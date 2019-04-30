«Вагит Юсуфович, спасите «Спартак». Пожалуйста!» Открытое письмо Евгения Кафельникова

Вот содержание этого письма (орфография и пунктуация сохранены):

«Большинство болельщиков, хотят возвращения Массимо Карреры, большинство болельщиков Спартака хотят видеть их клуб конкурентноспособным, большинство болельщиков, хотят переживать в матчах с Челси и Ливерпулем в Лиге Чемпионов, а не уходить со стадиона после первого тайма в Туле. Вы повлияли в свое время на отставку Карпина, возможно Вы сможете вернуть Массимо Карреру в Спартак Москва.

В Спартаке системный кризис от медицинского штаба с пресс-службой и SMM отделом до состава игроков и руководства клуба, даже ликвид и актив с точки зрения бизнесса, такие как центральный защитник Жиго, центральный полузащитник Зобнин, гробят вопиющие непрофессионалы в медицинском штабе.

Бренд «Лукойл» ассоциируется с брендом «Спартак Москва», а бренд Спартак Москва последние года (кроме периода с Массимо Каррерой) ассоциируется всего лишь c двумя словами: позор и скандал.

С Вашими партнерами из Газпрома, я прекрасно понимаю, что тягаться нельзя, но Спартак проигрывает даже Туле и Ростову, причем первым вообще без шансов.

На популизме и традициях не уедишь далеко.

Вагит Юсуфович, Вы - последняя надежда болельщиков Спартака и лично меня.

На почве, того, что активно муссируются слухи о желание Леонида Арнольдовича продать Спартак, может быть Вы ему поможете это сделать поскорее? Многомиллионая армия болельщиков, устала от десятилетий унижений, как Лукойл стал спонсором команды. Вот, Вы, например Вагит Юсуфович, были в таком городе, как Санкт-Галлен? Я уверен, Вы и не сразу скажите, в какой стране он находится. А футболисты Спартак Москва, с надписью «Лукойл» на груди, команде из этого швейцарского города успели разгромно проиграть, а также они это делали, проигрывая командам из Тулы, Ростова, Варшавы, Саранска, Ларнаки список можно продолжать долго. Это четкая выстроенная система лузерства и неудач, которую смог на время разрушить бывший итальянский футболист, а ныне тренер Массимо Каррера».