Шедевр Фернандо спасает Кононова. «Спартак» прервал неудачную серию с «Уралом» (видео)

Погребняк против «Спартака»

Майские праздники в самом разгаре, а чемпионат России планомерно подходит к своему завершению. У «Спартака» впереди всего по три матча в РПЛ, а у «Урала» еще и один-два – в Кубке России. Через регулярный чемпионат екатеринбуржцы в еврокубки уже не пробьются, однако стимула не лишились – от зоны переходных матчей их отделяет не так уж много, шесть очков. Шанс красно-белых же получить путевку в Европу – место в пятерке (еще неизвестно, станет ли шестая позиция еврокубковой), однако в турнирной таблице их поджимает «Арсенал», принимающий вечером «Локомотив».

В последнем домашнем матче сезона в РПЛ Дмитрий Парфенов не смог выставить Сергея Брызгалова, удаленного в предыдущем туре против «Урала» (1:4), и оставил в запасе его напарника по центру обороны Вараздата Арояна. За сдерживание атакующих порывов «Спартака» отвечали Денис Поляков и Стефан Страндберг. А в нападении вышел 35-летний воспитанник красно-белых Павел Погребняк.

Олег Кононов против одного из самых неудобных соперников своей команды последнего времени («Спартак» ни разу не обыграл «Урал», начиная с 2018 года: одна ничья и три поражения) по сравнению с прошлым туром сделал несколько изменений. Осенью наставник красно-белых говорил о том, что сложный комбинационный атакующий стиль требует хорошего взаимопонимания, а значит, стабильности состава. Но найти оптимальное сочетание игроков ему никак не удается. Да еще и лазарет переполнен.

Справа в обороне появился Андрей Ещенко (против «Рубина» в первом тайме эту позицию занял Роман Зобнин, а Ещенко вышел только после перерыва вместо Дениса Глушакова), а на правом фланге полузащиты – Лоренсо Мельгарехо. Денис Глушаков и Софьян Ханни, соответственно, остались в лавке.

Выбор парагвайца в первую очередь любопытен тем, что обычно Кононов ставит на правый фланг левшей, а на левый – правшей. В этой игре он отказался от этой идеи. Левша Ломовицкий ушел на левый край. Правши Александр Ташаев и Георгий Мелкадзе остались в запасе. В обороне из-за травм центральных защитников сыграл Илья Гапонов, дебютировавший в провальном матче в Туле (0:3).

Тотальная деградация

Ко всем спартаковским бедам москвичи уже на первых минутах едва не лишились капитана Георгия Джикии. Эрик Бикфалви опоздал к мячу и ногой въехал защитнику в ключицу. Арбитр Кирилл Левников очевидную опасную игру со стороны уральца пропустил, а Джикия оказался на газоне и вернулся в игру только с помощью медиков.

Весна-2019 в «Спартаке» проходит под знаком тотальной деградации футболистов. Практически никто не находится в хорошей форме и совершает массу технических ошибок и принимает множество неверных решений. Возможно, причиной тому психологическое давление, вызванное неудачами, но факт есть факт.

Лукас Фернандо, через которого должны строиться атаки, еле ползает по полю и не может с игры сделать сколь-нибудь обостряющую передачу. Ломовицкий с мячом находится реже, чем на валяется на газоне. Мельгарехо или не обостряет, или теряет мяч. Аяз Гулиев непрекаянно болтается в середине поля. Ещенко вообще не может удержать мяч в поле и сделать нацеленную передачу.

Айртон намного реже ходит в атаку, чем марте-начале апреля. Одно из редких подключений бразильца и стало самым опасным в первом тайме. Не найдя продолжения атаки, он выстрелил из-за пределов штрафной в дальний верхний угол по недосягаемой для Ярослава Годзюра траектории, но угодил в перекладину.

Перекладина Айртона, спасение Максименко

Главная проблема «Спартака» в том, что футболисты не могут нащупать такт в атакующих действиях. Если даже атака развивается неплохо, игроки или медлят с передачей, или делают ее слабо, неточно или в спину партнерам. Зе Луиш вообще не может попасть в ритм партнеров и все время проскакивает мимо мяча или оказывается не там, где они его ждут. Поэтому за 45 минут у красно-белых получаются всего одна-две цельные комбинации. Так, в середине тайма Зе получил мяч в штрафной, укрыл его корпусом и откатил Ломовицкому, но тот пробил в руки Годзюру. В следующий раз Зе не стал играть в пас и просто выстрелил в дальний угол – Годзюр парировал удар.

