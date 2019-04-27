Вот это бомба! Руководить «Спартаком» будет сын президента российской премьер-лиги? - Советский спорт
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27 апреля 2019 13:00ФутболСергеев Иван

Вот это бомба! Руководить «Спартаком» будет сын президента российской премьер-лиги?

По сообщениям ряда СМИ, после ухода Наиля Измайлова и Сергея Родионова с ключевых постов в «Спартаке» за селекцию в клубе, скорее всего, будет отвечать известный футбольный агент Томас Цорн.

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Вероятным кандидатом на оставленный Измайловым пост вице-президента называют Сергея Михайлова – члена совета директоров клуба с 2004 года. Но его фигура, конечно, интригует меньше, чем потенциальный «сменщик» Родионова в роли спортивного директора (точное название должности непринципиально). Так кто же такой Томас Цорн?

Первое и самое любопытное – 32-летнего уроженца Москвы в российских футбольных кулуарах давно принято считать… сыном Сергея Прядкина, президента РПЛ. Данная информация официально никогда не подтверждалась. Но немецкие СМИ еще в 2010 году, подняв документы, раскрыли прямую родственную связь Прядкина и Цорна. Последний с начала 90-х проживает в Германии, куда эмигрировал вместе с матерью, уроженкой Казахстана Еленой Цорн, являвшейся… гражданской супругой будущего главы РПЛ.

При этом Прядкин, опять же с 90-х, сам имеет бизнес-интересы в Берлине. Он регулярно посещал эту страну по делам компании GiRRus GmbH, которую курировал вместе с ныне покойным Константином Сарсанией. Первоначально в уставе компании была прописана торговая деятельность, экспорт и импорт различных товаров массового потребления. Затем появилась футбольная составляющая. А с конца 2000-х с GiRRus начал сотрудничать Цорн, получивший в Берлине диплом юриста и затем – лицензию агента ФИФА.

ЦОРН – АРТЕМОВ

По словам самого Цорна, первой серьезной футбольной сделкой для него стал переход Павла Погребняка в 2009 году из «Зенита» в «Штутгарт». С немецкой стороны тот трансфер вместе с Томасом вел его партнер, Оливер Вендт, с которым они открыли адвокатскую контору Dr. Oliver Wendt & Tomas Zorn. Ну а с российской стороны сделку «обслуживал» влиятельнейший агент Олег Артемов. Именно тогда и образовалась мощная связка Артемов – Цорн, которая впоследствии организовала еще не один отъезд звездных российских футболистов в Европу.

В настоящий момент всех непосредственных клиентов Цорна можно увидеть на официальном сайте агентства TeamZone (очередного аналога GiRRus). Самые известные – выступающие за «Зенит» Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин. Есть там и Николоз Кутателадзе, тот самый молодой грузин, воспитанник «ПСЖ», который прошлой осенью начал тренироваться с «Анжи», но не подписал контракт с махачкалинцами из-за финансовых проблем клуба.

А вот игроки молодежек различных команд немецкой бундеслиги, которых ведет TeamZone, – Матео Кастрати, Джамил Нажжар, Деннис Хесслер (все – «Герта»), Ноэль Атом («Лейпциг»), Мика Дурцок («Айнтрахт»)… Не удивляйтесь, если какую-нибудь из этих фамилий вы вскоре увидите в заявке молодежной команды «Спартака».

ЖДЕМ В «СПАРТАКЕ» ЧЕРЧЕСОВА?

Но, конечно, возможный приход Цорна нужен красно-белым не для усиления резерва. Вероятно, Леонид Федун, обрубив последние ниточки, связывающие клуб с периодом Массимо Карреры, действительно задумал на лето грандиозную кадровую революцию. При этом спартаковского босса, видимо, не прельщает перспектива тратить деньги на мутные агентские схемы, как было при Марко Трабукки и Ко. Ему нужна прозрачность и монополия, примерно как у «Спартака» начала 90-х, который тогда прибрал к рукам весь трансферный рынок постсоветского пространства и установил «гегемонию Олега Романцева» на десять лет.

Да, сейчас не начало 90-х. О монополии, при наличии «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и Ко, говорить сложно. Но когда ты получаешь связку Цорн – Артемов, которой обязательно (пусть и негласно) будет содействовать президент лиги, в которой выступает твоя команда, перспективы, согласитесь, открываются сказочные. Переговоры о переходах в «Спартак» некоторых ведущих игроков сборной России уж точно упростятся. Откроется «трансферное окно» в Германию, где реально подыскать себе усиление покруче Сердара Таски. А потом, чем черт не шутит, возможно, мы и самого Станислава Черчесова в «Спартаке» увидим? Комбинация Германия – Цорн – Прядкин такой поворот не исключает.

Вот только как все это соотносится с принципами фэйр-плэй? Не финансового, за которым следит УЕФА, а человеческого. Не возникнет ли у Прядкина при новом руководителе селекционного отдела «Спартака» конфликт интересов? И насколько законен такой конфликт?

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