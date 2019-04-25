Олег Кононов: Вы сейчас навешаете лапши на уши, что у «Спартака» все плохо - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 23:28ФутболАполоник Дмитрий

Олег Кононов: Вы сейчас навешаете лапши на уши, что у «Спартака» все плохо

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Спартак» (3:0) главный тренер москвичей Олег Кононов пообещал сделать всё, чтобы выиграть следующие матчи.

– Кто главный виновник поражения?
– Виновна вся команда и, конечно же, главный тренер. Не снимаю с себя ответственности за игру и за результат. У нас сегодня были проблемы, из-за травм не играли Рассказов, Жиго и Адриано. В защите Гапонов первый раз играл, Айртон вышел справа, Комбаров слева. В таком сочетании мы играли первый раз, поэтому на первых минутах были моменты, где позиционно сыграли неудачно и получили два гола.

– Насколько велик Ваш вклад в сегодняшнюю победу «Арсенала»? Можно ли сказать, что «Арсенал» играет на багаже Кононова?
– Я вообще не понимаю слова «багаж». Да, определённый период времени я работал в Туле, собирал этих футболистов. Но это общая работа клуба, а в дальнейшем – работа другого тренера. Он замечательно отработал и сегодня заслуженно победил.

– В чем «Арсенал» прибавил после вашего ухода и в чём потерял?
– «Арсенал» стал сильнее в результатах, он не пропускает, играет больше прагматично, отдавая территорию сопернику и проводя контратаки. Когда я работал в Туле, я играл немного выше, из-за этого были игры, где мы пропускали мячи. Но тогда команда только начинала строиться, о сыгранности нельзя было говорить.

– Серия поражений «Спартака»...
– (перебивает) Послушайте, сегодня «Арсенал» выиграл заслуженно, а вы сейчас навешаете лапши на уши и мне, и всем остальным, что у нас всё плохо. Спокойно. Бывают такие игры, как сегодня, с таким счётом. Мы старались и всё равно будем гнуть свою линию, биться до конца в оставшихся играх, а как будет – посмотрим по результату. Весь негатив, который вы здесь льете на «Спартак», понятен, но мы сделаем с игроками всё, чтобы каждую последующую игру выигрывать.

– Возможен вариант, при котором «Арсенал» закончит сезон выше «Спартака». Будет ли это означать что Вы ошиблись, уйдя из «Арсенала»?
– Я никогда не загадываю, кто будет выше или ниже в таблице. Ни о чём не жалею в своей жизни, когда принимаю решения.

– Как Вы считаете, на данный момент вы справляетесь с ролью главного тренера «Спартака»?
– Да.

25/04 15:00Хоккей
«Давай выгоним его до конца матча!» А виноват ли Коди Икин в мистическом провале «Вегаса»?Кто не слышал о сумасшедшем камбэке «Сан-Хосе» в решающем матче с «Вегасом». В третьем периоде «акулы» забросили 4 шайбы за 4 минуты, а в овертайме прибили «ураганов» окончательно. А началось все с человека по имени Коди Икин.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/04 18:46Хоккей
Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли?«Коламбус» на эмоциях проскочил лучшую команду регуляки, но теперь им предстоит сыграть с «Бостоном». И будет по-настоящему трудно.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
25/04 13:45Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
25/04 21:47Футбол
Александр Кокорин: Не хотел я бить Пака - схватил стул, чтобы подсесть!В четверг слово предоставили самим обвиняемым.
25/04 09:00Хоккей
Время вылета – 6.30 утра: «Вашингтон» бездарно продул решающий матч «Каролине»Чемпионы сложили полномочия, хотя уже на 7-й минуте вели 2:0.
24/04 21:00Футбол
Перуанский король в деле! Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в РостовеЮрий Семин после ничьей с ЦСКА перестроил игру команды, сделал несколько изменений в составе и терпением переиграл команду Валерия Карпина.
25/04 23:13Футбол
«Спартак» и амебы. Кононов должен быть уволен. Сегодня жеПоражение «Спартака» в дерби от «Арсенала» - новое олицетворение понятия «безволие».
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
25/04 22:00Футбол
Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
25/04 22:24Футбол
Вот это вот бесковский «Спартак»? Разгром в Туле подтвердил, что менять надо все«Арсенал» продолжил весеннюю серию без поражений, в одну калитку укатав на своем поле «Спартак». «Канониры» куда больше заслуживают места в еврокубках, чем красно-белые.
25/04 00:30Футбол
«МЮ» обыгран. «Сити» – чемпион АПЛ, а «Ливерпулю» остается только молиться?Дерби Манчестера – в одну калитку, 2:0. А еще у «Ман Сити» мощный рекорд!
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
25/04 19:41Хоккей
Прорвет ли Подколзина? В полуфинале ЮЧМ сборная России встретится с американцамиНаша юниорская сборная разгромила в четвертьфинале белорусов 6:0 и поборется за медали.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
25/04 18:45Хоккей
Радулов против Тарасенко! «Даллас» начинает поход на «Сент-Луис»В ночь на пятницу стартует второй раунд плей-офф НХЛ. «Даллас» Александра Радулова приедет в гости к «Сент-Луису» Владимира Тарасенко.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
Новости
23:36 Футбол Андрей Червиченко: Шансы «Спартака» попасть в еврокубки не больше 50 процентов
23:33 Футбол Игорь Черевченко: Команду не надо настраивать, это же не гитара
23:27 Фигурное катание Ковтун подал заявление в ФФККР о выводе его из состава сборной России
23:21 Футбол Денис Глушаков: Хотел бы принести извинения за команду, играли безвольно
23:18 Футбол Олег Кононов: Бывают игры, когда команда проигрывает с таким счетом
23:12 Футбол Игорь Черевченко: Не собираюсь искать минусы у игроков «Арсенала»
23:09 Хоккей Микс Индрашис: Обыграть сборную России на чемпионате мира будет сложнее
22:56 Хоккей Сборная Канады обыграла Латвию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2019
22:53 Футбол Олег Кононов: В поражении от «Арсенала» виновна вся команда и главный тренер
22:42 Баскетбол «Фенербахче» обыграл «Жальгирис» в четвертом матче серии и вышел в «Финал четырех»
22:21 Футбол «Спартак» крупно проиграл «Арсеналу» в Туле
22:20 Футбол Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано»
21:51 Футбол Владимир Филатов: Сборная России обязана выигрывать во всех матчах
21:39 Хоккей Илья Воробьев: Состав сборной России на Чешские игры объявим 29 апреля
21:35 Футбол Миодраг Божович: Нам трудно играть, когда арбитр принимает такие решения
21:28 Футбол Дмитрий Парфенов – о матче с «Крыльями Советов»: Это очень важная для нас победа
21:12 Хоккей Сборная России в овертайме уступила Латвии во втором матче Еврочелленджа
21:05 Футбол Адриано, Жиго и Рассказов не приехали в Тулу из-за травм
20:59 Футбол Дмитрий Аленичев: В оставшихся пяти турах постараемся взять максимум очков
20:47 Футбол Тренер «Челси» Сарри оштрафован на 8 тысяч фунтов за неподобающее поведение
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика