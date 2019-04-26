Битва за выживание. «Анжи» и «Енисей» - на выход с вещами, «Уфа» и «Крылья» - в стыки? - Советский спорт
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26 апреля 2019 14:11ФутболЗетилов Игорь

Битва за выживание. «Анжи» и «Енисей» - на выход с вещами, «Уфа» и «Крылья» - в стыки?

Пока все увлечены размышлениями, кто же попадет в призовую тройку чемпионата России, «Советский спорт» проанализировал несравненно гораздо более суровую битву за выживание.

По нашим раскладам премьер-лигу покинут «Енисей» и «Анжи», а в стыковых матчах с представителями ФНЛ встретятся «Уфа» и «Крылья Советов».

Любой тренер вам скажет, что календарь для всех одинаковый и приходится с каждой командой играть дома и в гостях. Мы вспомнили, кто с кем играет в последних пяти турах и постарались учесть все нюансы, включая подковерные игры. Куда ж без них.

«Арсенал» после блестящей победы над «Спартаком» (3:0) набрал 38 очков, взлетел на шестое место и почти на сто процентов обезопасил себя от борьбы за выживание. А вот остальные 10 команд никак не могут чувствовать себя спокойно.

16. ЕНИСЕЙ (сейчас 16 очков)

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Локомотив (г)

0 очков (версия «Советского спорта»)

Анжи (д)

3

Краснодар (д)

0

Динамо (д)

0

Зенит (г)

0

Итого: 19 очков, 16-е место (версия «Советского спорта»)

Конечно, хуже всего положение у «Енисея». Красноярцы потеряли много очков, а им предстоят три игры с командами большой «четверки». В итоге, по нашей версии, команда финиширует на последнем месте, пусть и приблизившись к «Анжи».

15. АНЖИ (19)

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Ростов (д)

1

Енисей (г)

0

Арсенал (д)

0

Рубин (г)

0

Урал (д)

0

Итого: 20 очков, 15-е место (версия «Советского спорта»)

Махачкалинцы, похоже, так и не смогут решить финансовые проблемы. А азарт тех, кто играет за спасибо и ждет приглашения в другой клуб тает вместе с надеждами вернуть долги. «Анжи» отыграл все матчи с лидерами, но и в нижней части турнирной таблицы есть сильно мотивированные команды.

14. УФА (22)

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Урал (д)

3

Крылья Советов (г)

1

Спартак (г)

0

Оренбург (д)

3

Локомотив (г)

0

Итого: 29 очков, 13-14-е место (версия «Советского спорта»)

Уфимцев, конечно, сильно подкосило участие в предварительных раундах Лиги Европы. Даже назначение нового тренера Вадима Евсеева не сильно изменило ситуацию. Единственный плюс – смена зоны вылета на зону стыков. Но руководство это не устраивает. За оставшиеся пять туров «Уфе» предстоит дважды съездить в Москву к соискателю медалей «Локомотиву» и пока разобранному «Спартаку», а также в Самару к прямому конкуренту в битве за выживание. Домашние встречи с соседями по уральскому региону должны завершиться победами.

13. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (27)

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Зенит (г)

0

Уфа (д)

1

Ахмат (г)

0

Спартак (д)

1

ЦСКА (г)

0

Итого: 29 очков, 13-14-е место (версия «Советского спорта»)

У самарцев тоже непростой календарь. В последних шести турах команда потерпела пять поражений. Выезд в Санкт-Петербург в гости к «Зениту», летящему на всех парах к чемпионству, не сулит ничего хорошего. Как и визиты в Грозный и Москву (ЦСКА). Шанс покинуть зону стыков появится, разве что, после домашних матчей с «Уфой» и «Спартаком».

