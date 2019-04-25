Олег Кононов: Вы сейчас навешаете лапши на уши, что у «Спартака» все плохо

– Кто главный виновник поражения?

– Виновна вся команда и, конечно же, главный тренер. Не снимаю с себя ответственности за игру и за результат. У нас сегодня были проблемы, из-за травм не играли Рассказов, Жиго и Адриано. В защите Гапонов первый раз играл, Айртон вышел справа, Комбаров слева. В таком сочетании мы играли первый раз, поэтому на первых минутах были моменты, где позиционно сыграли неудачно и получили два гола.

– Насколько велик Ваш вклад в сегодняшнюю победу «Арсенала»? Можно ли сказать, что «Арсенал» играет на багаже Кононова?

– Я вообще не понимаю слова «багаж». Да, определённый период времени я работал в Туле, собирал этих футболистов. Но это общая работа клуба, а в дальнейшем – работа другого тренера. Он замечательно отработал и сегодня заслуженно победил.

– В чем «Арсенал» прибавил после вашего ухода и в чём потерял?

– «Арсенал» стал сильнее в результатах, он не пропускает, играет больше прагматично, отдавая территорию сопернику и проводя контратаки. Когда я работал в Туле, я играл немного выше, из-за этого были игры, где мы пропускали мячи. Но тогда команда только начинала строиться, о сыгранности нельзя было говорить.

– Серия поражений «Спартака»...

– (перебивает) Послушайте, сегодня «Арсенал» выиграл заслуженно, а вы сейчас навешаете лапши на уши и мне, и всем остальным, что у нас всё плохо. Спокойно. Бывают такие игры, как сегодня, с таким счётом. Мы старались и всё равно будем гнуть свою линию, биться до конца в оставшихся играх, а как будет – посмотрим по результату. Весь негатив, который вы здесь льете на «Спартак», понятен, но мы сделаем с игроками всё, чтобы каждую последующую игру выигрывать.

– Возможен вариант, при котором «Арсенал» закончит сезон выше «Спартака». Будет ли это означать что Вы ошиблись, уйдя из «Арсенала»?

– Я никогда не загадываю, кто будет выше или ниже в таблице. Ни о чём не жалею в своей жизни, когда принимаю решения.

– Как Вы считаете, на данный момент вы справляетесь с ролью главного тренера «Спартака»?

– Да.