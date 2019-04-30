Финансовый мазохизм «Спартака». Заплати 30 миллионов евро – и почувствуй боль! - Советский спорт
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30 апреля 2019 11:25ФутболБезъязычный Алексей

Финансовый мазохизм «Спартака». Заплати 30 миллионов евро – и почувствуй боль!

Красно-белые все ближе к вылету из еврокубковой зоны. Но самое удивительное – клуб готов оплачивать страдания из собственного кармана, будто это приносит его руководителям наслаждение. Мы все посчитали.

«Спартак» уволил Массимо Карреру после поражения в 11-м туре от «Арсенала» (2:3). Тогда команда, как и сейчас, занимала пятое место, но отставала от второго всего на одно очко. То есть вела активную борьбу за прямое попадание в Лигу чемпионов. А участие в групповой стадии этого турнира – гарантированная прибавка 16 миллионов евро в бюджет, даже если потом проиграть все шесть матчей.

Сейчас отставание от второго места – девять очков. Прямой выход в ЛЧ-2019/20 исключен. Да и надежды на третью строчку (участие в квалификации главного еврокубка, которую не так-то просто пройти) – чисто теоретические.

КОРОЧЕ, ЭТО МИНУС 16 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Идем дальше. За досрочное расставание с Каррерой пришлось платить неустойку. Его контракт действовал до 31 мая 2019 года и продлевали его в 2017-м на более выгодных для итальянца условиях с увеличением основной части зарплаты до 3 миллионов евро. Поэтому и компенсация превысила полтора миллиона. Так и запишем:

ЕЩЕ МИНУС 1,5 МЛН ЕВРО

Ну а что там Кононов? Он же тоже пришел в «Спартак» не как свободный агент. В том последнем матче Карреры во главе красно-белых Олег Георгиевич тренировал «Арсенал», где, разумеется, не хотели отпускать своего рулевого бесплатно. Сумма компенсации получилась весьма приличной.

2

ЕЩЕ МИНУС 3 МИЛЛИОНА ЕВРО

Дальше наступила зимняя пауза. И мы не будем учитывать расходы на приобретение Аяза Гулиева и Айртона. Это же нормальный трансферный процесс. Хотя, Гулиев в итоге обеспечил «Спартаку» громадные репутационные издержки, избив в центре Москвы гражданина США. Да бог с ним, проехали. А вот расставание с Ивелином Поповым пропишем отдельной строкой. Болгарин же в итоге оказался в «Ростове», куда его, получается, можно было продать. Однако «Спартак» поступил иначе: выплатил Попову три зарплаты (400 тысяч евро) и отпустил на все четыре стороны.

ЕЩЕ МИНУС 0,4 МИЛЛИОНА ЕВРО

Угодив в затяжную полосу неудач (в последних пяти матчах набрано 4 очка), руководители красно-белых анонсировали перекройку административного аппарата. Посты вице-президента и спортивного директора покинули Наиль Измайлов и Сергей Родионов. О’кей, нормальное решение. Но при этом, по сообщениям СМИ, летом клуб расстанется с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым, у которых продолжают действовать контракты. Придется им компенсировать половину годового оклада. В случае с Глушаковым это 1,5 млн евро, с Комбаровым – миллион.

ЕЩЕ МИНУС 2,5 МЛН ЕВРО

Не будем гадать, в какие суммы обойдутся расставания с другими лидерами на контрактах. Таковые наверняка найдутся, но точной информацией на данный момент никто не располагает. Зато можно с уверенностью говорить о потерях, которые понес «Спартак» в связи со снижением посещаемости домашних матчей. Не секрет, часть болельщиков бойкотирует «Открытие Арену» в связи с конфликтами последнего полугодия. После увольнения Карреры свободных мест на трибунах существенно прибавилось. По грубым оценкам, аудитория сократилась на треть. А сколько «Спартаку» приносила билетная программа (билеты, абонементы, VIP-ложи) в сезоне-2017/18? Это открытая информация – 1,4 миллиарда рублей. То есть, примерно 19 млн евро. Вот вам дополнительная дыра в бюджете:

ЕЩЕ МИНУС 6 МЛН ЕВРО

Вроде бы ничего не забыли. Теперь берем в руки калькулятор и суммируем:

16 + 1,5 + 3 + 0,4 + 2,5 + 6=29,4 МЛН ЕВРО

Для «Лукойла» это, возможно, и не самые большие деньги. Но проблема в том, что 30 миллионов евро не были вложены в развитие – это безвозвратные потери, добровольная плата за кризис, в который погрузилась команда. А чтобы выбираться из «болота», придется опять платить. Гораздо-гораздо больше. За новичков, не исключено, и за тренера…

Такой вот финансовый мазохизм конторы Леонида Федуна. И кто-то еще журит «Газпром» за нецелевое расходование средств. На фоне спартаковской вакханалии с выбрасыванием купюр на ветер денежная политика «Зенита» выглядит просто образцовой.

Ну а что дальше? Возвращать Карреру, как призывает Евгений Кафельников? Это стало бы апофеозом красно-белого цирка. Сжечь кучу миллионов евро, чтобы вернуться к тому, с чего все начиналось. С другой стороны, перед глазами же имеется пример «Монако», где российский владелец (Дмитрий Рыболовлев) поступили аналогичным образом с Леонардо Жардимом.

Вот только что-то подсказывает: Каррера – совсем не Жардим. Есть такое ощущение.

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