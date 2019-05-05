20 миллионов евро «Зениту» - это хорошо. Но за что еще и кубок на вечное хранение?

ПРОЩАЙ, СТАРАЯ ЭМБЛЕМА

Встреча «Зенит» - ЦСКА начнется на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 мая в 19.00. Согласно регламенту премьер-лиги, команда, оформившая титул досрочно, награждается кубком на ближайшем для нее домашнем матче. Соответственно, именно 12 мая игроки «Зенита» и должны поднять над головой ценный приз под аплодисменты родной публики и аккомпанемент праздничного салюта.

Кстати, на этом самом призе до сих пор красуется старая эмблема РПЛ, использовавшаяся до глобального ребрендинга лиги, который прошлым летом провела дизайн-студия Артемия Лебедева. Медведя, грозно смотрящего на нас со всех экранов, там нет. Но, видимо, следующий чемпион России получит уже кубок с «медведем». Ведь завоеванный «Зенитом» трофей достанется питерцам на вечное хранение. Об этом руководство лиги поспешило объявить в субботу вечером.

ТРИ ТИТУЛА ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

Справедливо ли это? Давайте разбираться. В «Положении о специальном призе «Кубок чемпионов России по футболу» сказано: «команда, выигравшая чемпионат России три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает приз навечно». У «Зенита» нынешнее чемпионство действительно пятое в истории. Поэтому формально регламент будет соблюден. Но если честно, логики тут мало. Согласитесь, было бы справедливее отсчитывать пять побед с момента изготовления приза, а не в сумме.

Напомним, нынешняя стеклянно-золотая композиция начала вручаться чемпионам России только с 2015 года. В 2014-м предыдущий приз, в полном соответствии с регламентом, был передан РПЛ на вечное хранение ЦСКА, который тогда как раз стал чемпионом пятый раз. С тех пор «Зенит» завоевывал золото два раза. Так зачем ему приплюсовывать еще три титула задним числом? Где логика?

При нынешней схеме возникает масса вопросов. Скажем, как поступать с командами, уже преодолевшими рубеж в пять чемпионств? Отсчитывать их титулы заново после пятого? Но тогда нынешний приз должны были отдать навечно «Спартаку» в 2017 году, когда красно-белые стали десятикратными, оформив свою вторую «пятерку»… В общем, кривая схема получается. И ее вполне можно было бы выпрямить, придерживайся лига простого и внятного принципа: «трофей - навечно тому, кто взял конкретно его пять раз».

Если бы кубок сейчас не отдали «Зениту» навечно, то в следующем году, в момент определения нового чемпиона питерцы обязаны были бы доставить трофей в офис РПЛ, как это уже сделал «Локомотив» - чемпион России-2017/18. Кстати, за невозврат ценного приза регламент предусматривает… дисквалификацию клуба. Так что с этим делом лучше не шутить. Все равно, каждый чемпион получает навечно копию кубка. Кроме того, имеет право изготавливать миниатюрные версии завоеванной «крынки» (масштаб - 2 к 1) для реализации в качестве сувенирной продукции.

РАКИЦКИЙ И ПАРЕДЕС - УНИКАЛЬНЫЕ

Ну а что с медалями? Статья 18 регламента гласит, что на «Зенит» лигой будут выделены 40 позолоченных кругляшей - на всю команду, включая игроков, тренеров и администрацию клуба. Впрочем, это обязательный минимум. При желании клуб может заказать дополнительные комплекты. И питерцы наверняка воспользуется своим правом. Ведь участие в чемпионате России-2018/19 приняли 30 игроков «Зенита», включая находящегося сейчас в СИЗО «Бутырка» Александра Кокорина и уехавшего зимой в «ПСЖ» Леандро Паредеса, а тренерский штаб Сергея Семака включает… 24 человека!

Любопытно, что два зенитовца за один год выиграли по два национальных чемпионата. Это Ярослав Ракицкий, который должен будет забрать золотую медаль в офисе донецкого «Шахтера» за победу в украинской лиге, и все тот же Паредес - новоиспеченный чемпион Франции.

ПЛЮСУЕМ 20 МИЛЛИОНОВ. МИНУСУЕМ ДЗЮБУ ?

И напоследок - о финансовой стороне вопроса. Пока РПЛ не огласила сумму призовых для призеров чемпионата-2018/19, но можно предположить, что «Зениту» за первое место достанется не менее 5 миллионов евро - такую сумму год назад получил «Локо». Кроме того, питерцам уже гарантирован солидный бонус от УЕФА за автоматическое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов. Это еще примерно 15 миллионов.

Так что чемпионство принесло в клубную казну 20 млн евро. Отличное начало президентства Александра Медведева! Посмотрим, какие летом будут трансферы. Напомним, зимой «Зенит» продал Паредеса за 40 млн евро, а Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна прикупил суммарно на 37 миллионов.

Как мы уже сообщали, одним из краеугольных камней в трансферной политике «Зенита» должна стать фигура Артема Дзюбы. Контракт нападающего, впервые ставшего чемпионом России, истекает летом 2020 года. Наверняка летом ему поступят предложения из-за рубежа. Но по нашей информации, претендовать на Дзюбу будет и «Спартак», который готов выделить серьезные средства на возвращение своего воспитанника.