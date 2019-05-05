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05 мая 2019 17:01ФутболТАТЬЯНИН Михаил

...И тут Семак зажег файер! Как Санкт-Петербург встретил своих чемпионов

  Ростральные колонны в огне, «золотой» стадион, отсутствующий Артем Дзюба… Рассказываем о том, как «Зенит» встретили в родном городе.

ИЗ ПЕТРОДВОРЦА - В ПУЛКОВО!

После того, как «Зенит» оформил свое пятое российское чемпионство где-то в небе между Грозным и Питером, в северной столице полил дождь. Однако это не помешало пяти тысячам болельщиков сине-бело-голубых приехать в аэропорт «Пулково» встречать своих любимцев.

Официальный сайт и твиттер клуба оперативно объявили, что зенитовцы приземлятся на родной земле в районе 23.00. Поэтому времени на сборы у фанатов было не так много. К тому же, некоторые немного запутались в терминалах петербургской воздушной гавани, и приехали на торжественную встречу в главный аэропорт.

«Приехали туда на такси, там уже было несколько компаний, таких же, как мы, но нам быстро объяснили, что нужно ехать в старый терминал «Пулково-2» - рассказал нашему корреспонденту поклонник «Зенита» Никита, который сорвался встречать команду прямо из Петродворца, где в субботу он наслаждался открытием сезона фонтанов, пока планы не пришлось в срочном порядке менять. - В итоге набились вшестером в такси, помчались в нужное место, а там уже перекрывали дорогу для машин. Но мы все же успели проскочить»…

ДОЖДЬ ПРЕКРАТИЛСЯ ВНЕЗАПНО

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Зенитовский лайнер еще даже не начал снижаться, а толпа у старого терминала аэропорта уже была огромной. Людей не смущал проливной холодный дождь. Шампанское, файеры, радость, ликование. Многие пришли с детьми, чтобы показать подрастающему поколению один из главных петербургских праздников, который происходит далеко не каждый год. Градус эмоций зашкаливал. Из колонок гремела музыка - клуб предусмотрительно подготовился к возможному чемпионству, своей очереди ждал золотой чемпионский фейерверк. В толпе болельщиков сновали туда-сюда журналисты с камерами и микрофонами. Все терпеливо ждали.

Когда по толпе прокатилась новость о том, что самолет «Зенита» коснулся взлетно-посадочной полосы, дождь неожиданно прекратился. Ждать оставалось недолго. И вот уже почти в полночь из терминала появились они - новоиспеченные чемпионы страны. Пока без чемпионского кубка - его вручат «Зениту» на вечное хранение в ближайшем домашнем матче с ЦСКА 12 мая.

НЕ ХВАТАЛО ТОЛЬКО ДЗЮБЫ

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Почти у каждого игрока в руках был телефон, на который снималось происходящее безумие. А картинка действительно была впечатляющая - толпа скандировала и восхваляла своих кумиров, даже Антон Заболотный, которому доставалось от болельщиков в этом сезоне, был реабилитирован за голевой пас в Грозном.

Но главным героем вечера был, конечно, Сергей Семак. После того, как тренер команды выступил с короткой, но емкой речью, над аэропортом несколько минут неслось «Сергей Богданович Семак!». Кажется, это было слышно и в городе… А потом Семаку вручили настоящий файер, который тренер бесстрашно поджег под всеобщее ликование толпы.

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Не хватало на этом празднике жизни только Артема Дзюбы, который, наконец, стал чемпионом страны, впервые в своей непростой карьере. Он не полетел с командой в Грозный и почему-то не приехал на всеобщее празднование в аэропорт. В своем инстаграме нападающий «Зенита» выступил с трогательной речью:

«Спасибо всем, кто верил в меня, моим родным, друзьям и близким! Пока еще не осознаю, что стал чемпионом страны. Очень долго к этому шел. К сожалению, нет возможности ответить лично на поздравления, их очень много. Всем спасибо! С победой, Петербург!».

В ОДНОМ РЯДУ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

В честь долгожданного чемпионства и своих победителей нарядился и сам город. Золотом подсветили главный стадион города - «Газпром Арену», которая обычно окрашена в клубные цвета. А «Лахта-центр» засиял в ночи сине-бело-голубым, в лучших традициях Эйфелевой башни. Но главным украшением Питера стал огонь, зажженный на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова. Происходит такое только по большим праздникам вроде Дня города или Дня Победы. Что ж, первое за четыре года чемпионство «Зенита» легко вписалось в этот ряд.

Но праздновать город будет весь май. 12-го на матче с ЦСКА зенитовцы поднимут над головами чемпионский кубок, а 26-го после заключительной игры чемпионата России с «Енисеем» состоится чемпионский парад. Торжества только начинаются!

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