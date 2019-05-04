«Чемпиооооооны! Чемпиооооны! Встречаемся в Пулково-2 в 23.00 (именно 2, а не 1!)» - Советский спорт
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04 мая 2019 21:20ФутболКоноплев Александр

«Чемпиооооооны! Чемпиооооны! Встречаемся в Пулково-2 в 23.00 (именно 2, а не 1!)»

«Локомотив» проиграл «Арсеналу» и сразу после этого перестал быть чемпионом России. Звание перехватил питерский «Зенит», ставший недосягаемым для соперников.

Неприятности «Локомотива» начались на 86-й минуте матча «Ахмат» — «Зенит», когда Дриусси сравнял счет и оставил петербуржцам на шансы на досрочное чемпионство. Ничья в Грозном поставила перед железнодорожниками не самую сложную задачу — не проиграть в Туле.

Да только вот «Арсенал» находится в лучшей форме за всю свою историю. В чемпионате России эта команда может обыграть кого угодно, даже испытывая кадровые трудности. А еще на беду «Локо» главным тренером «канониров» работает Игорь Черевченко, который на старте тренерской карьеры принес красно-зеленым первый за восемь лет трофей. Обыгрывать «бывших» приятно, на них всегда особый настрой — это аксиома.

Третья неприятность для чемпионов России случилась на 24-й минуте. Бакаев подкараулил отскок от Рыбуса и по красивой траектории послал мяч в дальний угол — 1:0. «Локомотив» пошел вперед и еще до перерыва потерял двоих бойцов — Дмитрия Тарасова и Джефферсона Фарфана. Это были четвертое и пятое несчастье железнодорожников за день.

В начале второго тайма «Зенит» сообщил о вылете из Грозного. Любую новость из Тулы — хорошую и не очень — петербуржцы бы встретили в воздухе. В любом случае, пилоты были готовы к «болтанке» — хоть естественной, хоть искусственной.

На 59-й минуте с защитником гостей Кверквелией случилось помутнение — он спутал Луку Джорджевича с Леонидом Якубовичем. Если на «Поле Чудес» гостинцы это нормально, то на поле «Арсенала» — смерти подобно. Черногорец с легкостью переиграл выбежавшего на 30 метров из ворот Гильерме и приблизил чемпионство «Зенита», которому он и принадлежит.

В этот момент в аэропорт Санкт-Петербурга поехали первые болельщики «Зенита», чтобы первыми поздравить любимую команду с чемпионством.

На 75-й минуте Черевченко выпустил на поле дебютанта Володько, а Семин бросил в бой Смолова. По статистике именно в концовках «Локомотив» забил больше всего мячей в чемпионате. Однако это не помогло. После выхода Федора красно-зеленые нанесли всего один удар в створ, и это сделал опорник Баринов.

«Арсенал» мастерски сдерживал соперника. Незаметно подкаралась 90-я минута — тут Турбин компенсировал четыре минуты. Возможно, это были самые долгие 240 секунд в жизни болельщиков «Зенита».

Раздался свисток. «Локомотив» снял с себя корону и отдал ее «Зениту».

Сразу после матча «Зенит» назвал время и место встречи с болельщиками.

Когда-то Игорь Черевченко стал первым человеком, который выигрывал Кубок России как игрок, и как тренер. Сегодня он в какой-то мере сделал Сергея Семака первым человеком, который стал чемпионом России в двух ипостасях. Вот такая вот эстафета.

А «Арсенал» в свою очередь снова обошел «Спартак» и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата. Кто знает, может, мы увидим туляков в квалификации Лиги Европы. Они там точно не потеряются.

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