяжении всего мачта? Значит, опасались, ждали контратаку и не были раскрепощены так, как на «Спартак». Такая психология у многих.

Семин отзеркалил схему Карпина, перестроив игру команды на три центральных защитника. Он предложил что-то новое, и соперник оказался к этому не готов. Построив игры на контратаках, он перехитрил соперника. Железнодорожники втроем-вчетвером убегали к воротам Сергея Песьякова и создали немало голевых моментов.

«Локомотив» никого не отпускает. Пусть выигрывает с разницей в один мяч, уверенно набирает очки. Поэтому скорее всего он и финиширует вслед за «Зенитом».

Мне еще нравится, что в основе «Локо» выходит сразу группа молодых футболистов – братья Миранчуки, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов. В прошлом году еще был Михаил Лысов. Вот так незаметно Семин готовит смену. А это уже пять человек, которые показывают хороший уровень. И когда у «Локо» сойдут ветераны, клуб не столкнется с той проблемой, которая была у ЦСКА после ухода братьев Березуцких, когда срочно пришлось искать им замену.

«СПАРТАК» РАЗВАЛЕН ПОЛНОСТЬЮ. НУЖНО СОЗДАВАТЬ НОВУЮ КОМАНДУ

«АРСЕНАЛ» – «СПАРТАК» – 3:0

Уже по ходу матча мне стали задавать вопрос: «Что это было вообще?» Как будто я имею отношение к сегодняшнему «Спартаку». Вижу, что прямо у нас на глазах «Спартак» развалился. Этому много причин, и в первую очередь – внутреннее состояние: обстоятельства увольнения Массимо Карреры, история с болельщиками, с Денисом Глушаковым, с Аязом Гулиевым и прочее.

В той нервной обстановке, в которой пребывает команда, виновато руководство. Имею в виду не Леонида Федуна – он же не каждый день с командой, – а тех, кто непосредственно управляет клубом. Сегодня «Спартак» развален полностью.

Состав у команды совершенно не ровный – есть мастера вроде Фернандо и Зе Луиша, а есть откровенно слабые игроки. В Туле защита вышла в совершенно непонятном составе. Никто, кроме Георгия Джикии, не находился на своем месте. Александр Ташаев мог бы играть на уровне Фернандо, но он очень плохо проводит период в «Спартаке». Здесь он – слабый игрок, как и Гулиев, Георгий Мелкадзе и остальные.

А что в Туле вытворял Александр Максименко? Два первых мяча просто привез. Первый – необоснованным выходом из ворот, второй – в ближний угол. А мог в концовке и еще два привести. Когда начинал, действовал здорово, а сейчас столько ошибок! А все это не от того, что он не умеет, а от нервозной атмосферы в коллективе.

Задача успокоить команду – тренерская. Никто Олега Кононова не оправдывает. Время у него было. А получилось, что при нем «Спартак» развалился. Не налажены ни оборона, ни атака. Такое впечатление сложилось в первом тайме, что люди вообще впервые видят друг друга. В сборной мира мастера тоже собираются в первый раз, но их мастерство позволяет им показывать футбол, а здесь люди, которые никому ничего не доказали, играют так, словно уже в своей карьере выиграли.

Резиуан Мирзов против «Спартака» провел выдающуюся игру. Но главное – это выстроенная игра «Арсенала». Это контратакующая модель очень выгодна в матчах против красно-белых, которые суют друг другу мяч, катают его и не знают, что с ним делать. В результате потери и быстрейшие контратаки, с которыми эта защита справиться не в состоянии. И как следствие «Спартак» потерял уверенность в себе.

«Спартак» сегодня находится у черты. Ему нужно создавать новую команду.