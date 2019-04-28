«Мы верим, что «Зенит» можно догнать». Игроки «Локомотива» после матча с «Енисеем» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2019 17:20ФутболГригорьевская Юлия

«Мы верим, что «Зенит» можно догнать». Игроки «Локомотива» после матча с «Енисеем»

После матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Енисей» (2:1) своими впечатлениями поделились игроки «железнодорожников» Владислав Игнатьев и Мацей Рыбус, а также полузащитник гостей Михаил Костюков.

– Вы получили травму в игре. Как сейчас себя чувствуете? – вопрос Игнатьеву.
– Все нормально. Спасибо.

– Что случилось в том моменте?
– Немного ногу разорвал, зашивали.

– Сколько пропустите?
– Не знаю. Завтра выходной, буду готовиться к встрече с «Арсеналом».

– Почему у «Локомотива» долго не получалось забить?
– Игра тяжело складывалась. Сейчас очки всем тяжело достаются. Хорошо, что забили в конце.

– Что сказал Семин в перерыве, ведь он сделал две замены, значит, был недоволен игрой?
– Что обычно говорит в перерыве. Хотел, чтобы мы выигрывали.

«ПОКА ЕСТЬ ШАНСЫ ДОГНАТЬ «ЗЕНИТ» МЫ БУДЕМ В ЭТО ВЕРИТЬ»

– Последние пятнадцать минут получились жаркими. Согласны? – вопрос Рыбусу.
– Да. С первых минут мы не играли так, как в предыдущих матчах. Сыграли плохо, но на данный момент три очка важнее.

– Какие мысли были, когда пропустили мяч?
– Такие матчи у нас уже были в прошлом сезоне, когда мы у себя дома теряли очки с командами, которые борются за выживание. Надо разобрать этот матч, посмотреть, какие ошибки мы допустили, и готовиться к следующей игре против «Арсенала». Это более сильный соперник, чем «Енисей». Он находится в хорошей форме и нам будет тяжело.

– «Зенит» реально достать?
– Пока есть шансы, мы в это верим. Сделаем все, чтобы достать «Зенит». Получится или нет – посмотрим. Но задача у нас стоит – сохранение места в Лиге чемпионов.

– Сегодня на матче был главный тренер сборной Польши. Были ли вы в курсе и давило ли это на вас?
– Да, я знал об этом. Он уже вчера приезжал к нам на базу, и мы с ним общались. Очень приятно, что он следит за нами. Мы с ним в постоянном контакте. Он не попал на нашу лучшую игру, но надеюсь, он видел те матчи, которые мы проводили раньше.

– О чем с ним говорили?
– О том, как будет выглядеть план после завершения чемпионата. У нас же будут два матча против Македонии и Израиля. Он лично хотел посмотреть на тренировку «Локомотива» и матч, потому что меня давно не было в сборной. Последний раз играл на чемпионате мира. Надеюсь, вернусь в сборную.

«НЕ УДЕРЖАЛИ НИЧЬЮ ИЗ-ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОШИБОК»

– Вы сегодня забили. Какие впечатления от матча? – вопрос Костюкову.
– Всегда приятно забивать. Тем более, для меня это первый гол после долгой паузы, я восстанавливался от травмы, поэтому для меня это были особые эмоции. Я восстановился довольно давно, но получилось забить в официальном матче только сейчас. Плюс счет был ничейный, но, к сожалению, нам не удалось удержать желаемого результата.

– Что помешало в конце?
– Индивидуальные ошибки. Где-то не совсем были слаженные действия в обороне, плюс в «Локомотиве» играют хорошие футболисты, которые могут доставить много неприятностей, что они и доказали.

– Как мотивируете себя выходить на поле в такой сложной ситуации?
– Пока есть теоретические шансы – надо выходить играть на победу, добывать очки, что мы и стараемся делать, но не всегда получается. В прошлом туре обыграли «Оренбург» и на матч с «Локомотивом» выходили с мыслью отобрать очки, как минимум.

– Игра все-таки была ничейная?
– У «Локомотива» было больше моментов, он владел преимуществом, но где-то везение было на нашей стороне, где-то хорошо сыграл вратарь. Могло сложиться так, что был шанс, сыграть вничью, если мы более удачно провели концовку встречи.

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