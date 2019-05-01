Месси 12 лет ждал мести. «Барселона» сегодня в полуфинале ЛЧ примет «Ливерпуль» - Советский спорт
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01 мая 2019 13:01ФутболЗибрак Артем

Месси 12 лет ждал мести. «Барселона» сегодня в полуфинале ЛЧ примет «Ливерпуль»

Анонс предстоящей битвы при «Камп Ноу».

«БАРСА» В ПОЛУФИНАЛЕ ЛЧ ВПЕРВЫЕ С 2015 ГОДА

«Аякс» во вторник продолжил свое сказочное шествие в плей-офф Лиги чемпионов и с минимальным счетом выиграл в Лондоне у «Тоттенхэма», а днем спустя на «Камп Ноу» сойдутся главные фавориты турнира «Барселона» и «Ливерпуль».

Для каталонцев этот полуфинальный матч станет первым с 2015 года, когда он разбили «Баварию» (3:0, 2:3) и победили в финале «Ювентус» (3:1). Три последних сезона они завершали свой путь на более ранних стадиях, проигрывая по сумме двух встреч «Атлетико» (2:1, 0:2), тому же «Юве» (0:3, 0:0) и «Роме» (4:1, 0:3).

«Ливерпуль» же финалист прошлогоднего розыгрыша, проигравший мадридскому «Реалу» (1:3) из-за затмения, которое нашло на вратаря Лориса Кариуса, и вдохновения, которое неожиданно поймал оформивший дубль Гарет Бэйл. Один из мячей он забил ударом через себя идеальными по исполнению ножницами. У мерсисайдцев вообще впечатляющая статистика. Они 10 раз выходили в 1/2 финала Кубка Европы/Лиги чемпионов и в 80% случаев добирались до решающего матча.

И намерены продолжить эту тенденцию. Нынешней весной красные набрали сумасшедший темп, выиграв последние 10 матчей с общей разницей мячей 29-7. Впрочем, и сине-гранатовые пребывают в отличных кондициях и прекрасном настроении. В минувшие выходные они выиграли четвертый матч кряду (с общей разницей мячей 8-1) и оформили свое 26-е чемпионство. Пусть, победная серия «Барселоны» не так велика, как у соперника, зато вкуса поражения она не помнит с 23 января, когда уступила на выезде «Севилье» (0:2).

Оба клуба уверенно идут по турнирной сетке, не проиграв в плей-офф ни одного матча. Подопечные Эрнесто Вальверде разобрались с «Лионом» (0:0, 5:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0, 3:0), а футболисты Юргена Клоппа – с «Баварией» (0:0, 3:1) и «Порту» (2:0, 4:1).

МЕССИ ИГРАЛ С «ЛИВЕРПУЛЕМ» ЕЩЕ В 2007 ГОДУ

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В последний раз команды встречались аж 12 лет назад. В 2007 году их пути пересеклись в 1/8 финала. С тех прошла целая футбольная эпоха. Каталонцев тогда тренировал Франк Райкард, уступивший год спустя тренерское кресло великому Хосепу Гвардиоле, а мерсисайдцев – Рафаэль Бенитес, с которым они за два года до того выиграли тот легендарный финал у «Милана» (3:3; по пен. 3:2).

«Ливерпуль» то очное противостояние выиграл за счет правила гостевого гола – 2:1 на выезде (голы: Беллами и Риисе – Деку) и 0:1 дома (Гудьйонсен). Впервые с тех пор у Месси появилась возможность отомстить обидчикам. Остальные его партнеры по тем или иным причинам сошли с дистанции или покинули столицу Каталонии. Впрочем, у «Ливерпуля», в 2007 году вновь добравшегося до финала (1:2 от «Милана»), в составе вообще не осталось тех, кто помнил бы те сражения.

С тех пор Месси невероятно возмужал, став одним из величайших футболистов всех времен и народов. Нынешний сезон он проводит превосходно. В одной только Лиге чемпионов настрелял в восьми матчах 10 голов. Великий аргентинец – олицетворение «Барсы» и ее системообразующий игрок, остановить которого зачастую просто невозможно.

Однако в этом кроется и слабость сине-гранатовых. Если Клопп найдет рецепт, как с ним справиться, у его подопечных появятся реальные шансы на успех. Надежда на это есть. «Ливерпуль» с приездом Вирджила ван Дайка, признанного футболистами АПЛ лучшим игроком премьер-лиги в этом сезоне, стал очень надежен в обороне. Алисон стал лишь пятым вратарем за всю историю турнира, отстоявшим на ноль в 20 и более матчах АПЛ в рамках одного сезона, и встал в один ряд с Петром Чехом, Эдвином ван дер Саром, Петером Шмейхелем и Пепе Рейной.

УЧАСТИЕ ФИРМИНО ПОД ВОПРОСОМ

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Задача «Ливерпуля» в первом матче – как минимум не проиграть, а уж на «Энфилде» команда возьмет свое. В нынешнем сезоне чемпионата Англии красные набрали в родных стенах рекордные для себя 50 очков, чего с ними ни разу не случалось с момента создания АПЛ.

Важно и то, что «Ливерпуль» не так зависим в атаке от одного футболиста. Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино составляют, пожалуй, самую скоростную и опасную тройку нападающих в мировом футболе. И пусть каждый из них по количеству голов далек от того же Месси (у всех троих по четыре мяча в нынешней Лиге чемпионов), зато никогда нельзя предугадать, кто из них выстрелит на сей раз.

Правда, участие Фирмино в матче под вопросом. По состоянию здоровья он пропустил матч с «Хаддерсфилдом» в минувшие выходные и только за день до игры вернулся в общую группу. Решение о его выходе на поле будет приниматься непосредственно в день матча. Присутствует в списке отправившихся в столицу Каталонии и пропустивший минувший тур Фабиньо. Также приехал и Алекс Оклейд-Чемберлен, поправившийся после травмы, из-за которой не играл целый год. У «Барселоны» же в списке выбывших только Рафинья.

«БАРСЕЛОНА» ЛУЧШЕ ВНИЗУ, А «ЛИВЕРПУЛЬ» – В ВОЗДУХЕ

Стоит ожидать, что сине-гранатовые, по традиции, постараются забрать мяч себе (в среднем они владеют им в нынешней Лиге чемпионов 61,1% времени при точности передач 88,3%), а англичане благодаря сумасшедшей скорости атакующей линии будут ловить их на контратаках. Однако есть у них и еще одно оружие – преимущество в росте и умении побороться в воздухе. Красные выигрывают ровно половину верховых единоборств, тогда как их соперники – только 45%.

Матч на «Камп Ноу» станет девятым очным противостоянием двух клубов. Пока у «Ливерпуля» сохраняется минимальное преимущество – три победы при трех ничьих и двух поражениях. Разница мячей 6-6. У Месси и компании (куда входит бывший форвард «Ливерпуля» Луис Суарес) есть реальный шанс склонить чашу весов на свою сторону.

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