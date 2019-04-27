Видео всех голов 26-го тура РПЛ - Советский спорт
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27 апреля 2019 18:30ФутболАбушкин Руслан

Видео всех голов 26-го тура РПЛ

«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 26-го тура чемпионата России.

«Анжи» – «Ростов» – 1:1

Голы: Закиров, 77 – Еременко, 36

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26/04 19:15Хоккей
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20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
26/04 09:00Футбол
Поставят ли в Туле памятник Леониду Федуну? Колонка Юрия ЦыбаневаРазгром в Туле стал моментом истины и превратил клуб «Спартак» в фабрику смеха.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
26/04 14:11Футбол
Битва за выживание. «Анжи» и «Енисей» - на выход с вещами, «Уфа» и «Крылья» - в стыки?Пока все увлечены размышлениями, кто же попадет в призовую тройку чемпионата России, «Советский спорт» проанализировал несравненно гораздо более суровую битву за выживание.
25/04 20:45Теннис
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23/04 19:30Фигурное катание
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Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
08/04 20:15Теннис
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27/04 12:00Хоккей
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26/04 13:32Хоккей
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24/03 18:30Биатлон
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