Семаку пора брать команду в ежовые руковицы! Несвоевременные советы тренеру «Зенита»

Очень симптоматично, что Питер освоил долгожданное возвращение титула с подачи тульского «Арсенала». Эта команда, в равной мере скромная и славная, подобно хорошему доктору-диагносту наглядно показала состояние дел в верхней части таблицы, то есть – уровень конкуренции, оказанной новоиспеченному чемпиону.

По этим псевдоконкурентам Тула с Игорем Черевченко во главе прогулялась нынешней весной с шашками наголо. ЦСКА – 2:0. «Спартак» - 3:0. «Локомотив» - 2:0. А в начале зимы и «Зенит» успел огрести в Туле по первое число – 2:4… Ну да, на том отрезке Питер выглядел уже опустошенным по сравнению с самим собой привычным, но тем не менее и это лыко – «Арсеналу» в строку!

Можно назвать бойцов из города оружейников санитарами леса. А можно – теневыми агентами большой футбольной Европы. Вот как-то они при талантливом содействии своего тренера изловчились нарисовать, что конкретно произойдет с премьер-лиговой верхушкой в еврокубках, ежели она так и останется на таком зыбком игровом уровне.

К «Зениту» претензия относится в первую голову, потому что с чемпиона – и спрос повышенный.

Весной вроде было единодушно признано: у Питера, при содействии льготного календарного графика и кадрового пополнения во все линии, наведен порядок и с составом, и с готовностью, и с результатами. Но что обнаружилось? В этом самом «порядке» команда оказалась ментально (вряд ли – физически) попросту не в состоянии проводить игры от и до. По прежней своей осенней привычке она функционировала сугубо в системе «Вдох – выдох». Какой из недавних матчей ни возьми. В Краснодаре, перемещаясь по полю вдвое-втрое быстрее обессиленных хозяев, «Зенит» едва милостиво не угостил «Краснодар» ничьей с барского плеча. С Самарой, быстро забив аж три, моментально получил от аутсайдера, в жанре ответной услуги, приключения на свою голову, почти весь второй тайм промыкавшись в контексте скользкого преимущества в счете. В Грозном, покуда не доигрался до гола, выглядел ощутимо слабее не самых, извините за каламбур, грозных хозяев, и только доигравшись, включил форсаж.

С таким сомнительным навыком в Лигу чемпионов можно и не ходить. А записаться в группу оздоровительной гимнастики, в которой желающим разрабатывается дыхательный аппарат.

Сейчас Сергею Семаку самое время наконец разобраться, почем его команда не способна даже против объективно уступающих соперников постоянно держать игру под контролем. Да, в составе, если подходить с мерками крепкого европейского уровня, есть слабые места. Барриоса, видно, уже не научить надежно отдавать мяч своему, а не чужому. Ивановичу, хотя бы в силу возраста, требуется альтернатива. Равно как и более внятные варианты на всех флангах без исключения, и тыловых, и наступательных. А то ведь наибольшее впечатление фланговой игрой произвел в последних играх… Артем Дзюба против «Крыльев».

Обо всем этом нужно будет похлопотать менеджменту. Но я настаиваю на том, что и Семаку пора брать команду в ежовые рукавицы – и резко повышать спрос за этот самый «Выдох»!