Азмун догнал Чалова, травма Игнатьева и утка на поле. Хит-парад российского футбольного уик-энда - Советский спорт
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29 апреля 2019 14:00Футбол

Азмун догнал Чалова, травма Игнатьева и утка на поле. Хит-парад российского футбольного уик-энда

«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 26-го тура РПЛ.

ЦИФРЫ ВЫХОДНЫХ

1-й раз в РПЛ-2018/19 «Уфа» забила четыре гола, предыдущий подобный случай произошел в заключительном туре сезона-2017/18, когда дома был разгромлен «Тосно» (5:0)

3-й раз в нынешнем сезоне Джефферсон Фарфан принес победу «Локомотиву» после 80-й минуты, до матча с «Енисеем» перуанец забивал поздние победные мячи «Оренбургу» и «Ростову»

8 голов в 9 матчах РПЛ-2018/19 за «Зенит» забил Сердар Азмун, в первой половине сезона иранец отличился 4 раза в 14 играх за «Рубин»

200 матчей в РПЛ провел защитник «Зенита» Игорь Смольников, юбилей он отметил голом в ворота «Крыльев Советов»

ГЕРОЙ ВЫХОДНЫХ

Матвей САФОНОВ

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20-летний голкипер «Краснодара» не поймал звездную болезнь после того, как его начали называть наследником Игоря Акинфеева. Очную дуэль у лучшего вратаря России последних десяти лет Сафонов выиграл по всем статьям. Матвею не пришлось совершать столько же суперсейвов, как в матче позапрошлого тура с «Зенитом», но ноль забитых ЦСКА голов - во многом его заслуга. При этом Сафонов еще и… в атаке преуспел. Его пас рукой через полполя на Вандерсона привел ко второму взятию ворот Акинфеева, который, в свою очередь, армейцев в воскресенье не выручил.

ПОГОНЯ ВЫХОДНЫХ

Сердар АЗМУН

Форвард «Зенита» настиг Федора Чалова в гонке за звание лучшего бомбардира РПЛ-2018/19. Армеец занимал первую строчку практически весь сезон, но пропустил вперед себя иранца, у которого сыграно меньше матчей (16 против 20). Азмун с момента перехода из «Рубина» в «Зенит» забил уже 11 голов в 13 играх всех турниров. А сколько моментов он при этом не реализовал…

ГОЛЫ

ПТИЦА ВЫХОДНЫХ

УТКА В ХИМКАХ

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Участники матча «Динамо» – «Ахмат» не порадовали болельщиков голами. Зато публику повеселила утка, выбежавшая на зеленый газон «Арены Химки». Птицу с поля прогнали. Интересно, когда этот стадион покинут бело-голубые, чтобы принимать соперников на своей современной арене в Петровском парке? Говорят, реконструированный стадион, открытие которого сорвалось в марте, дебютирует в РПЛ в конце мая.

ТРАВМА ВЫХОДНЫХ

Владислав ИГНАТЬЕВ

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Правый защитник «Локомотива» на 71-й минуте матча с «Енисеем» покинул поле на носилках. На вопрос, что с ним случилось, Владислав Игнатьев ответил: «Немного ногу разорвал, зашивали». И выразил надежду вернуться к игре следующего тура против «Арсенала» в Туле.

«РЕАЛИЗАЦИЯ» ВЫХОДНЫХ

«РОСТОВ»

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После ничьей с «Анжи» главный тренер ростовчан Валерий Карпин посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По его подсчетам, желто-синие при счете 1:0 упустили пять 500-процентных возможностей. Если приравнять к 100 процентам гол, забитый Романом Еременко, то КПД нападения «Ростова», по Карпину, составил 3,8 процента. Действительно, ужас!

РАЗДРАЖЕНИЕ ВЫХОДНЫХ

Дмитрий ПАРФЕНОВ

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Главный тренер «Урала» после крупного поражения в Уфе прервал флэш-интервью словами «Давайте, все, достаточно». Такую реакцию 44-летнего специалиста вызвал вопрос об удалении и пенальти во втором тайме. Отметим, что команда Парфенова в нынешнем чемпионате пропускала в 25 из 26 туров. При этом «Урал» имеет неплохие виды на финал Кубка России (в первом полуфинале «Арсенал» был обыгран – 1:0).

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