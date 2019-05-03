Станет ли «Зенит» чемпионом в самолете? Все интриги 27-го тура РПЛ - Советский спорт
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03 мая 2019 13:19ФутболБезъязычный Алексей

Станет ли «Зенит» чемпионом в самолете? Все интриги 27-го тура РПЛ

Питерский клуб пожалует в гости к «Ахмату», «Локомотив» - к «Арсеналу», а ЦСКА и «Динамо» проведутзаключительное в сезоне столичное дерби.

Чтобы оформить пятый титул чемпиона России (первый с 2015 года) уже в субботу, «Зениту» желательно победить в Грозном. Тогда достаточно дождаться потери очков от «Локомотива» в Туле – и питерцы могут начать праздновать. Если же «Локо» проиграет «Арсеналу», то питерцам хватит и ничьей с «Ахматом». В этом случае между «Зенитом» и ближайшим преследователем образуется дистанция в девять очков за три тура до конца. А по личным встречам у команды Сергея Семака перевес над подопечными Юрия Семина.

После победы над «Крыльями Советов» в прошлом туре Семак сказал, что ему непринципиально, где становиться чемпионом. Дескать, специально подгадывать, чтобы это произошло на глазах у родной публики «Газпром Арены», команда не будет. И все же вряд ли «Зенит» будет убиваться ради трех очков в Грозном. Не исключено, тренеры предоставят передышку кому-то из лидеров. Например, Артему Дзюбе, который, хотя и назвал свое повреждение, полученное в игре с самарцами, «не таким страшным, как казалось сначала», определенно нуждается в отдыхе после своих апрельских геройств.

Кстати, «Ахмат» для «Зенита» - соперник крайне неприятный. В предыдущих трех матчах в Грозном хозяева добились нулевой ничьей и двух побед с общим счетом 6:2. К тому же, захочет ли команда Семака оформлять чемпионство… в самолете? Ведь пока в Туле будет продолжаться матч «Арсенала» и «Локо», зенитовцы, возможно, будут находиться в воздухе по дороге из чеченской столицы в Санкт-Петербург.

ЧЬЯ СУПЕРСЕРИЯ ПРЕРВЕТСЯ В ТУЛЕ?

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В 2019 году в премьер-лиге не проигрывали только три клуба. Один из них – «Зенит» (7 побед, 2 ничьи). А два других – «Локомотив» (6, 3) и… «Арсенал» (5, 4). Так что команде Семина придется постараться, чтобы увезти из Тулы три очка. А они железнодорожникам нужны не столько для гипотетической борьбы за чемпионство (понятно же, что «Зенит» уже не догнать), сколько для сохранения второго места, дающего прямую путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

У «Арсенала», впрочем, тоже имеется серьезный турнирный интерес. Благодаря весеннему спурту команда Игоря Черевченко (бывшего подопечного Семина) реально претендует на пятое место, гарантирующее участие в Лиге Европы. До «Спартака» осталось всего очко. Так почему бы не попробовать сотворить историю? Нынче «Арсенал» отличает не только яркая игра в атаке, но и надежная оборона. В девяти матчах РПЛ 2019 года туляки пропустили всего два мяча (от «Уфы» и «Оренбурга»). При этом ни ЦСКА, ни «Спартак», ни «Ростов» распечатать их ворота не сумели.

Кстати, не исключено, «Арсенал» и «Локо» еще встретятся в нынешнем сезоне. Обе команды сохраняют шансы на выход в финал Кубка России.

ДОГОНИТ ЛИ ЦСКА В ЧЕМПИОНАТЕ МОСКВЫ «ЛОКО»?

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Знаете, кто стал чемпионом Москвы-2018/19? Как ни странно – «Спартак». В шести матчах с ЦСКА, «Локомотивом» и «Динамо» команда Массимо Карреры/Рауля Рианчо/Олега Кононова набрала 11 очков, потерпев лишь одно поражение. Его красно-белым не так давно нанесли армейцы, которые до этого в столичных дерби в нынешнем сезоне не побеждали. А у динамовцев побед над соседями и вовсе пока нет. Последний шанс исправить положение бело-голубым представится в воскресенье, когда на «ВЭБ Арене» неофициальный чемпионат Москвы будет закрыт.

ЦСКА в случае победы догонит в столичном первенстве «Локо». Но, конечно, не это сейчас для подопечных Виктора Гончаренко главное. Армейцы продолжают цепляться за зону Лиги чемпионов, в которой неизменно участвовали с 2013 года. И дерби с «Динамо» для красно-синих – во многом определяющее. Во-первых, матч из-за полученной неделю назад красной карточки пропустит Никола Влашич. Во-вторых, армейцы регулярно проигрывают бело-голубым домашние встречи. Только вдумайтесь: из последних 8 дерби, в которых ЦСКА считался хозяином, «Динамо» выиграло 6! В том числе и в прошлом сезоне (2:1), когда дублем отметился ныне выступающий за «Спартак» Александр Ташаев.

В общем, при всех привходящих негативных факторах победа способна окрылить ЦСКА, вдохновить на финишный рывок, который позволит вытеснить «Краснодар» из заветной тройки. А вот очередная неудача может окончательно лишить молодую команду уверенности в себе.

СНИМЕТ ЛИ КАРПИН РОСТОВСКОЕ ПРОКЛЯТЬЕ В КАЗАЧЬИХ ДЕРБИ?

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Второе дерби 27-го тура – на этот раз казачье – пройдет в Ростове-на-Дону, где «Краснодар» попробует удержать перевес над ЦСКА в борьбе за путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Эти команды весной встречались на «Ростов Арене» в ответном четвертьфинальном поединке Кубка России. И тогда команда Валерия Карпина победила 1:0 благодаря голу Ивелину Попова. Однако в чемпионатах России над ростовчанами висит проклятье: до сих пор они ни разу (!) не обыгрывали «быков» на своем поле. В воскресенье им предстоит девятая попытка. В четырех предыдущих «Ростов» не только не побеждал «Краснодар», но и не забивал…

А брать три очка команде Карпина крайне необходимо. Потерпев три поражения в последних пяти матчах (при одной ничьей – с «Анжи»), ростовчане опустились на восьмое место и рискуют завершить такой удачный поначалу чемпионат в нижней половине таблицы. При этом до еврокубковой зоны все равно рукой подать. А насолить «Краснодару» еще и престижно, учитывая принципиальное соперничество географических соседей. В общем, черту под туром обязана подвести лихая «казачья вольница»!

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Команда Кононова уже повторила антирекорд этого сезона, набрав 4 очка в 5 матчах. Однако это «достижение» вполне можно перекрыть в Екатеринбурге, где «Спартак» нынешней весной уже проигрывал – в ответном четвертьфинале Кубка России.

«Урал», в свою очередь, после разгрома в Уфе невероятно мотивирован. Дмитрий Парфенов имеет положительный тренерский баланс против некогда родного для него клуба (одно поражение в шести матчах, 1:2 в Москве, когда Парфенов возглавлял «Тосно»). В общем, Кононову с его многочисленными проблемами, о которых и так все знают, не позавидуешь. Как бы после 27-го тура не выпасть из еврокубковой пятерки…

27-й тур

3 мая

14.00

ЕНИСЕЙ – АНЖИ

16.00

РУБИН – ОРЕНБУРГ

4 мая

14.00

УРАЛ – СПАРТАК

16.30

АХМАТ – ЗЕНИТ

19.00

АРСЕНАЛ – ЛОКОМОТИВ

5 мая

14.00

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – УФА

16.30

ЦСКА – ДИНАМО

19.00

РОСТОВ - КРАСНОДАР

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