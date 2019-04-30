Дмитрий Булыкин: У Эриксена, Вертонгена и Алдервейрелда - особый настрой!

«ЛОНДОНЦЫ ПОПРОБУЮТ ПОДАВИТЬ «АЯКС» В ПЕРВЫЕ 10-15 МИНУТ»

Какую игру мы увидим в матче «Тоттенхэм» - «Аякс»? Ни тех, ни других перед началом сезона на такой высокой стадии никто не ждал…



- Я жду много голов. И в целом красивого, атакующего футбола, который «Тоттенхэм» и «Аякс» показывают весь сезон.





- У кого больше шансов на победу?

- Результат предсказать не берусь, но, думаю, «Аяксу» придется очень тяжело в первые 10-15 минут. «Шпоры» попробуют с самого начала подавить соперника. А получится или нет, покажет игра.

У «Тоттенхэма» состав более звездный?



- По именам - конечно. Но по количеству игроков на перспективу «Аякс» - вне конкуренции не только в этом матче, а вообще в Европе. Мы не знаем, на что на самом деле способны эти ребята уже сейчас. Однако победами над «Реалом» и «Ювентус» команда доказала, что неслучайно добралось до этой стадии.



«НИКТО НЕ ПЕРЕГОРИТ, НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ»

- За «Тоттенхэм» во вторник могут сыграть сразу четверо бывших футболистов «Аякса». О чем это говорит?

- О том, что «Аякс» давно поставляет в Европу качественные кадры. И о том, что ребята, прошедшие голландский чемпионат, прекрасно адаптируются в английской премьер-лиге. Кстати, с тремя бывшими яксовцвами из «Тоттенхэма» я успел поиграть. Это Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд и Кристиан Эриксен. Рад, что их карьера идет по нарастающей. Впереди у них матч с клубом, который дал им путевку в жизнь. Уверен, на «Аякс» у них будет особый настрой.

Эриксен сейчас является одним из лучших плеймейкеров Европы. Алдервейрелд и Вертонген – прекрасные защитники, обладают хорошей скоростью, физически крепкие ребята. Их огромный плюс - игра головой. Может, им будет непросто успевать за шустрыми игроками «Аякса», но опыт и преимущество на втором этаже должны сказаться.

- Молодой «Аякс» может перегореть? И не переоценит ли команда свои силы после побед над «Реалом» и «Ювентусом»?

- Никто не перегорит. Победы над грандами добавили «Аяксу» уверенности, помогли мобилизоваться.

«ОТСУТСТВИЕ КЕЙНА И СОН ХЫН МИНА - ПРОБЛЕМА»

- Травма Гарри Кейна - серьезная проблема для «Тоттенхэма»?

- Разумеется. Это ведущий игрок, бомбардир команды. Но ведь без Кейна «Тоттенхэм» забил три гола в ответном матче с «Ман Сити».

- Два мяча тогда записал на свой счет Сон Хын Мин, который во вторник не выйдет на поле из-за перебора карточек…

- Тоже проблема. И, тем не менее, Маурисио Почеттино наверняка найдет способ, как компенсировать потери в нападении. К тому же есть еще ответная игра. Результат всего противостояния выяснится в Амстердаме.

- «Аякс», имея реальные шансы выиграть Лигу чемпионов, рискует не стать чемпионом у себя в стране. Уровень голландской лиги настолько вырос?

- Не сказал бы. Просто «Аяксу» сложно играть на два фронта. Это привело к очковым потерям в своем чемпионате, где на этот клуб любой соперник настраивается по максимуму. Да и вообще, открытый футбол «Аякса» предполагает риск. Команда не только много забивает, но и пропускает прилично.

«ПОСЛЕ АМСТЕРДАМА ЛЕГКО АДАПТИРОВАТЬСЯ В ТОП-ЧЕМПИОНАТАХ»

- С тех пор, как вы играли за «Аякс», там многое поменялось?

- Из нынешнего состава я застал Лассе Шене и Дэйли Блинда. Однако тактика и стиль «Аякса» - константы. В клубе выстроена четкая вертикаль. Один и тот же футбол практикуется на всех уровнях, начиная с детской академии. Это системный подход. Игра передается из поколения в поколение. Почему до этого высоких результатов в Лиге чемпионов долго не было, а сейчас такой всплеск? Подросло очень талантливое поколение. И «Аякс» выжимает из этого момента максимум. Два года назад был финал Лиги Европы, теперь может быть финал главного еврокубка.

- «Аякс» так и продолжит поставлять звезд для топ-клубов?

- Этим многие пытаются заниматься, но у «Аякса» получается лучше всех. Подготовка футболистов в амстердамском клубе предполагает легкую адаптацию в топ-чемпионатах. Отсюда такой спрос на воспитанников «Аякса».