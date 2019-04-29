Какое слово, такое и дело. Как «Спартак» игрой откликнулся на решения Совета директоров

Ко всем сомнительным управленческим достоинствам, коими изрядно отличается клуб «Спартак», нынче добавилось и редкостное умение все сделать невпопад.

Ну да, по идее надо бы коснуться свежего матча «Спартака» с «Рубином», а я затеял вернуться к пятничному Совету директоров. Чего его особо касаться, матча-то? Снова перетасованный красно-белый состав. Снова мутная активность не дольше игрового часа. Снова сбитая «дыхалка». И снова нет положительного результата. Конкретно по матчу – все.

Совет-то директоров вышел не в пример содержательнее. Собственно, стоило дождаться первой после пятничных разборок игры «Спартака», чтобы в полной мере оценить оказанный ими, разборками, оперативный производственный эффект.

И мне он увиделся примерно таким: субстанция под названием «Спартак» и так была на текущий момент шита, что называется, белыми нитками – но клубный генералитет сделал все, чтобы окончательно разорвать по швам даже то, что было. И исключить как таковую возможность попадания «Спартака» хотя бы в Лигу Европы. Ибо по окончании Совета слухи прошелестели незамедлительно: чуть не полкоманды летом планируется на выход – ибо этот контингент исчерпал себя окончательно и бесповоротно. Представляете, насколько эта звонкая новость, пусть и в виде не вполне конкретизированного слуха, поспособствовала сплочению красно-белого воинства?!

Иногда, разбирая ту или иную ситуацию, удобнее продвигаться от частного к общему. Давайте так и поступим. И возьмем в качестве частного примера, допустим, Дмитрия Комбарова (хотя взять можно почти любого другого). Ему, как говорят, вполне могут указать на дверь. Принимаем на веру – и взвешиваем диспозицию. Братьев Комбаровых, знаем, двое. Один, Дмитрий, все последние годы стабильно котировался выше брата Кирилла. Что сегодня? Кирилл – капитан и оплот тульского «Арсенала». Дмитрий якобы проиграл место в основе «Спартака» новичку Аиртону – но глядя на изобильные просчеты и косяки бразильца сложно поверить, что Аиртон у Комбарова это место и вправду выиграл.

То есть: на одном конкретном примере что-то уже не сходится. Ок, для пущей верности давайте извлечем из общего унылого контекста еще хотя бы один, Вот Луис Адриано. Верткий, изобретательный, ну почти виртуоз – если вспомнить его двухлетней давности. Сейчас он превратился в нечто неповоротливое-твердокаменное. А Луис Адриано между тем, на секундочку, моложе локомотивского Фарфана на целую пару лет. Но Фарфан по-прежнему штампует голы, словно запрограммированный робот – а Луис Адриано будто не при делах.

Теперь переходим к общему. Если вся команда задыхается ближе к концу матча – причина, что, в том, что многие игроки себя исчерпали? Тогда вопрос: когда, в какой роковой момент эта загадочная эпидемия накрыла в таком обилии спартаковский контингент? Надо понимать, на отрезке с февраля по апрель – ибо в январе, помните, только ленивый не рапортовал, любуясь телекартинками из Катара: «Спартак» уже готов к возобновлению чемпионата лучше всех!

Честно, меня потрясает уровень аналитики в клубе «Спартак». Ведь это профессиональная азбука: если уровень готовности постепенно падает и по сезону, и по ходу матча; если к тому же даже те игроки, которые всегда были с мячом на «ты», теперь перешли вдруг на «вы» – значит, неправильно расставлены акценты в тренировочном процессе. За который отвечает, понятно, главный тренер.

Но главному тренеру Совет директоров выразил доверие. Переложив ответственность на директорат. И тут, надо заметить, момент тоже интересный! Ибо согласно выводам Совета те, кто инициировал появление в «Спартаке» Олега Кононова, в нем не ошиблись. Но тогда – в чем провинился директорат в лице Измайлова с Родионовым? В том, что игроки, оказывается, себя исчерпали?

Уф, хватит… Не вчера стало известно: там, где футбольный клуб «Спартак», там логика на пару со здравым смыслом давно и бессрочно отдыхают…

Поэтому вы как хотите, господа хорошие, но меня дальнейшие новости из этой организации, слишком уж похожей на шарашкину контору, больше не занимают.