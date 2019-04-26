Поставят ли в Туле памятник Леониду Федуну? Колонка Юрия Цыбанева

Но боссы сделали такой вот, уж совсем простонародный выбор. И тем самым автоматически превратили футбольный клуб «Спартак» в фабрику по выпуску анекдотов, метящих в самый «топ» нашего любимого жанра устного творчества.

Вы это видели? Тогда легко со мной согласитесь. Даже набор текста на клавиатуре дается, честно говоря, непросто – так и потрясывает от смеха…

Попробуем тем не менее выстроить логику. Итак, на закате осени Олег Кононов был срочно изъят из Тулы на повышение. Понимаете, работал бы человек себе и работал – как может. И перебивался бы «Арсенал» с поражения на победу или ничью. Но теперь в городе оружейников впору отметить торжественным открытием по меньшей мере памятного бюста главного спартаковца страны его деятельное, пусть и невольное участие в прогрессе тульской команды .

«Арсенал» работы Игоря Черевченко в этом году не проиграл в чемпионате ни разу – «Спартак» Кононова огреб третью «баранку» в последних четырех матчах. В конце их встречи телекамера выхватывала потные лица игроков «Спартака» - и сухие бойцов «Арсенала». Слушайте, тут даже и спорить не о чем – перед намитренерская работа несравнимого качества!

Да, если взять отдельно показатели второго круга(а тренерская пересменка в «Спартаке» и «Арсенале» произошла после 14-го тура), то Тула только после победы в очной встрече оторвалась от красно-белых. И теперь, к слову, делит на этом отрезке первое место с «Локо».Но ведь важна динамика. И вот у «Спартака»-то, если вспомнить его, к примеру, выигрыш у «Локомотива» в одном из первых матчей с Кононовым, игра с того момента стала скатываться по наклонной. Только и видишь сплошные эксперименты с составом, тактикой, сплошные качели с функционалкой. А «Арсенал» параллельным курсом на-гора обыграл и «Зенит» 4:2, и ЦСКА 2:0 – что «Спартаку» и не снилось. Да и «Локо», для полноты сравнения, был в декабре еще хуже «Спартака» - а сейчас на боеготовность красно-зеленых красно-белым нужно смотреть, задрав головы…

Я вот, знаете, подумал: а не зря «Спартак» называют народной командой! В том смысле, что в футболе, как известно, разбирается каждый суверенный представитель народонаселения. Но клуб(так будет точнее: клуб, а не команда) «Спартак» по степени своей, так сказать, народности , оказывается, может дать фору обычным гражданам, прикасающимся к футболу бочком только слегка.

К чему веду? Даже если б тренера «Спартака» выбирали народным голосованием – никогда у руля не оказался бы некто Массимо Каррера! С таким же успехом можно было ткнуть пальцем практически в любого из граждан Евросоюза, футболу не чуждого. Но волею спартаковских боссов – тьфу, что я пишу, ну какая у них, красно-белых боссов, может быть деловая воля… - простите, волею игры случая Каррера не просто взялся за штурвал, но и накрутил оный в направлении вожделенного чемпионства. Не анекдот ли?

А вот назначение Кононова стало уже осознанным выбором спартаковских генералов. И я не вполне уверен, что красно-белые массы пришли бы большинством голосов к такому же решению. Они, массы, хотя бы посмотрели бы на успехи возглавляемых Олегом Георгиевичем в последнее время команд.