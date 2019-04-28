«Краснодар» победит ЦСКА: «быкам» очень хочется в Лигу чемпионов! - Советский спорт
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28 апреля 2019 13:19ФутболКринский Константин

«Краснодар» победит ЦСКА. Для этого есть несколько причин

Борьба за Лигу чемпионов в самом разгаре.

«Краснодар» проиграл чемпионство «Зениту» в типичной российской манере. Команда Мурада Мусаева на финише сезона после вылета из Лиги Европы из Робина Гуда (забирала очки у богатых и дарила их бедным) превратилась в мальчиков для битья. В итоге приходиться бороться не за титул, и да не за второе место, а за попадание в тройку. В этом сезоне, казалось, «Краснодар» научился играть против больших клубов, но весной проиграл и «Локомотиву» (0:1) и «Зениту» (2:3). Все бы ничего, но ничьи с «Динамо» и «Ахматом» (обе – 1:1) окончательно выбили «быков» из борьбы за чемпионство.

Сейчас, теряя все заработанное непосильным трудом, «Краснодару» ничего больше не остается, как совершить космический скачок: обыграть ЦСКА, «Ростов», «Енисей», «Арсенал» и «Рубин». 15 очков вряд ли наберет кто-то из конкурентов за Лигу чемпионов.

ОЗЛОБЛЕННОСТЬ И ЭМОЦИЯ

«Краснодар» стал хедлайнером этого сезона по количеству разрывающих душу и сердце матчей. «Краснодар» абсолютно первый по валидольным концовкам и сумасшедшим камбекам. Настолько заряженной команды в чемпионате России сейчас просто нет. В Европе эту эмоцию краснодарцы вроде бы научились направлять в нужное русло. Настала пора РПЛ.

После ключевого с точки зрения борьбы за титул поражения от «Зенита» краснодарцы стали озлобленными. Эти эмоции, плюс энергетический груз еврокубковой весны должны наконец перейти в качество. Ведь дома совсем недавно уничтожили «Анжи» (5:0), обыграли «Крылья» (1:0) и провели тот самый матч с «Зенитом».

«КРАСНОДАР» СТАБИЛЬНЕЕ И РАЗНООБРАЗНЕЕ ЦСКА

А теперь нужно обыграть армейцев, у которых еще больше проблем. Их дома по делу побеждает средний «Оренбург», такая же средняя «Уфа» кладет на лопатки в самой концовке, а против «Локомотив» ЦСКА тупо отскакивает. Молодой коллектив Виктора Гончаренко продолжает совершать ошибки, это логично. А ведь впереди, после «Краснодара», еще и дерби с «Динамо», и выезд в Питер. Как на все найти силы?

«Краснодар» на данный момент стабильнее ЦСКА против одноклассников. По поведению в течение игры, по распределению сил и по оценке происходящего. ЦСКА валится всей командой, а «Краснодар» ошибается фрагментарно и лично из-за кого-то.

«Краснодар» разнообразнее ЦСКА. Посмотрите на рисунок игры. Могут сыграть без нападающих или с ярко выраженным форвардом. Могут выставить грубый и разрушительный центр, а могут – высоко интеллектуальный и креативный. В конце концов взгляните на запасных и просчитайте возможности Мусаева усилить игру со скамейки. У ЦСКА всего этого нет.

***

«Краснодару» и ЦСКА очень важно попасть в Лигу чемпионов. Но желания эти разные. Для армейцев это в первую очередь заработок и возможность показать товар лицом. С идейной точки зрения здесь они проигрывают «быкам». Те хотят в ЛЧ, потому что там никогда не были. Они идут туда за первыми неподдельными эмоциями. Судя по последним результатам в Лиге Европы, именного этого клубу сейчас не хватает.

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