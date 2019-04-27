Неужели суперматч – и бесплатно?! Полное ТВ-расписание матчей 26-го тура (с комментаторами!)

Итак, в 26-м туре на «Матче» покажут три игры РПЛ. Главное событие тура матч «Краснодар» – ЦСКА также вошел в это число. Прокомментируют эту встречу Константин Генич и Нобель Арустамян.
Вот полное расписание тура.
27 апреля
19.00 (московское время)
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный).
Комментируют Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев.
28 апреля
11.30 (московское время)
Уфа – Урал (Екатеринбург)
Комментируют Александр Аксенов, Артем Кочешев.
18.30 (московское время)
Краснодар – ЦСКА (Москва)
Комментируют Константин Генич, Нобель Арустамян.
Остальные пять игр покажет канал «Матч Премьер», подписка на него – платная.
27 апреля
16.30 (московское время)
Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону)
Комментирует Михаил Меламед.
14.30 (московское время)
Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск)
Комментируют Роман Трушечкин и Денис Казанский.
16.30 (московское время)
Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара)
Комментируют Геннадий Орлов и Павел Богданов.
29 апреля
17.00 (московское время)
Оренбург – Арсенал (Тула)
Комментирует Дмитрий Шнякин.
19.30 (московское время)
Спартак (Москва) – Рубин (Казань)
Комментируют Георгий Черданцев и Тимур Журавель.
Напомним, что после 25 туров в РПЛ лидирует «Зенит». «Локомотив» отстает от питерцев на восемь очков, ЦСКА – на десять, «Краснодар» – на одиннадцать, «Спартак» – на пятнадцать.