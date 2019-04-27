Тема дня! «Спартак» рассматривает кандидатуру Черчесова и готов побороться за Дзюбу - Советский спорт
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27 апреля 2019 14:29Футбол

Тема дня! «Спартак» рассматривает кандидатуру Черчесова и готов побороться за Дзюбу

По информации «Советского спорта», новое руководство красно-белых заинтересовано в воссоединении на клубном уровне Станислава Черчесова и Артема Дзюбы.

Вот это бомба! Руководить «Спартаком» будет сын президента российской премьер-лиги?

Напомним, после поражения в 25-м туре РПЛ от «Арсенала» (0:3) отставку попросили вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. По окончании сезона их, по сообщениям СМИ, должны сменить Сергей Михайлов (член совета директоров клуба с 2004 года) и Томас Цорн (известный немецкий агент русского происхождения, по неофициальным, но достоверным данным – сын главы РПЛ Сергея Прядкина).

С приходом нового руководства «Спартак» намерен летом кардинально поменять состав. Судьба нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова зависит от результатов оставшихся пяти туров. С учетом календаря, команда по-прежнему сохраняет шансы побороться за третью российскую путевку в Лигу чемпионов. С другой стороны – есть риск выпасть из еврокубковой зоны. В этом случае контракт с Кононовым, подписанный до конца сезона-2019/20, может быть расторгнут с выплатой неустойки.

На данный момент желания убирать Кононова у Леонида Федуна нет. Босс красно-белых готов запастись терпением и предоставить тренеру шанс слепить новую команду, усиленную летними приобретениями. Но на случай расставания с Кононовым прорабатывается замена – в лице нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Этот вариант обсуждался еще осенью, когда увольняли Массимо Карреру, но тогда развития не получил.

Черчесов может прийти в «Спартак» и летом 2020 года, когда завершится контракт Кононова. А вот за Артема Дзюбу новые менеджеры клуба готовы побороться уже по окончании нынешнего сезона. Соглашение 30-летнего форварда с «Зенитом» истекает в 2020-м – и далеко не факт, что, реализовав давнюю мечту стать чемпионом России, Дзюба захочет еще на несколько лет задержаться в Санкт-Петербурге.

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Уже предстоящим летом капитана сборной России могут продать в Европу. Но приоритетным для него самого вариантом будет… возвращение в родной «Спартак», который готов выделить на этот трансфер серьезные средства. Переходу могут способствовать хорошие связи вероятного нового руководителя селекционного отдела красно-белых Цорна и агента Олега Артемова. Как известно, дела Дзюбы ведет его отец. Однако Артемов неоднократно оказывал лидеру «Зенита» консультационные услуги.

Разумеется, на решение Дзюбы может повлиять «фактор Лиги чемпионов». Но «Зениту», как нетрудно предположить, невыгодно еще на сезон удерживать нападающего, чтобы затем потерять его без всякой компенсации. Для «Спартака» же возвращение воспитанника (которых в составе москвичей должно быть как можно больше – так хочет Федун) станет мощным маркетинговым ходом. После чемпионата мира Дзюба превратился в самого узнаваемого российского футболиста – и сейчас уже никто не вспоминает о том, как он из «Спартака» уходил и что о «Спартаке» говорил.

В конце концов, у Дзюбы когда-то и с Черчесовым не все гладко было. А теперь это главная футбольная связка России! Не исключено, в обозримом будущем первый будет отдавать второму честь после голов не только в сборной. Впрочем, связка Кононов – Дзюба тоже возможна. Но тут уже нынешнему рулевому красно-белых надо не подкачать. Ближайшее испытание у Кононова – в понедельник против «Рубина».

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