Алексей Сутормин: В «Зенит» меня отправляли еще из первой лиги - Советский спорт
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29 апреля 2019 09:55ФутболАлександр Августин

Алексей Сутормин: В «Зенит» меня отправляли еще из первой лиги

В понедельник не знающий поражений нынешней весной «Арсенал» пожалует в Оренбург в гости к другой команде-сенсации сезона, сделавшей заявку на попадание в еврокубки-2019/20.

Мы связались с ведущим полузащитником оренбуржцев, за которого летом, как говорят, развернется борьба между топ-клубами.

«НЕДООЦЕНКИ «ЕНИСЕЯ» НЕ БЫЛО»

- Сейчас «Оренбург» мог бы идти вровень с «Арсеналом» и отставать на одно очко от «Спартака». Однако в прошлом туре вы неожиданно уступили в гостях аутсайдеру РПЛ, который до этого не побеждал пять месяцев. Что не получилось в матче против «Енисея»? - вопрос 25-летнему Сутормину, который забил в этом чемпионате уже семь мячей, в том числе весной - в ворота «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА.
- Все банально. Не реализовали свои моменты. А вот у «Енисея» это получилось.

- Может, недооценили красноярцев? Все-таки они идут на последнем месте, а «Оренбург» перед этим одержал две яркие победы над ЦСКА (3:2) и «Ростовом» (3:0).
- Да нет, какая там недооценка… Мы прекрасно понимали, что в Красноярске будет непростой матч. А вот концентрации на последних минутах действительно не хватило. Отыгравшись в меньшинстве, побежали забивать еще - и нас на этом подловили. Очень обидно, но это уже история. Впереди еще пять матчей.

- При определенных раскладах шестое место может стать еврокубковым. «Оренбург» намерен бороться за путевку в Лигу Европы?
- Наша цель - забраться в таблице как можно выше. Идем от игры к игре. Если попадем в еврокубки, конечно, это будет отличное завершение сезона.

- За счет чего команде удавалось побеждать ЦСКА, «Ростов», «Локомотив», отбирать очки у «Краснодара»?
- За счет характера и сплоченности коллектива в первую очередь. Это основной залог успеха, а уже потом - подготовка, командные взаимодействия, тактика.

«СИДЕТЬ НА СКАМЕЙКЕ В ТОП-КЛУБЕ СМЫСЛА НЕТ»

- Как относитесь к разговорам, что по окончании сезона вас пригласит «Зенит»? Вы же воспитанник питерского клуба.
- К таким разговорам отношусь спокойно. Меня в «Зенит» отправляли регулярно, еще когда я в первой лиге выступал. Но ни тогда, ни сейчас никто на меня из Санкт-Петербурга не выходил. Потому и комментировать нечего. Я всеми мыслями сейчас с «Оренбургом», стараюсь принести команде максимальную пользу. А что будет летом, посмотрим.

- Но вы хотели бы перейти в «Зенит»?
- Почему вы говорите только о «Зените»? Есть и другие российские команды с чемпионскими амбициями. Разумеется, у меня есть цель развиваться, двигаться вверх по карьерной лестнице, со временем оказаться в большом клубе. Но при этом для меня важно четко понимать, насколько во мне заинтересованы. Уходить куда-то, чтобы сидеть на лавке, смысла не вижу.

«МАТЧ С «АРСЕНАЛОМ» ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬСЯ ЗРЕЛИЩНЫМ»

- Смотрели недавний матч «Краснодар» - «Зенит»?
- Только обзор.

- Согласны с тем, что это была лучшая игра российского сезона?
- Согласен. Эти команды показывают сейчас лучший в стране футбол. И матч, судя по моментам, получился сумасшедший. Да еще и интрига держалась до последних секунд. Смотреть такую игру - одно удовольствие.

- Некоторым показалось, что Сергей Семак при счете 2:1 в пользу «Зенита» своими заменами начал затягивать время…
- Там вроде как резервный арбитр напутал что-то с заменами, из-за чего «Зенит» мог нарушить лимит на легионеров. Не думаю, что неразбериху специально спровоцировал Семак. «Зенит» же атаковал до последних секунд, забил победный мяч на пятой добавленной… Ну а в самой по себе затяжке времени при счете в твою пользу не вижу ничего предосудительного. Маленькие футбольные хитрости используют все команды. Другой вопрос - насколько успешно. Вспомните, тот же «Краснодар» в Лиге Европы с «Валенсией» откатился на последних минутах назад - и пропустил.

- «Зенит» доведет дело до чемпионства?
- Думаю, да. Они создали комфортный очковый задел. И показывают сейчас более качественную игру, чем осенью.

- Впереди - матч против «Арсенала», который только что разгромил «Спартак». Весной у туляков потрясающие результаты: пять побед, три ничьи и всего один пропущенный мяч. А прошлой осенью они победили в Оренбурге 4:2 в четвертьфинале Кубка России…
- Да, взять у них реванш за то поражение будет непросто. «Арсенал» сейчас на кураже. Стабильно набирает очки. Но у нас есть понимание, что противопоставить этой команде. Секретов, разумеется, не раскрою. Однако почти не сомневаюсь, что матч получится ярким и запоминающимся для болельщиков.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Алексей СУТОРМИН

Родился 10 января 1994 года в Москве.

Выступал за молодежные команды «Зенита» (2010 - 2012) и «Спартака» (2013). Профессиональная карьера: «Строгино» (2013 - 2015), «Волгарь» (2015 - 2017), «Оренбург» (с 2018-го).

РПЛ-2018/19: 24 матча, 7 голов, 2 голевые передачи.

7 матчей и 1 гол за молодежную сборную России.

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