Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 27-го тура РПЛ - Советский спорт
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02 мая 2019 15:10ФутболБезъязычный Алексей

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 27-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

В 27-м туре общедоступный «Матч» покажет две встречи российской премьер-лиги:

3 мая

16.30 (мск). Рубин - Оренбург (комментаторы - Казанский, Титов)

5 мая

14.00 (мск). Крылья Советов - Уфа (комментатор - Арустамян)

Остальные шесть игр будет транслировать канал «Матч Премьер», подписка на который является платной:

3 мая

14.00 (мск). Енисей - Анжи (комментатор - Жичкин)

4 мая

14.00 (мск). Урал - Спартак (комментаторы - Шнякин, Аболин)

16.30 (мск). Ахмат - Зенит (комментаторы - Орлов, Богданов)

19.00 (мск). Арсенал - Локомотив (комментаторы - Журавель, Качанов)

5 мая

16.30 (мск). ЦСКА - Динамо (комментаторы - Казанский, Трушечкин)

19.00 (мск). Ростов - Краснодар (комментаторы - Нагучев, Поленов)

Напомним, что после 26 туров в РПЛ лидирует «Зенит». Питерцы могут досрочно оформить чемпионский титул в случае победы в Грозном и потери очков «Локомотивом» в Туле.

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