Евгений Ловчев: «Спартак», «Локо», ЦСКА и «Зенит»  – победят, «Краснодар» сыграет вничью - Советский спорт
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04 мая 2019 08:32ФутболВолохов Юрий

Евгений Ловчев: «Спартак», «Локо», ЦСКА и «Зенит»  – победят, «Краснодар» сыграет вничью

Наш обозреватель Евгений Ловчев дал прогноз на ключевые матчи 27-го тура РПЛ.

«Урал» - «Спартак». 4 мая, 14.00

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«Спартак» не побеждал в последних четырех матчах, лишь раз сыграл вничью. Не думаю, что «Спартак» вдруг улучшит игру. Защита - та же, играющая с серьезными ошибками, в нападении что-то создают, но с реализацией беда. Однако может сработать закон казино: если все время ставить на красное, когда-то выпадет выигрыш. «Спартаку» пора прервать неудачную серию. Это единственная причина, из-за которой «Спартак» может выиграть в Екатеринбурге.

«Ахмат» - «Зенит». 4 мая, 16.30

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«Зенит» сейчас в полном порядке. Футболисты получают удовольствие от игры, от того, как они забивают голы. Часто это получается очень красиво. «Зенит» должен побеждать в Грозном. Питерцы просто сильнее, у них отличное нападение, где есть быстрый форвард, который может убежать в контратаку и забить, это Азмун.

В случае победы, «Зенит» досрочно станет чемпионом.

В следующем туре команду-чемпиона будет приветствовать полный стадион в Питере, в этом даже не стоит сомневаться. И если вдруг в Грозном победы не случится, она наверняка произойдет в Питере на глазах у своих болельщиков.

«Арсенал» - «Локомотив». 4. мая, 19.00

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Думаю, «Локо» выиграет в Туле. Весной «Локомотив» пока не проигрывает. При этом пропустил всего два мяча. Хотя «Локо» много не забивает. Но свой гол он забьет и потом его сохранит. Это ведь не «Спартак», с обороной у команды порядок.

«Арсенал» любит играть на контратаках, но «Локомотив» этого тулякам не позволит. Семин будет играть от обороны и ловить соперника на контратаках. Думаю, «Локо» выиграет 1:0.

ЦСКА – «Динамо». 5 мая, 16.30

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ЦСКА выиграет. Армейцы не провалили не один весенний матч. Да, упустили победу с «Уфой» дома, но это издержки молодости. Сказывается, что в составе много молодых футболистов, которым пока не хватает опыта, чтобы доводить такие матчи до победы. «Динамо», конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более, армейцы играют на своем поле.

«Ростов» - Краснодар». 5 мая, 19.00

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Принципиальный матч, южное дерби. Думаю, будет результативная ничья, что типа 2:2.

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