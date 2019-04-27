Неужели суперматч – и бесплатно?! Полное ТВ-расписание матчей 26-го тура (с комментаторами!) - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 апреля 2019 02:35Футбол

Неужели суперматч – и бесплатно?! Полное ТВ-расписание матчей 26-го тура (с комментаторами!)

В кои-то веки мы увидим центральный матч тура на общедоступном канале! И это – «Краснодар» – ЦСКА. Какие еще игры можно будет увидеть бесплатно? Кто их будет комментировать?  

Итак, в 26-м туре на «Матче» покажут три игры РПЛ. Главное событие тура матч «Краснодар» – ЦСКА также вошел в это число. Прокомментируют эту встречу Константин Генич и Нобель Арустамян.

Вот полное расписание тура.

27 апреля

19.00 (московское время)

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный).

Комментируют Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев.

28 апреля

11.30 (московское время)

Уфа – Урал (Екатеринбург)

Комментируют Александр Аксенов, Артем Кочешев.

18.30 (московское время)

Краснодар – ЦСКА (Москва)

Комментируют Константин Генич, Нобель Арустамян.

Остальные пять игр покажет канал «Матч Премьер», подписка на него – платная.

27 апреля

16.30 (московское время)

Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону)

Комментирует Михаил Меламед.

14.30 (московское время)

Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск)

Комментируют Роман Трушечкин и Денис Казанский.

16.30 (московское время)

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара)

Комментируют Геннадий Орлов и Павел Богданов.

29 апреля

17.00 (московское время)

Оренбург – Арсенал (Тула)

Комментирует Дмитрий Шнякин.

19.30 (московское время)

Спартак (Москва) – Рубин (Казань)

Комментируют Георгий Черданцев и Тимур Журавель.

Напомним, что после 25 туров в РПЛ лидирует «Зенит». «Локомотив» отстает от питерцев на восемь очков, ЦСКА – на десять, «Краснодар» – на одиннадцать, «Спартак» – на пятнадцать.

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