Печальная судьба аутсайдеров. Что ждет «Енисей» и «Анжи» в случае вылета? - Советский спорт
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03 мая 2019 09:55ФутболЗибрак Артем

Печальная судьба аутсайдеров. Что ждет «Енисей» и «Анжи» в случае вылета?

Уже в 27-м туре красноярский клуб может оформить вылет из РПЛ. А вскоре за ним наверняка последуют и махачкалинцы.

РПЛ нередко вполне справедливо называют лигой автобусов за оборонительный стиль игры большинства участников. Как минимум командами второй половины турнирной таблицы он выбран не случайно. Дело даже не столько в том, что тренеры за слабые результаты поплатятся своим рабочим местом, сколько в том, что руководители клубов не могут позволить своим клубам покинуть элиту, ведь нередко вылет означает не только возможность навсегда остаться за бортом, но и вообще оставить регион без профессионального футбола.

Так, за 10 предыдущих сезонов из РПЛ вылетали 18 клубов (в том числе повторно, как «Крылья Советов»). Из них только 50% («Кубань», «Алания», «Томь», «Мордовия», «Анжи», «Крылья Советов», «Арсенал», «Динамо» и «Оренбург») хотя бы на год возвращались в элиту.

Три клуба, то есть 16,7%, больше не существуют – «Кубань», «Волга» Нижний Новгород и «Тосно». И это не считая «Алании», которая пережила банкротство и переименование в «Спартак» и была воссоздана на основе «Алании-д», а «Торпедо» после вылета из РПЛ не смогло заявиться в ФНЛ и отправилось прямиком в бездну российского профессионального футбола (ПФЛ), откуда не может выбраться и по сей день.

Испытывал финансовые трудности и «Спартак-Нальчик», сам обратившийся в 2014 году с просьбой об исключении из числа участников ФНЛ и также погрязший в рутине третьего по значимости дивизиона страны. В сумме это уже шесть клубов, 33% или, попросту говоря, каждый третий.

По лезвию сейчас ходит и занимающий предпоследнее место «Анжи». Махачкалинцы должны были покинуть элиту еще сезоном ранее после поражения в стыках от ныне беспросветного аутсайдера «Енисея», однако им повезло – «вовремя» развалился «Амкар». Теперь вот «Анжи», завершающий сезон «на ободах», готовится разделить его участь. В ближайшие выходные красноярцы принимают махачкалинцев, и если сыграют не лучше «Уфы» (та едет в Самару), оформят возвращение в ФНЛ за три тура до финиша.

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Впрочем, стоит отметить и то, что в последние годы клубы научились лучше считать деньги и, как следствие, легче переживают расставание с высшим дивизионом. В нынешнем розыгрыше РПЛ принимают участие сразу пять клубов (27,8%), еще недавно прощавшиеся с элитой. Все они вылетали, начиная с 2014 года. В ФНЛ выступают семь команд (38,9%), чьи болельщики застали лучшие времена, и еще три – в ПФЛ (16,7%).

«Шинник» и «Сибирь» – олицетворение провинциальной стабильности. Потеряв место в РПЛ, они закрепились лигой ниже и с тех пор выступают там, не поднимаясь вверх и не опускаясь вниз.

Россия

Сезон

Клуб*

Судьба

Где сейчас

2008

Луч-Энергия

ФНЛ (9 сезонов), ПФЛ (1)

ФНЛ

Шинник

ФНЛ (10)

ФНЛ

2009

Химки

ФНЛ (6), ПФЛ (3)

ФНЛ

Кубань

РПЛ (5), ФНЛ (3)

Расформирован

2010

Сибирь

ФНЛ (8)

ФНЛ

Алания

РПЛ (1), ФНЛ (2), ПФЛ (5)

ПФЛ

2011/12

Спартак, Н

ФНЛ (3), ПФЛ (4)

ПФЛ

Томь

РПЛ (2), ФНЛ (5)

ФНЛ

2012/13

Мордовия

РПЛ (2), ФНЛ (3), ПФЛ (1)

ФНЛ

2013/14

Анжи

РПЛ (4), ФНЛ (1)

РПЛ

Волга НН

ФНЛ (2)

Расформирован

Крылья Советов

РПЛ (3), ФНЛ (2)

РПЛ

2014/15

Арсенал

РПЛ (3), ФНЛ (1)

РПЛ

Торпедо

ПФЛ (4)

ПФЛ

2015/16

Динамо

РПЛ (2), ФНЛ (1)

РПЛ

2016/17

Оренбург

РПЛ (1), ФНЛ (1)

РПЛ

2017/18

СКА-Хабаровск

ФНЛ (1)

ФНЛ

Тосно

-

Расформирован

Распределение по лигам на всех: РПЛ – 23 сезона (22,1%), ФНЛ – 58 (55,8%), ПФЛ – 18 (17,3%), без профессионального футбола – 5 (4,8%).

Структура профессионального футбола: РПЛ – ФНЛ – ПФЛ

* Повторные вылеты в таблице не дублируются.

Сравним нашу лигу с двумя ведущими европейскими чемпионатами.

Англия

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В Англии за те же 10 последних сезонов вылетели 22 клуба (АПЛ стабильно покидают трое худших), а возвращались те же 50% (11). Однако в процентном соотношении они провели в премьер-лиге больше сезонов (25,4% против 22,1%) и значительно меньше – в лигах ниже чемпионшипа: 8,5% сезонов в лиге 1 против 17,3% в ПФЛ и 3,5% в лиге 2 (ему у нас в профессиональном футболе нет альтернативы).

