Евгений Ловчев: Дзюба так хотел стать чемпионом, что заразил этим весь «Зенит» - Советский спорт
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04 мая 2019 22:16ФутболВолохов Юрий

Евгений Ловчев: Дзюба так хотел стать чемпионом, что заразил этим весь «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» - о новом чемпионе России.

В первой половине чемпионата «Зенит» ничем не отличался от своих конкурентов и точно также терял очки. Ситуация изменилась в межсезонье, когда в Питер пришли три футболиста, и они не просто пришлись ко двору, он и внесли важный вклад в победу. Это Азмун, Барриос и Ракицкий. Они укрепили все три линии.

Сразу хочу сказать, что селекционный отдел «Зенита» сработал на пятерку с плюсом. Все трое качественно усилили игру. Азмун добавил атаке скорость. С Дзюбой у них сложился отличный дуэт. Артему теперь есть, кому сбросить мяч после верховой борьбы.

Барриос – это человек, которого «Зениту» не хватало долгое время. Он здорово играет в опорной зоне и практически обезопасил оборону. Ну а надежность в обороне и важнейшие годы Ракицкого со штрафных все видели.

И главное, что все трое пришли в Санкт-Петербург с большим желанием стать чемпионами. А Дзюбы это касается особенно. Он так хотел, наконец, завоевать чемпионский титул, что заразил своим желанием всю команду.

Важнейший матч был в Краснодаре, где «Зенит» сыграл блестяще. Добыл важнейшую победу, после такой неординарной победы у команды выросли крылья. Футболисты стали получать удовольствие от своей игры, от забитых голов. «Зенит» - настоящий чемпион, весенний отрезок он провел выше всяких похвал. Да, провалились весной все конкуренты, но это никак не умаляет заслуг «Зенита».

В заключение пару слов про Сергея Семака. Он менялся по ходу сезона - от азартного мальчишки, до мудрого тренера. Помните, как осенью после финального свистка, когда «Зенит» победил в еврокубке минское «Динамо», он выбежал на поле и запрыгнул сверху на кучу-малу из футболистов. Сегодня Сергей выглядит намного солиднее, и его команда стала намного солиднее играть. Тренер – это, прежде всего, опыт. Понятно, что в плане тренерского опыта этот сезон многое дал Сергею, и это даже видно по игре команды, как она прибавила.

Я говорил выше про селекцию, но совершенно очевидно, что все три новичка не могли быть приобретены без одобрения Семака. Это говорит о том, как Сергей хорошо понимает предмет.

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