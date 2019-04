Сказка продолжается. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне

«Тоттенхэм» и «Аякс» сенсационно добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Первые выбили в предыдущем раунде «Манчестер Сити», вторые – «Ювентус». В обоих случаях выбыли фавориты пар. Для Маурисио Почеттино и Эрика тен Хага это уже исторический результат вне зависимости от того, кто окажется в финале. Особенно приятно осознавать, что оба наставника обходятся минимальными ресурсами на трансферном рынке. Для романтиков от футбола – это настоящее пиршество! И теперь один из них точно выведет свою команду в финале.

В первом матче сумасшедшего футбола ожидать не приходилось. Достаточно было вспомнить четвертьфинальные встречи. Все решится в ответном матче. «Аякс» вышел самым что ни на есть основным составом и довольно неожиданно с первых минут осадил штрафную хозяев.

