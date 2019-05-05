Пять шедевров «Зенита» Семака! Лучшие матчи чемпионов России-2018/19 (видео) - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 мая 2019 10:34ФутболМощенко Захар

Пять шедевров «Зенита» Семака! Лучшие матчи чемпионов России-2018/19 (видео)

Вспоминаем самые яркие игры новоиспеченных чемпионов – в хронологическом порядке. Самый последний стал и самым крутым для команды Сергея Семака.

23 сентября. 8-й тур

«Зенит» - «Локомотив» - 5:3

Сине-бело-голубые впечатляюще начали чемпионат, выиграв шесть матчей из семи. Однако единственная на этом отрезке ничья (0:0 дома со «Спартаком») заставила усомниться в том, что «Зенит» способен диктовать свою волю равным себе соперникам.

Что ж, с «Локо» питерцы расправились уверенно и эффектно. Дубль оформил Олег Шатов, еще по мячу забили Александр Ерохин и Артем Дзюба, а когда красно-зеленые попытались сотворить камбэк, отыграв два гола при счете 1:4, красивую точку поставил Себастьян Дриусси. Кстати, вместо аргентинца в самой концовке на поле появился Александр Кокорин, тогда еще не вляпавшийся в историю и помогавший «Зениту» добывать, как выяснилось, ключевые победы.

25 ноября. 15-й тур

«Зенит» - «Ростов» - 2:0

Будь такая возможность, весь футбольный Питер наверняка выбросил бы из памяти заключительный отрезок чемпионата перед зимней паузой: ведь тогда лидера турнира всерьез залихорадило, чему подтверждением стали поражения от ЦСКА, «Арсенала» в Туле и дома от «Рубина». Но нашлось в этой безрадостной серии и светлое пятно. Кто знает, какой была бы дальнейшая судьба «Зенита» и его главного тренера, не разгрызи петербуржцы крепкий ростовский орешек.

Три очка хозяевам в непростой битве с командой Валерия Карпина принесли точные удары все тех же Дриусси и Ерохина. При этом стоит обратить внимание, что в стартовом составе «Зенита» вышли шесть игроков, которых нынче либо вовсе нет в команде (Миха Мевля и Леандро Паредес), либо они давно травмированы (Ерохин и Далер Кузяев), либо крайне редко появляются на поле (Роберт Мак и Эрнани). А это говорит о том, что Семаку пришлось буквально на ходу провести кадровую и тактическую перестройку, которая оказалась успешной.

17 марта. 20-й тур

«Спартак» - «Зенит» - 1:1

Вне всякого сомнения, дерби двух столиц стало одним из определяющих матчей не только весенней части сезона, но и всего чемпионата. Красно-белые, в отличие от их нынешнего разобранного состояния, выглядели на тот момент вполне прилично и в случае победы над прямым конкурентом, казалось, были способны сесть «Зениту» на колесо. Прихватив с собой еще двух-трех «попутчиков».

Примерно полтайма сине-бело-голубым пришлось очень несладко. Гол Дениса Глушакова стал логичным воплощением игрового преимущества москвичей, тогда как у гостей «Открытие Арены» дела откровенно не клеились. Но в этом и заключается чемпионский характер: суметь перевернуть ход игры, когда все идет не так, как хочется, дано не каждому.

Пожалуй, именно после этого матча, в котором свой первый гол в России забил недавний новичок петербуржцев Вильмар Барриос, а во втором тайме Дриусси из убойной позиции попал в штангу, в городе на Неве окончательно поверили, что Семак приведет команду к золоту.

14 апреля. 23-й тур

«Зенит» - «Анжи» - 5:0

Многие криво усмехнутся: эка невидаль – устроить «избиение футбольных младенцев»! Но не следует забывать, что тот же «Анжи» по осени в домашнем матче первого круга вырвал у «Зенита» волевую победу (2:1), да и во встречах со многими другими фаворитами смотрелся весьма пристойно.

Поэтому давайте просто насладимся красотой и разнообразием пяти питерских голов. Тем более что Сердар Азмун, Бранислав Иванович, Эмилиано Ригони и Дриусси (дважды) забивали так, словно задались целью максимально удовлетворить вкусы футбольных гурманов. В конце концов, где еще, как не в поединке с аутсайдером, демонстрировать всю мощь атакующего потенциала команды!

20 апреля. 24-й тур

«Краснодар» - «Зенит» - 2:3

Хотя, почему же? Красиво можно побеждать и прямых конкурентов. Да еще и на выезде… Ярчайшие эмоции и впечатления от этого незабываемого противостояния, за которым вся страна наблюдала с затаенным дыханием буквально пару недель назад, останутся в памяти болельщиков на годы. Возможно, это был вообще лучший матч в истории РПЛ!

Вполне логично, что сотворили этот спектакль самая результативная (в 27-м туре в Грозном «Зенит» достиг отметки в полсотни забитых мячей) и самая играющая («Краснодар» давно прибрал себе этот титул) команды нынешнего чемпионата. И то, что забивали в тот вечер настоящие мастера своего дела. Пересмотрите снова и снова волшебный штрафной Ярослава Ракицкого (которому даже не понадобился поцелуй Магомеда Оздоева), убойный дубль Дзюбы и сказочной красоты выстрел Маурисио Перейры.

Пожалуй, именно в тот день стал известен чемпион России-2018/19. Последующие событие были пустой формальностью.

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