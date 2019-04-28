«Хотелось бы увидеть в финале англичан. Тогда на пиве мы отобьем все затраты» - Советский спорт
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28 апреля 2019 12:15ФутболЯременко Николай

«Хотелось бы увидеть в финале англичан. Тогда на пиве мы отобьем все затраты»

Баку готовится принять финал Лиги Европы-2019

Через месяц столица Азербайджана впервые в истории примет финал одного из футбольных еврокубков. «Советский спорт» заранее съездил на Олимпийский стадион в Баку, чтобы своими глазами увидеть, как здесь готовятся, и пообщался с Эльханом Мамедовым, генеральным директором АФФА – Азербайджанской федерации футбольных ассоциаций, аналога нашего РФС.

- Мы вместе с вами только после 9 мая узнаем, кто поедет в Баку. Пока в пасьянсе две английские команды – «Челси» и «Арсенал», немецкая – «Айнтрахт» Ф, испанская – «Валенсия». У вас есть какие-то предпочтения, кого Баку хотел бы увидеть здесь 29 мая?
- Лично я мечтаю об английско-немецком противостоянии. Вы прекрасно знаете, что к финалу чемпионата мира 1966 года наши люди имеют самое прямое отношение. Лайнсменом игры был азербайджанский судья Тофик Бахрамов, который, как мы знаем из истории, и принес англичанам их единственную победу на чемпионатах мира.

- Историю того фантомного гола (мяч от перекладины опустился в поле, но главный арбитр показал на центр после подсказки бокового судьи) часто вспоминают. Но сегодняшние болельщики – которые приедут на финал - уже вряд ли так хорошо помнят эту историю.
- Думаю, что помнят. Мы даже для болельщиков создадим специальный уголок Тофика Бахрамова, отвезем к памятнику Бахрамову в городе.2

- Баку уже имеет огромный опыт проведения крупных международных соревнований. Но футбола такого уровня еще никогда не было. А ведь через год еще и четыре матча Евро-2020 пройдут в Баку!
- Нам, конечно, повезло, что всего за год до футбола у нас был большой футбольный праздник в России. Мы очень многому учились именно тогда. Наши специалисты – в том числе по организации соревнований, по обеспечению безопасности – ездили в Москву и Санкт-Петербург на все матчи чемпионата мира. Это был просто образцово организованный турнир. И если у вас было 64 матча, то у нас сейчас – один. Другой масштаб. Надеюсь, справимся.

- Есть примерное понимание, сколько болельщиков приедет?
- Когда УЕФА в марте открыл онлайн-продажу билетов, сразу же 21 тысяча билетов ушла. Подчеркну: это было в марте, когда даже состава полуфиналов еще никто не знал. Люди просто покупали билеты на сайте, так как хотят приехать в Баку.

- Как остальные билеты будут распределяться? На стадионе больше 64 тысяч мест.

- По договоренности с УЕФА, 15 тысяч будет продаваться для азербайджанской аудитории. По 10 тысяч будет продаваться болельщикам команд, которые вышли в финал. Уверен, что и стадион будет заполнен, и просто так туристы приедут ощутить футбольный праздник. Примерно месяц назад мы приняли принципиальное решение увеличить фан-зону. Вся инфраструктура у нас готова. Стадион был построен в 2015 году, к Европейским Играм. Новый, удобный, современный. Мы ко всему готовы, осталось дождаться 9 мая.

- Экономически кого выгоднее увидеть в финале?
- Англичан, конечно. На одном только пиве все затраты отобьются.

- А по четырем играм на Евро-2020?
- Об этом начнем думать 1 июня, когда начнет работу операционный комитет Евро-2020. Матчи группового этапа в Баку пройдут 13, 17 и 21 июня будущего года. Потом – ¼ финала 4 июля. Праздник будет длиться долго. Если Азербайджан не пройдет, то будем ждать на четвертьфинальной игре здесь Россию.

- Есть идея совместить по времени гонки «Формулы-1» с играми Евро.
- Очень сложный момент. Это все-таки совсем разные болельщики. Пока календаря гонок-2020 еще нет, предварительное решение появится летом. Посмотрим, как сделать так, чтобы все произошло бесконфликтно.

- К игрокам, которые, имея возможность выбирать между сборной Азербайджана и сборной России, выбирают Россию, нет отношения как к предателям?
- Нет абсолютно! Человек занимается карьерой. Если так лучше для его карьеры – то все ок. А если вы намекаете на Александра Самедова, то с ним вообще идеальные отношения – он посол нашего финала Лиги Европы. Кстати, 29 мая обязательно приедет.

- Сейчас в Азербайджане на каком уровне футбол? Популярен?
- Да. Популярен. Но по результатам отстает от борьбы.

- Чего не хватает футболу?
- Проблема в том, что игроки очень не хотят уезжать из дома. Погода хорошая, все здесь нравится – вот и не уезжают. А чтобы прогрессировать, надо ехать за рубеж.

- Избалованные, как Кокорин и Мамаев?
- Такого у нас не бывает. Да и про Кокорина с Мамаевым я думаю, что это единичный случай. Делать выводы по этому конфликту обо всем российском футболе никто не собирается.

- Ну, не единичный все-таки. Есть же еще история с Аязом Гулиевым…
- Я знаю его папу, недавно с ним виделись, разговаривали. Аяз – еще один человек, связавший свою судьбу с Россией. Мы желаем ему удачи. А двери наши для него всегда открыты. Но надо помнить всегда: эмоциональных выпадов допускать нельзя!

- В чемпионате Азербайджана лимит есть?
- Да, он более жесткий, чем у вас. Шесть иностранцев и пять местных…

- В России такой же!
- Нет, у нас есть еще один нюанс: на поле должен обязательно выходить воспитанник U-21. Против этой нормы постоянно выступают клубы, тренеры, функционеры, но она у нас есть.

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