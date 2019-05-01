Сказка продолжается. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне - Советский спорт
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01 мая 2019 00:00ФутболЗибрак Артем

Сказка продолжается. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне

Голландцы ни в чем не уступили «шпорам» и одержали победу в первом матче Лиги чемпионов. Для выхода в финал осталось только не проиграть в Амстердаме.

«Аякс» творит историю

«Тоттенхэм» и «Аякс» сенсационно добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Первые выбили в предыдущем раунде «Манчестер Сити», вторые – «Ювентус». В обоих случаях выбыли фавориты пар. Для Маурисио Почеттино и Эрика тен Хага это уже исторический результат вне зависимости от того, кто окажется в финале. Особенно приятно осознавать, что оба наставника обходятся минимальными ресурсами на трансферном рынке. Для романтиков от футбола – это настоящее пиршество! И теперь один из них точно выведет свою команду в финале.

В первом матче сумасшедшего футбола ожидать не приходилось. Достаточно было вспомнить четвертьфинальные встречи. Все решится в ответном матче. «Аякс» вышел самым что ни на есть основным составом и довольно неожиданно с первых минут осадил штрафную хозяев.

Англичане такого не ожидали и в результате дрогнули уже на 15-й минуте. Хаким Зиеш шикарной проникающей передачей нашел в штрафной Донни ван де Бека, и тот, уложив на замахе Уго Льориса, уверенно отправил мяч в дальний угол.

Поначалу показалось, что де Бек находился во вне игры, однако VAR отставил эти сомнения в стороне. И был прав.

«Тоттенхэм» потерял Алдервейрелда

Все-таки голландцам пошло на пользу, что Эредевизие ради «Аякса» перенесла тур чемпионата. Почеттино перед матчем возмущался этой несправедливостью, ведь «шпорам» никто таких поблажек не делал. Однако тен Хаг справедливо отметил, что и доходы в чемпионатах несоразмерны, а значит, все команды в еврокубках не равны между собой. И это позволило более свежим красно-белым прессинговать соперника по периметру всего поля.

Вот еще одна роскошная комбинация.

Большой потерей для «Тоттенхэма» стало отсутствие не только давно травмированного Харри Кейна, но и героя матча в Манчестере Сон Хын Мина, пропускавшего матч из-за дисквалификации. Тем не менее, к середине тайма хозяева выровняли игру и стали чаще подбираться к чужой штрафной. Однако радости у ворот Андре Ананы хозяев ждало несчастье. Ян Вертонген в борьбе за верховой мяч столкнулся с Тоби Алдервейрелдом не смог продолжить матч. Медики минут шесть оказывали ему помощь, но не смогли вернуть в строй. Бельгиец хотел вернуться в игру, но стал терять сознание и был заменен на Муссу Сиссоко.

«Аякс» закрылся, «Тоттенхэм» растерялся

После перерыва игра закрылась. Голландцы продолжали прессинговать соперника, не позволяя ему спокойно разыгрывать мяч, но и зацепиться за мяч на чужой половине не могли. В результате ни тем, ни другим не удавалось не только создать что-то интересное, но и провести по-настоящему голевую атаку.

Напряжение – главное слово второго тайма. Команды много бились и сражались, но футбола стало маловато. «Тоттенхэму» этот футбол был больше на руку. Подходов и ударов у англичан было больше, чем у соперника, но не более того. Незначительных стычек команды создали больше чем голевых моментов. «Аякс» устал и тяжелее переходил в быстрые атаки. Впрочем, именно голландцы были ближе к забитому мячу, однако Давид Нерес из пределов штрафной попал в штангу. Льорис был уже отыгран и лишь наблюдал за тем, как фортуна поворачивалась к нему лицом.

В итоге игра так и завершилась победой «Аякса». Красно-белые выиграли третий гостевой матч плей-офф подряд и сделали большой шаг в финал Лиги чемпионов. Однако нынешняя Лига чемпионов приучила нас к тому, что преждевременные выводы делать рано. И «Аякс» был одним из главных героев тех встреч. Ответная игра состоится в Амстердаме 8 мая.

«Тоттенхэм» - «Аякс» - 0:1 (0:1)

Гол: ван де Бек, 15.

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия): Льорис, Триппьер (Фойт, 80), Роуз (Дэвис, 79), Алдервейрелд, Вертонген (Сиссоко, 39), Давинсон Санчес, Эриксен, Ваньяма, Моура, Алли, Льоренте.

«Аякс» (Голландия): Онана, Вельтман, Тальяфико, деЛигт, Блинд, де Йонг, Зиеш (Хюнтелар, 87), де Бек, Шоне (Мазрауи, 65), Тадич, Нерес.

Предупреждения: Тальяфико, 30. Вельтман, 63.

Судья: Лаос (Испания).

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