«Зенит» - чемпион! Что происходит в Питере прямо сейчас (огненные фото и видео!)

Началось празднование еще в самолете, когда стало известно, что тульский «Арсенал» победил «Локо». Это означало, что золотая гонка чемпионата России-2018/19 завершена.

ААА! Да что тут еще скажешь!

А в это время в городе...

Парни готовились к встрече своих.

А они все ехали-ехали...

Впрочем, ожидание не было таким уж томительным

И этот момент настал. Они вместе!

Оп! Давай-давай! Это впечатляет, парни!