При этом ни один английский клуб не был признан банкротом, какие бы финансовые трудности ни испытывал. А самые чудовищные падения пережили «Портсмут» и «Блэкпул», за несколько сезонов улетевшие из АПЛ в лигу 2.

В нынешнем сезоне АПЛ выступают шесть клубов (27,3%), познавших горечь вылета в последние 11 лет, в чемпионшипе – 13 (59,1%), в лиге 1 – три (13,6%). Как видно, в Англии после вылета клубы не чаще, чем в России, возвращаются в элиту, но крепче держатся лигой ниже. Это объясняется в том числе и золотым парашютом, который АПЛ выплачивает неудачникам в течение трех лет.

Сезон

Клуб

Судьба

Где сейчас

2008/09

Вест Бромвич

АПЛ (8), чемпионшип (2)

Чемпионшип

Миддлсбро

АПЛ (1), чемпионшип (9)

Чемпионшип

Ньюксл

АПЛ (8), чемпионшип (2)

АПЛ

2009/10

Портсмут

Чемпионшип (2), лига 1 (3), лига 2 (4)

Лига 1

Халл Сити

АПЛ (3), чемпионшип (6)

Чемпионшип

Бернли

АПЛ (4), чемпионшип (5)

АПЛ

2010/11

Вест Хэм

АПЛ (7), чемпионшип (1)

АПЛ

Блэкпул

Чемпионшип (4), лига 1 (3), лига 2 (1)

Лига 1

Бирмингем

Чемпионшип (8)

Чемпионшип

2011/12

Вулверхэмптон

АПЛ (1), чемпионшип (5), лига 1 (1)

АПЛ

Блэкберн

Чемпионшип (6), лига 1 (1)

Чемпионшип

Болтон

Чемпионшип (6), лига 1 (1)

Чемпионшип

2012/13

КПР

АПЛ (1), чемпионшип (5)

Чемпионшип

Рединг

Чемпионшип (6)

Чемпионшип

Уиган

Чемпионшип (4), лига 1 (2)

Чемпионшип

2013/14

Кардифф Сити

АПЛ (1), чемпионшип (4)

АПЛ

Фулхэм

АПЛ (1), чемпионшип (4)

АПЛ

Норвич Сити

АПЛ (1), чемпионшип (4)

Чемпионшип

2015/16

Астон Вилла

Чемпионшип (3)

Чемпионшип

2016/17

Сандерленд

Чемпионшип (1), лига 1 (1)

Лига 1

2017/18

Сток Сити

Чемпионшип (1)

Чемпионшип

Суонси

Чемпионшип (1)

Чемпионшип

Распределение по лигам на всех: АПЛ – 36 сезонов (25,4%), Чемпионшип – 89 (62,7%), лига 1 – 12 (8,5%), лига 2 – 5 (3,5%).

Структура профессионального футбола: АПЛ – чемпионшип – лига 1 – лига 2.

Испания

2

Структура клубного испанского футбола во многом похожа на российский. Примеру за тот же период покинули 23 клуба, и только 10 из них (43,5%) находили в себе силы вернуться, а их статистика по количеству сезонов в элите сопоставима с российской статистикой – и там, и там по 22,1%.

А двойное падение (до третьей по силе лиге) переживали даже большее количество команд – 30,4% против 27,7%. Однако профессиональный футбол покидал только «Херес» (три сезона провел в региональной лиге, но и он в конце концов вернулся).

В нынешнем сезоне в примере принимают участие шесть возвращенцев (26,1%), в сегунде – 13 (56,5%), а в терсере – четыре (17,4%).

Сезон

Клуб

Судьба

Где сейчас

2008/09

Рекреативо

Сегунда (6), терсера (4)

Терсера

Нумансия

Сегунда (10)

Сегунда

Бетис

Примера (7), сегунда (3)

Примера

2009/10

Херес

Сегунда (3), терсера (3)

Терсера

Вальядолид

Примера (3), сегунда (6)

Примера

Тенерифе

Сегунда (7), терсера (2)

Сегунда

2010/11

Альмерия

Примера (2), сегунда (6)

Сегунда

Эркулес

Сегунда (3), терсера (5)

Терсера

Ла-Корунья

Примера (5), сегунда (3)

Сегунда

2011/12

Расинг

Сегунда (2), терсера (5)

Терсера

Спортинг, Х

Примера (2), сегунда (5)

Сегунда

Вильярреал

Примера (6), сегунда (1)

Примера

2012/13

Сарагоса

Сегунда (6)

Сегунда

Мальорка

Сегунда (5), терсера (1)

Сегунда

2013/14

Осасуна

Примера (1), сегунда (4)

Сегунда

2014/15

Кордоба

Сегунда (4)

Сегунда

Эльче

Сегунда (3), терсера (1)

Сегунда

2015/16

Леванте

Примера (2), сегунда (1)

Примера

Хетафе

Примера (2), сегунда (1)

Примера

Райо Вальекано

Примера (1), сегунда (2)

Примера

2016/17

Гранада

Сегунда (2)

Сегунда

2017/18

Малага

Сегунда (1)

Сегунда

Лас-Пальмас

Сегунда (1)

Сегунда

Распределение по лигам на всех: Примера – 31 сезон (22,1%), сегунда – 85 (60,7%), терсера – 21 (15%). Три сезона «Херес» провел в региональной лиге.

Структура профессионального футбола: Примера – сегунда – терсера.

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