12. ДИНАМО (28)

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Ахмат (д)

1

ЦСКА (г)

1

Ростов (д)

3

Енисей (г)

3

Арсенал (д)

0

Итого: 36 очков, 11-е место (версия «Советского спорта»)

«Динамо», думается, большие надежды возлагает на матчи 28-го и 29-го тура с «Ростовом» и «Енисеем». Ростовчане на выезде, мягко скажем, не блещут. 10 мая «Ростов» наверняка больше будет озабочен ответной встречей полуфинала Кубка России с «Локомотивом» (он пройдет в Ростове-на-Дону 15 мая), ведь у команды после гостевой ничьей (2:2) есть прекрасный шанс завоевать трофей. А «Енисей» к предпоследнему туру, скорее всего, потеряет шансы остаться в премьер-лиге.

11. РУБИН (31)

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Спартак (г)

0

Оренбург (д)

1

Локомотив (г)

0

Анжи (д)

3

Краснодар (г)

0

Итого: 35 очков, 12-е место (версия «Советского спорта»)

«Рубин» с очередной перестройкой состава попал в число борцов за выживание. Единственным «железным» трехочковым попаданием в оставшихся матчах выглядит домашняя игра с «Анжи». Но набранных очков казанцам должно хватить для продления прописки в премьер-лиге.

10. УРАЛ (33)

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Уфа (г)

0

Спартак (д)

3

Оренбург (г)

0

Локомотив (д)

0

Анжи (г)

3

Итого: 39 очков, 10-е место (версия «Советского спорта»)

Уральцы, набрав важнейшие три очка в Самаре, на «две победы» поднялись выше зоны стыков. Умение играть ключевые встречи и твердый характер – почти гарантии сохранения прописки в высшем футбольном свете России. Ключевым станет домашний матч со «Спартаком». «Урал» наверняка захочет обыграть красно-белых в третий раз за этот сезон.

9. АХМАТ (34)

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Динамо (г)

1

Зенит (д)

0

Крылья Советов (д)

3

ЦСКА (г)

0

Ростов (д)

3

Итого: 41 очко, 8-е место (версия «Советского спорта»)

Как «Ахмат» умеет играть родном стадионе, показал недавний матч с «Краснодаром», в котором твердый середняк серьезно погонял кандидата в чемпионы. Домашние встречи с «Крыльями Советов» и «Ростовом» должны принести грозненцам 6 очков. Этого хватит для спокойного финиша.

8. РОСТОВ (35)

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Анжи (г)

1

Краснодар (д)

3

Динамо (г)

0

Зенит (д)

1

Ахмат (г)

0

Итого: 40 очков, 9-е место (версия «Советского спорта»)

Для «Ростова» многое будет зависеть от настроения «Анжи» и готовности «Краснодара» в 26-м и 27-м турах. Визит на берега Дона «Зенита» наверняка станет дружественным. К предпоследнему туру питерцы наверняка уже станут чемпионами.

7. ОРЕНБУРГ (сейчас 35 очков)

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Арсенал (д)

0

Рубин (г)

1

Урал (д)

3

Уфа (г)

0

Спартак (д)

3

Итого: 42 очка, 7-е место (версия «Советского спорта»)

«Оренбург» из этой десятки показывает самую стабильную игру. Если бы не поражения от записных аутсайдеров («Енисея» и «Анжи»), уральцы наверняка более серьезно участвовали бы в борьбе за попадание в Лигу Европы. Проходных матчей в оставшихся пяти турах нет, но свои семь очков оренбуржцы набрать должны. Этого хватит для итогового седьмого места.

таблица

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА (версия «Советского спорта»

7. ОРЕНБУРГ – 42 очка
8. АХМАТ – 41
9. РОСТОВ – 40
10. УРАЛ - 39
11. ДИНАМО – 36
12. РУБИН – 35

ЗОНА СТЫКОВ!!!

13-14. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ и УФА – ПО 29

ЗОНА ВЫЛЕТА!!!!!!!

15. АНЖИ – 20
16. ЕНИСЕЙ - 19

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