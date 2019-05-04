Разгром Харькова, «вознесение» аргентинца, подарок грузина. Как «Зенит» становился чемпионом (видео) - Советский спорт
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04 мая 2019 21:39ФутболБезъязычный Алексей

Разгром Харькова, «вознесение» аргентинца, подарок грузина. Как «Зенит» становился чемпионом (видео)

Питерский клуб шестой раз в своей истории стал чемпионом. Вспоминаем все золотые матчи, включая самый первый – в чемпионате Советского Союза.

21 ноября 1984 года. Ленинград. «Зенит» - «Металлист» - 4:1

Этот день навсегда вошел в историю питерского клуба. В заключительном туре чемпионата-1984 команде Павла Садырина было необходимо не проиграть харьковчанам. В противном случае «Зенит» на самой ленточке настигал бы «Спартак» - и пришлось бы проводить совсем другой золотой матч… Игра состоялась не на стадионе имени Кирова, а в манеже, в СКК имени Ленина. Для тех времен переносить футбол под крышу было нормальным явлением – там же подопечные Садырина туром ранее победили «Шахтер». Близость первого в истории клуба чемпионства не сковала хозяев. Вопрос о победителе они сняли в первом тайме: уже к 31-й минуте счет был 3:0. Третий гол забил главный герой того сезона Юрий Желудков (17 мячей). А черту под разгромом харьковчан подвел Сергей Дмитриев, оформивший в «золотом матче» дубль. Что тогда началось в Ленинграде, не описать словами. Город гулял несколько дней!

11 ноября 2007 года. Раменское. 30-й тур. «Сатурн» – «Зенит» – 0:1

Первое российское чемпионство зенитовцев состоялась спустя 23 года после советского. И снова главным преследователем сине-бело-голубых был «Спартак». В Раменском команде Дика Адвоката необходимо было брать три очка – иначе красно-белые могли догнать лидера в таблице. На 14-й минуте гостей вывел вперед чешский защитник Радек Ширл, которому на угловом помог рикошет. Но решилось все на самых последних минутах. И опять же на угловом, но уже у питерских ворот. Супергероем стал аргентинский форвард «Зенита» Алехандро Домингес, вынесший мяч головой с самой линии ворот после фантастического прыжка. Потом болельщики называли Домингеса «святым», считая, что в тот момент он «вознесся к небу». Там действительно попахивало чем-то сверхъестественным. Ну а потом началась куча-мала. «Зенит» только привыкал к большим победам, триумф в Кубке и Суперкубке УЕФА был еще впереди…

14 ноября 2010 года. Санкт-Петербург. 28-й тур. «Зенит» – «Ростов» – 5:0

«Зениту» Лучано Спаллетти удалось оформить чемпионство куда спокойнее. Многие ждали, что это случится в перенесенном матче с ЦСКА, но последовала неожиданная осечка 1:3. Пришлось перенести празднества на четыре дня, и они состоялись опять же на «Петровском» за два тура до конца первенства. После разгрома питерцами «Ростова» армейцы потеряли очки в Нальчике – и безнадежно отстали от лидера. Ну а за «Зенит» тогда в том числе отличился Сергей Семак – будущий тренер-триумфатор Питера.

28 апреля 2012 года. Санкт-Петербург. 41-й тур. «Зенит» – «Динамо» – 2:1

А вот в 2012-м команда Спаллетти оформила-таки титул за три тура до финиша. И снова это произошло при своих болельщиках. Как ни странно, ближайшим преследователем «Зенита» тогда являлось именно «Динамо», отстававшее аж на 12 очков (это был переходный сезон, состоявший из трех кругов). Решить задачу удалось без особых проблем. Еще в первом тайме по голу забили Александр Кержаков и Роман Широков. Ну а удаление Константина Зырянова после перерыва нервов не добавило. Какие уж тут нервы при такой гегемонии.

17 мая 2015 года. Санкт-Петербург. 28-й тур. «Уфа» – «Зенит» – 1:1

Андре Виллаш-Боаш привел «Зенит» к титулу опять на «Петровском». Хотя первоначально матч с уфимцами должен был пройти в Башкирии, а когда из-за неготовности поля его оттуда перенесли, соперник согласился провести игру… в гостях. В обмен «Уфе» предоставили всю выручку от проданных билетов… Впрочем, конкуренты питерцев против таких поблажек не протестовали. «Зенит» опережал «Краснодар» на восемь очков, и его чемпионство было неминуемым. В итоге хватило даже ничьей – благодаря голу-красавцу со штрафного от Халка.

4 мая 2019 года. Тула. 27-й тур. «Арсенал» - «Локомотив» - 2:0

Формально золотой будет считаться ничья, которую «Зенит» добыл в Грозном благодаря голу Себастьяна Дриусси с передачи Антона Заболотного на последних минутах (1:1). Но по большому счету столь долгожданный титул питерцам принес «Арсенал», «отменивший» чемпионство команды Семака на глазах у своих болельщиков в следующем туре. Мало кто верил, что туляки победят «Локо», который в 2019 году не проиграл ни одного официального матча. Однако чудо произошло – и окончательно железнодорожников «похоронил» свой же защитник – Соломон Кверквелия. Неаккуратный пас грузина вывел один на один с Гилерме принадлежащего… «Зениту» Луку Джорджевича – и черногорец сделал счет 2:0. Гуляй, Питер!!!

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