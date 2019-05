Что и откуда достал Эмери? И почему «Арсенал» выиграл? Главное — о первых полуфиналах Лиги Европы

Об отношении лондонцев к сопернику лучше всего говорит решение Сарри оставить в запасе Эдена Азара. В свою очередь «Айнтрахт» сам согласился на роль даже не второго, а третьего плана, сделав ставку на контратаку и прессинг.

«Челси» играл вальяжно, выбрав за образец стиль «Тоттенхэма» — лениво катать мяч и ждать шального удара Эриксена с 25 метров. Только своего Эриксена в «Челси» нет. Зато у «Айнтрахта» оказался свой Канте. Фернандеш (между прочим, двоюродный брат Мануэля Фернандеша из «Локомотива») выгрыз мяч на свой половине, начав контрнаступление хозяев. Оно завершилось ударом Йовича из района 11-метровой после навеса Костича с левого фланга.

«Айнтрахт» сел охранять счёт, а «Челси» продолжал надеяться на чудо. Претензий в составе гостей не было только к Лофтус-Чику, который создал до перерыва два хороших момента, пока Жиру предпочитал играть пяткой в чужой штрафной. Ответный гол возник из ниоткуда. Лондонцы подали корнер, хозяева вроде бы отбились, но Педро как-то исхитрился выстрелить сквозь скопление защитников в левый от Траппа в угол.

На второй тайм «синие» вышли злыми и мотивированными. Гости быстро создали три момента, самым эффектным из которых был мощный удар Давида Луиза со штрафного в перекладину. На 62-й минуте на поле появился Азар. На 74-й минуте бельгиец опасно, но очень неточно пробил с 10 метров, и на этом опасные моменты в исполнении «Челси» закончились.

Концовка матча осталась за «Айнтрахтом». Хозяева имели два с половиной отличных шанса. С половиной, потому что в одном из эпизодов судья зафиксировал весьма спорный офсайд у Пасиенсии.

И кто знает, чем бы все закончилось, если бы на поле вышел Джонатан Гузман. Бронзовый призер ЧМ-2014 потерял место в составе «Наполи», когда туда пришел Маурицио Сарри. Возможно, желание голландца что-то доказать помогло бы «Айнтрахту» одержать сенсационную победу и зацепиться в ответном матче за ничью, чтобы впервые с 1980 года выйти в финал еврокубка.

Но холодный расчет перевесил эмоции, а на «Стэмфорд Бридж» у немецкой команды шансов почти нет.

Когда Эмери приходил в «Спартак», его главным достижением считались третьи места «Валенсии» в чемпионате Испании при живых «Реале» и «Барселоне». В системе русских пословиц, Эмери был первым парнем на деревне, а по мнению Артема Дзюбы и вовсе «тренеришкой». Далее Унаи трижды выиграл Лигу Европы с «Севильей», поработал в «ПСЖ» и стал наследником Арсена Венгера в «Арсенале», но топ-тренером он всё равно не считается. Об этом знают все: и я, и вы, и «Валенсия», которая в четверг решила играть сверхнагло с первых минут.

«Валенсия» создала первый опасный момент: на 10-й минуте чуть не забил экс-зенитовец Гарай, который промахнулся с двух метров. Через пару минут Диакаби перевисел всех на угловом, и неотразимо пробил головой рядом со штангой. На 15-й минуте молодой Мэйтленд-Найлз и пожилой Чех проявили эталонное взаимонепонимание. По-хорошему, «Арсенал» заслуживал 0:3 к первой трети первого тайма.

Но тут «Арсенал» преобразился. Возможно, Эмери достал главный козырь — свое резюме. «Смотрите, — сказал он футболистам. — Вот провал в «Спартаке», вот провал в «ПСЖ», если не получится в «Арсенале», то быть мне экспертом на испанском телеканале». В любом случае Унаи достучался до игроков.

На 18-й минуте Ляказетт запустил к штрафной Обамеянга, габонец выманил из ворот Нето, а потом выкатил на пустые того же Ляказетта. На 25-й минуте он же пробил в уголок, мяч ударился о штангу и полетел в ворота. Нето вытащил, но всё тщетно — мяч успел пересечь линию. До свистка на перерыв «канониры» могли забить еще, однако футбольный бог решил оставить интригу на второй тайм.

После перерыва и «Арсенал», и «Валенсия» пытались креативить, рисковать и не показывать сопернику, что их устраивает счёт 2:1. Подходов к воротам было достаточно, но бесспорно опасный момент случился ровно один — на 67-й минуте Ляказетт не смог переиграть лежащего на газоне вратаря «летучих мышей». Конечно, можно вспомнить мощный удар Гамейро с угла вратарской, но перед этим француз вскружил себе голову серией финтов, и шансов забить почти не было.

Судьба матча, да и наверное всего противостояния, решилась за пару секунд до начала компенсированного времени. Обамеянг умело воспользовался усталостью центральных защитников «Валенсии», забив с острого угла.

Поражение 1:2 оставляло бы «Валенсии» отличные шансы на выход в финал, но теперь судьба путевки в Баку исключительно в руках «Арсенала». Тот случай, когда проиграть можно только самим себе.

