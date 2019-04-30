Андрей Червиченко: Авен вряд ли купит «Спартак». Зачем человеку выслушивать сексуальные оскорбления? - Советский спорт
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30 апреля 2019 14:54ФутболАлександр Августин

Андрей Червиченко: Авен вряд ли купит «Спартак». Зачем человеку выслушивать сексуальные оскорбления?

Бывший президент «Спартака» жестко высказался о последних неудачах клуба.

«КОНОНОВ – СКУЧНЫЙ ТРЕНЕР»

Чем объясняете такой провальный отрезок – 4 очка в 5 матчах?

  • - Все предсказуемо. В последнем матче с «Рубином» после 60-й минуты «Спартак» начал удерживать счет 1:0. При нынешней игре красно-белых это бесперспективно. Мне лично было понятно, что казанцы, если им отдать инициативу, свой гол забьют. Поэтому сюрпризом ничья не стала. Как и предыдущие неудачи.
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- Многие винят в неудачах Олега Кононова.
- А зачем его обсуждать? Я с первого дня говорил, что этот тренер - не для «Спартака». Кононов ни по каким критериям не подходит красно-белым. Эту команду должен тренировать человек с харизмой, с другим эмоциональным запалом. А Кононов, на мой взгляд, скучный тренер. Выбор изначально был сделан неправильно.

- Массимо Каррера был харизматичнее?
- Итальянец хотя бы приятный в общении, внешне импонировал. К итальянцам в России испокон веков нежное отношение.

А с нынешним главным тренером никакой логики. Посмотрите на тульский «Арсенал». После Кононова они стали лучше играть? Стали. Вспомните еще и то, что «Арсенал» не собирался продлевать с Кононовым контракт. Так с какой стати его подписал «Спартак»? Отказываюсь это понимать!

«ОТСТАВКИ ИЗМАЙЛОВА И РОДИОНОВА - ГЛУПОСТЬ»

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- А нет ли в «Спартаке» системного кризиса?
- Есть, конечно. Все спортивное направление провалено. На финансы клуб не жалуется, инфраструктура есть. Но этого мало для достижения результата. Мне непонятно, как в «Спартаке» подбираются менеджеры. Не уверен, что и новое руководство, о котором все говорят, исправит ситуацию.

- Как вы восприняли отставку Наиля Измайлова и Сергея Родионова?
- Эти отставки - полная глупость. Лучше подарка соперникам «Спартака» не придумаешь. Вся эта кадровая канитель внесла сумятицу в команду. А решение-то – эмоциональное. Измайлов что-то резкое сказал, клуб встал в позу – народ все это активно обсуждает. А на выходе никаких изменений не произошло, только нервозность в ответственный момент сезона добавилась. Игроки же все читают, делают выводы.

- Может, Леонид Федун просто свел счеты с людьми, которые лоббировали Кононова?
- Кононов, безусловно, креатура Измайлова. Тот почему-то на этого тренера понадеялся… А Родионова наказали, что называется, до кучи. Хотя, он спокойный, взвешенный человек. Впрочем, мне все это не очень интересно. Пусть «Спартак» сам внутри себя разбирается.

- При Родионове «Спартак» стал чемпионом.
- Если бы «Спартак» завоевал тогда золото так же уверенно, как сейчас идет к титулу «Зенит», было бы одно. Но тот успех – стечение разных обстоятельств. Когда Денис Глушаков клал мячи по девяткам дальними ударами, нередко после 90-й минуты… Это же все везение. Плюс тотальная поддержка судей у «Спартака» была, чего греха таить. А конкуренты ослаблены. Сейчас расклад резко поменялся – и мы увидели, кто чего стоит.

И я бы не переоценивал вклад Карреры и Родионова в то чемпионство. Так что их необходимость «Спартаку» для возвращения титула – вопрос, мягко говоря, дискуссионный.

«ПОКОПАЙТЕСЬ В 30 ПРОЦЕНТАХ АКЦИЙ «СПАРТАКА». МОЖЕТ, ТАМ ИСТИНА?»

- Увольнение Измайлова и Родионова – самостоятельное решение Федуна?
- Лично я убежден, что он принимает решения единолично. Федун, конечно, может выслушать какие-то аргументы, но не более. Единственный человек, кто в состоянии повлиять на него, это Вагит Алекперов. Но он не лезет в дела клуба.

- Вы допускаете, что «Спартак» продадут Петру Авену?
- Насчет Авена у меня большие сомнения. Человек в приличном возрасте, обеспеченный. Вряд ли он захочет выслушивать от десятков тысяч людей оскорбления сексуального характера.

По моей информации, есть другие претенденты. И Федун, естественно, задешево «Спартак» не продаст.

- Имена претендентов не раскроете?
- Это мои догадки. Попробуйте посмотреть, покопаться в 30 процентах акций «Спартака», которые принадлежат непонятно кому. Может, там кроется истина?

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