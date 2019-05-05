«Зенит» - чемпион! Что происходит в Питере прямо сейчас (огненные фото и видео!)

Началось празднование еще в самолете, когда стало известно, что тульский «Арсенал» победил «Локо». Это означало, что золотая гонка чемпионата России-2018/19 завершена.
ААА! Да что тут еще скажешь!
А в это время в городе...
Парни готовились к встрече своих.
А они все ехали-ехали...
Впрочем, ожидание не было таким уж томительным
И этот момент настал. Они вместе!
Оп! Давай-давай! Это впечатляет, парни!
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