Молодцом, как сказал бы Хэнкок, держался только молодой Гапонов. Он заблокировал пару опасных ударов и перехватил несколько острых передач. Впрочем, хозяева перед ним и Джикией особо сложных задач не ставили, развивая большинство атак флангами через Отмана Эль Кабира и Николая Димитрова. Но и им последнего точного паса не хватало.

Два наиболее опасных момента у ворот Александра Максименко «шмели» создали после подач. В первом случае Ещенко вовремя заблокировал удар Эль Кабира с нескольких метров. И уже в следующем эпизоде мяч после подачи углового мяч нашел во вратарской голову Погребняка, и только реакция вратаря спасла гостей от неприятностей.

Через центр уральцы двигали мяч плохо. Удавалось это только Андрею Егорычеву, который временами пер, как танк.

Бумаль «завел» Фернандо…

Обоим тренерам пришлось прибегнуть к вынужденным заменам. Кононов в перерыве вместо получившего сотрясение мозга Ломовицкого выпустил Александра Ташаева. Тот сделал несколько рывков, благодаря одному из которых имел великолепный момент открыть счет, оказавшись под углом с глазу на глаз с Годзюром. Но пробить вратаря не сумел. Отметим в этом эпизоде мастерскую передачу Джикии.

А Парфенову пришлось снять с игры Димитрова, дернувшего заднюю поверхность бедра во время попытки успеть к забросу мяча за спину защитникам. Вместо него появился Марко Араторе. Игра разладилась как у тех, так и у других.

У хозяев перенервничал Петрюс Бумаль. В течение 10 минут он дважды вступил конфликт с Фернандо, ударив его даже лбом по голове. Странно, что Левников не стал его наказывать даже предупреждением. Желтая карточка настигла хама после перепалки с Ещенко, однако если бы арбитр был внимателен, опорник «Урала» в начале второго тайма оставил бы свою команду в меньшинстве.

… и бразилец создал шедевр

Последние 20 минут стали в матче самыми яркими. Активность одних сменялась опасными атаками других. Ташаев, на скорости отрываясь от Дениса Кулакова, пытался найти свой момент. В одном из эпизодов он, обыграв оппонента, сделал нацеленную передачу Зобнину в центр штрафной. Роману оставалось только прицельно пробить, но в решающий момент он ковырнул мяч ногой, и тот прикатился в руки Годзюра. Опасно били Гулиев и вышедший вместо Мельгарехо Никита Глушенков.

Следом – пятиминутка хозяев. Араторе слета не попал в пустой угол ворот Максименко, а Эрик Бикфалви красиво, но неточно пробил через себя. Не реализовав свои шансы, уральцы позволили Фернандо забить чудо-гол. Бразилец удачно сыграл на подборе после длинной передачи к чужой штрафной, грудью скинул мяч себе на ногу и слета забросил мяч точно в угол. Годзюр как ни тянулся, шансов парировать удар шансов не имел.

Таким образом, «Спартак» одержал вторую победу в шести последних турах и как минимум до вечера оторвался от «Арсенала» на четыре очка. Единственный позитив для «Урала» по итогам матча в том, что в нем был побит рекорд сезона по посещаемости «Екатеринбург Арены», трибуны которой заполнили более 25 тысяч зрителей.

«Урал» – «Спартак» – 0:1 (0:0)

Гол: Фернандо, 82

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Страндберг, Кулаков, Бумаль, Егорычев (Ильин, 85), Димитров (Араторе, 58), Бикфалви, Эль Кабир, Погребняк (Панюков, 76).

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Гулиев (Игнатов, 89), Зобнин, Мельгарехо (Глушенков, 66), Фернандо, Ломовицкий (Ташаев, 46), Зе Луиш.

Предупреждения: Ещенко, 56. Бумаль, 60. Гулиев, 64. Егорычев, 67.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).