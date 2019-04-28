ЦСКА победит «Краснодар»: «быки» потеряли уверенность, свою игру и Газинского

Тому есть несколько причин – от психологических проблем хозяев до кадровых. К тому же Гончаренко заранее четко понимает, как будет играть его соперник.

Весенний футбол «горожан»

Сыграй команды свой матч осенью, «Краснодар» был бы очевидным фаворитом. «Быки» здорово провели первую часть сезона и смотрелись предпочтительнее молодых армейцев, поймавших кураж в основном благодаря тому, что большинство летних новичков никогда ранее не имели столько возможностей проявить себя на столь высоком уровне. Собственно, в конце октября «горожане» и выиграли у ЦСКА в Москве (2:1) – да еще как! Забив два мяча за две минуты в концовке.

Однако после зимней паузы подопечные Мурада Мусаева разучились побеждать. В восьми турах они взяли три очка всего дважды – в домашних матчах с аутсайдерами «Анжи» (5:0) и «Крыльями Советов» (1:0). В остальных пяти встречах они добыли лишь три ничьи при двух поражениях. Кроме того, «быки» слабо сыграли с соперниками своего уровня – «Спартаком» (1:1), «Локомотивом» (0:1) и «Зенитом» (2:3).

Все эти неудачи очевидным образом сказываются на психологическом состоянии команды, набравшей два очка в трех последних турах. Футболисты потеряли уверенность в своих силах, а компенсировать запредельной самоотдачей не смогли. В результате очковое отставание от «Зенита» после 17 туров превратилось в 11-очковое, а команда опустилась уже на четвертую строчку и вполне может пролететь мимо Лиги чемпионов.

В этой ситуации встреча с очным конкурентом грозит привести к мандражу и страху совершить решающую ошибку, нежели к сверхмотивации с желанием смести всех со своего пути.

Предсказуемость «Краснодара» и гибкость Гончаренко

Виной весенним неудачам три фактора: короткая скамейка запасных, отсутствие серьезного опыта тренерской работы на длительной дистанции у Мурада Мусаева и предсказуемость на футбольном поле. Все они в равной степени станут причинами поражения от ЦСКА. Виктор Гончаренко блестяще разбирает соперников, а ничего нового или неожиданного Мусаев предложить ему не в силах из-за излишне жесткой концепции.

Конечно, на «Краснодар» в атаке приятно смотреть (в большинстве матчах, но не в последних сыгранных), но стартовая расстановка, выбор футболистов и стиль их игры известен всем заранее. Армейцы выставят троих центральных защитников, что не позволит хозяевам беспрепятственно входить в штрафную, перекроют соперникам кислород в центре поля и переиграют их как минимум на фланге Марио Фернандеса. Если бы Мусаев был готов пойти на смену игровой модели, шансы его команды были бы выше, но, увы, это не путь «Краснодара».

Отсутствие двоих ключевых «лимитчиков»

К тому же «быки» из-за дисквалификаций потеряли двоих «россиян»: Юрия Газинского и Александра Мартыновича. Поскольку с лимитом на легионеров «горожане» и так бьются на протяжении всего сезона, вылет сразу двоих «паспортистов» для них – большой удар.

В центре обороны Мартыновича может заменить Йон Фьолусон. Но во-первых, он куда более слабый футболист, да еще получающий минимум игровой практики. А во-вторых, его выход на поле отнимает одну иностранную позицию. В результате Мусаеву придется пожертвовать Кристианом Рамиресом (его может заменить Дмитрий Скопинцев) или Вандерсоном (тот же Скопинцев выйдет слева в атаке, а Виктор Классон уйдет на противоположный фланг; другой вариант – справа в атаке появится Дмитрий Стоцкий). В обоих случаях это не пойдет на пользу краснодарцам.

Газинскому в центре поля достойной альтернативы нет вообще. Даниил Уткин провалил матч с «Зенитом», а других комбинаций в рукаве Мусаеве не остается. В эту зону мог бы сместиться все тот же Классон, но тогда придется искать россиянина на правый фланг атаки. Им может стать упомянутый Стоцкий или Магомед Шапи-Сулейманов, но последний хорошо себя проявляет только после выходов на замену, а матчи в старте ему не удаются. От слова совсем.

Оборона – слабое место «Краснодара»

В девяти последних матчах РПЛ «Краснодар» пропустил 10 мячей. Прямо скажем, не самый выдающийся показатель. Только в двух играх Матвею Сафонову удавалось сохранить ворота на замке. А уж с потерей Мартыновича за центр обороны становится еще страшнее.

Гончаренко построит игру на контратаках, а Федор Чалов без труда способен убежать и от Фьолусона, и от Уроша Спайича. Благо, сделать ему своевременную передачу на ход в ЦСКА способен едва ли не каждый. А если Рамирес не сдюжит в борьбе с Марио Фернандесом, несколько голевых моментов у ворот Сафонова практически гарантированы.

Результативность Чалова и Влашича

Чалов набрал весной очень приличную форму. Пусть, забивает он не каждом матче, зато играет куда разнообразнее и более непредсказуемо, чем в первой части сезона. Федор стал не только бомбардиром ЦСКА, но и очень умным ассистентом. Кстати, голевых передач в 2019 году он отдал даже больше, чем забил – три гола и четыре результативных передачи.

Да еще и Никола Влашич стал блистать в РПЛ не реже, чем осенью в Лиге чемпионов. Он записывает на свой счет результативное действие в последних четырех турах из пяти – один гол и три голевые передачи.

В предыдущем туре против «Анжи» (2:0) оба лидера помогли отличиться своим партнерам – Яке Бийолу и Арнору Сигурдссону. И в этом матче имеют все шансы продолжить свои подвиги. Шарлю Каборе придется несладко, разрываясь между помощью центральным защитникам и попытками уследить за мобильным хорватом.