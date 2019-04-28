Испанский вечер на «Олд Траффорд». Ляп де Хеа, куча травм и сумасшедшая концовка - Советский спорт
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28 апреля 2019 20:59ФутболЗетилов Игорь

Испанский вечер на «Олд Траффорд». Ляп де Хеа, куча травм и сумасшедшая концовка

«Манчестер Юнайтед» не смог на своем поле обыграть «Челси» (1:1), остался на шестом месте и, скорее всего, не сыграет в Лиге чемпионов-2019/20. Оба гола забили испанские нападающие.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС «МЮ»

На чемпионство-2019 «Манчестер Юнайтед» и «Челси» не претендуют. Зато вместе с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» они ведут серьезную борьбу за две путевки в Лигу чемпионов. Для «МЮ» это – единственный и неповторимый шанс. Ведь «Челси» с «Арсеналом» могут выиграть Лигу Европы, а «Тоттенхэм» – победить в Лиге чемпионов. Любое событие оставит команду в самом престижном клубном турнире футбольного мира на следующий сезон.

«Челси» перед последним матчем 36-го тура опережал соперника на три очка. Победа могла позволить «МЮ» ворваться в четверку сильнейших, ведь «Арсенал» проиграл «Лестеру» (0:3) и подарил манкунианцам надежду.

В первом круге нынешнего сезона на «Стэмфорд Бридж» была зафиксирована сумасшедшая ничья (2:2). Оба гола у хозяев забил французский форвард Антонио Рюдигер, у гостей отличились Антони Марcьяль вышедший на замену Росс Баркли. Последний сделал ничейное касание на 6-й (!) компенсированной минуте.

МАТА ПОДАРИЛ СЕБЕ ГОЛ

На четвертой минуте Ромело Лукаку выскочил к воротам слева, но замешкался и точно пробить не сумел. Чуть позже Люк Шоу оказался в аналогичной ситуации, не растерялся и отдал мяч чуть назад. А там его ждал именинник Хуан Мата – 1:0! Да, 28 апреля испанскому полузащитнику «МЮ» исполнилось 29 лет. Будет за что поднять вечером бокал вина!

В ассистенты можно было записать и Лукаку, который блестяще отправил в прорыв Люка Шоу.

В первом тайме дважды досталось испанскому защитнику «Челси» Сесару Аспиликуэте. Сначала он выскочил за пределы поля и сбил сидящего фотографа. А затем 28-й номер синих получил по носу в борьбе с Неманья Матичем. Последний, правда, обошелся без предупреждения.

ЧТО ТВОРЯТ ИСПАНЦЫ!

Испанцы до перерыва вообще творили историю и часто попадали в протокол. В концовке тайма Антонио Рюдигер (не испанец) пробил метров с тридцати, вратарь Давид де Хеа очень коряво отбил мяч перед собой, а Маркос Алонсо (оба – испанцы) вколотил его в сетку – 1:1. Болельщики «МЮ» уже устали ругать испанского вратаря за регулярные ляпы и бабочки. Они мечтают, чтобы клуб его поскорее продал.

К слову, участие в матче Рюдигера, как и Нголо Канте было под вопросом. Но оба вышли и помогали «Челси», как могли. Рюдигера хватило только на 65 минут. Потом – очередная травма и замена. Второй тайм превратился в парад травм: кроме Рюдигера поле вынужденно покинули Виллиан и Эрик Байи.

А вот подходов к воротам было совсем мало. «МЮ», несмотря на то, что победа ему нужна, как воздух, не мог. А «Челси» не хотел, всеми силами оберегая ничью, которая его устраивала.

Опасные моменты команды отложили на компенсированное время. Сначала манкунианец Маркус Рохо пробил головой после подачи углового, но в воротах рядом с вратарем «Челси» Кепой Аррисабалагой оказался испанский (опять испанцы!) нападающий гостей Педро Родригес. А затем выход один на один с вратарем запорол другой форвард «Челси» Гонсало Игуаин. Здесь безупречно сыграл де Хеа.

АПЛ
36-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Челси» – 1:1 (1:1)
Голы: Мата, 11 – Алонсо, 43.

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