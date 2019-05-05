«Зенит» - чемпион! Что происходит в Питере прямо сейчас (огненные фото и видео!) - Советский спорт
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05 мая 2019 00:56Футбол

«Зенит» - чемпион! Что происходит в Питере прямо сейчас (огненные фото и видео!)

Питерский «Зенит» вернулся из Грозного в Санкт-Петербург, и сейчас там развернулось масштабное празднование чемпионства команды.

Началось празднование еще в самолете, когда стало известно, что тульский «Арсенал» победил «Локо». Это означало, что золотая гонка чемпионата России-2018/19 завершена.

ААА! Да что тут еще скажешь!

А в это время в городе...

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Парни готовились к встрече своих.

А они все ехали-ехали...

Впрочем, ожидание не было таким уж томительным

И этот момент настал. Они вместе!

Оп! Давай-давай! Это впечатляет, парни!

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