Подрезав «Крылья», «Зенит» летит к чемпионству

УЖЕ ЧЕМПИОНЫ?

В Питере не сомневаются в том, что их единственный и горячо любимый клуб завоюет золото. По городу вовсю носятся машины с флагами «Зенит» - чемпион, а болельщики готовятся официально отметить первую победу в чемпионате России за последние четыре года 12 мая после домашней игры с ЦСКА.

Первое препятствие на пути к светлому питерскому будущему – «Крылья Советов». Эйфория от назначения Миодрага Божовича давно прошла. Он в самарском клубе сменил Андрея Тихонова 5 октября, и в первых десяти матчах команда одержала пять побед, дважды сыграла вничью и трижды проиграла (в том числе «Зениту» в Самаре 0:1). Зато из последних шести встреч команда уступила в пяти. Итог – место в зоне стыковых матчей, и сложнейший календарь на финише.

ДУБЛЬ ХРОМАЮЩЕГО АЗМУНА

На разминке подвернул ногу Сердар Азмун, без которого уже трудно представить атаку лидера чемпионата России. К нему бросились врачи, к бровке вышел наставник питерцев Сергей Семак. Заморозка, гримаса боли… До стартового свистка меньше 20 минут. Будет играть? Это выяснилось буквально перед выходом команд на поле. Азмун вышел под привычным седьмым номером и сразу начал делать то, что он умеет делать отлично - забивать. Сначала иранец откликнулся на сильный прострел Юрия Жиркова, которому из аута мяч выбросил Артем Дзюба. Два центральных защитника просто смотрели футбол. «Зенит» продолжал чудить в хорошем смысле лова в атаке. Дзюба и Азмун умудрялись играть в стеночку в чужой штрафной, а при потере мяча там же вступали в борьбу!

Второй гол Азмун забил после блестящего паса Дзюбы. И вновь два центральных защитника любовались комбинацией, не успевая помешать – 2:0. Тем самым Сердар в споре снайперов догнал россиянина Федора Чалова.

После автогола Тараса Бурлака на 35-й минуте, думается, в Самаре пожалели, что контракт с Божовичем заключен на 2,5 года. Ведь зимой команда усилилась – пришли сразу шесть игроков уровня основы! Тогда же начали шутить, что команду переименовали в «Крылья Самедов» (экс-спартаковец был в числе новобранцев) и готовились бороться за зону еврокубков. Сейчас же у команды прямо противоположная задача – остаться в премьер-лиге.

СМОЛЬНИКОВ СДЕЛАЛ ПОДАРОК САМОМУ СЕБЕ

Однако «Крылья» не сложились на радость и самарским болельщикам и всем, кто хочет возвращения интриги в борьбе за чемпионство. Сначала Денис Ткачук, откликнулся на сильный прострел Рамиля Шейдаева – 3:1. Интересно, что оба когда-то играли за «Зенит», а Ткачук вышел в основе гостей впервые после 8 декабря.

Тут же Ткачук, получив пас накоротке от техничного Джано Ананидзе (еще один зимний новобранец), четко пробил в ближнюю девятку – 3:2! Правда, повторы показали, что Ткачук был в положении «вне игры». Ау, VAR, когда мы уже подружимся?

Поле перерыва «Крылья» заиграли активнее. Вышел 35-летний Сергей Корниленко и несколько раз опасно бил по воротам. «Зенит», как ты будешь играть в Лиге чемпионов-2019/20? Там таких и даже посильнее по десятку в каждой команде!

В самой концовке с поля был удален Шейдаев, а судьи отменили гол Бранислава Ивановича. Но все же «Зенит» успел забить еще. И сделал это Игорь Смольников, проводивший 200-й матч в премьер-лиге. До этого в 199 встречах он отличился восемь раз.

РПЛ

26-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара) – 4:2 (3:2)

Голы: Азмун, 9, 30. Бурлак, 35, в свои ворота. Смольников, 90+1 – Ткачук, 40, 44.

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Нобоа, Ригони (Шатов, 55), Оздоев, Азмун (Мусаев, 90), Дзюба, Дриусси (Анюков, 67).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Бурлак, Денисов, Шишкин, Зиньковский (Корниленко, 63), Рабиу, Ананидзе (Яковлев, 80), Ткачук, Зотов (Антон, 73), Шейдаев.

Предупреждения: Дриусси, 14. Оздоев, 47. Ригони, 54. Жирков, 88 – Шейдаев, 47. Рабиу, 49.

Удаление: Шейдаев, 78.

Главный арбитр: Алексей Еськов (Мосва).

Санкт-Петербург. «Газпром Арена».