Черчесов, Рахимов, утка и голевая засуха – все, что нужно знать о матче «Динамо» – «Ахмат» «Динамо» не смогло обыграть на своем поле «Ахмат» и продолжает находиться в опасной близости с зоной стыковых матчей.

ЧЕРЧЕСОВ ПРОТИВ РАХИМОВА

Поклонники «Ахмата» напоминают динамовским фанатам, что в последний раз бело-голубые побеждали команду из Грозного аж 23 ноября 2014 года (3:0). Тогда «Динамо» двигалось к статусу с приставкой супер: голы забили Александр Кокорин и Кевин Кураньи (дважды), а на поле блистали Юрий Жирков, Матье Вальбуэна, Кристиан Нобоа, Алексей Ионов… Осталось два игрока, кто в бело-голубой футболке сейчас выходит на поле – вратарь Антон Шунин, который 4,5 года назад находился на скамейке запасных и Артур Юсупов, отыгравший весь матч. Сегодняшние спартаковцы Роман Зобнин и Александр Ташаев тогда находились в динамовском резерве. Такое решение принял главный тренер Станислав Черчесов.

У «Ахмата» сохранившихся ветеранчиков побольше – по-прежнему незаменимы Андрей Семенов и Олег Иванов. С тренерской скамейки в ноябре 2014-го руководил командой (тогда она назывались «Терек») сегодняшний наставник «Ахмата» Рашид Рахимов.

Кстати, гордиться-то поклонникам команды в истории противостояния с «Динамо» особо нечем. После того ноябрьского поражения в 2014-м команды провели пять матчей – 4 ничьи и одна минимальная победа (1:0).

СУДЬЯ ПРОГНАЛ УТКУ

Задача «Динамо» к концу сезона несколько подкоррестировалась. Сейчас бело-голубые думают только о том, чтобы не вылететь. «Ахмат» же застрял в полупозиции: в случае победы над «Динамо» команда продолжит бороться за попадание в Лигу Европы. Поражение сделает более реальным попадание в зону стыковых матчей. Вот такая дилемма.

На матч приехал посмотреть главный тренер сборной России Черчесов. Думается, его интересовали, прежде всего, действия Семенова, Иванова и Шунина.

До перерыва хозяева играли интереснее. Шансы открыть счет получали Евгений Марков, Евгений Луценко и даже защитник Тони Шунич. Потом игра успокоилась, а участников матча и зрителей позабавила утка, притравившаяся на правом фланге оборону «Динамо». Она оказалась рядом с игровым моментом, но не испугалась, а только отошла. Однако судья Владимир Москалев решил прогнать птицу с газона. Утка обиделась и улетела в сторону Химкинского водохранилища.

После перерыва «Ахмат» заиграл по-другому и стал более активно атаковать ворота Шунина. Пару раз опасно пристреливался Иванов, а на 62-й минуте шикарно сыграл Мохаммади. Он проскочил между двух защитников и пробил низом – выручил Шунин, который никак не хотел пропускать 200-й мяч в чемпионатах страны. На этом, по сути, азарт соперников иссяк.

«Динамо» (Москва) – «Ахмат» (Грозный) – 0:0

«Динамо»: Шунин, Шуньич, Морозов, Козлов, Евгеньев, Юсупов, Мигел Кардозу, Жоаозиньо (Грулев, 62), Тетте, Луценко (Черных, 77), Марков (Панченко, 59)

«Ахмат»: Городов, Мохаммади (Родолфо, 90), Уциев, Семенов, Нижич, Раванелли (Роши, 85), Исмаэл, Иванов, Шиманьски, Плиев, Балай (Мбенг, 80)

Предупреждения: Нижич, 90 – Тетте, 12. Юсупов, 54. Марков, 56. Луценко, 59

Главный арбитр: Владимир Москалев (Воронеж)