ЦСКА и «Динамо» сыграли никчемную ничью. Зато красивую! - Советский спорт
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05 мая 2019 19:34ФутболМощенко Захар

ЦСКА и «Динамо» сыграли никчемную ничью. Зато красивую!

Столичные клубы выдали отличный поединок с крутыми поворотами сюжета, но в итоге никому не удалось взять три очка.

БИЙОЛ В РОЛИ ВЕРНБЛУМА

«Здесь нет зависти и злости, здесь без спроса ходят в гости», – гласил баннер, растянутый на всю длину центральной трибуны стадиона на 3-й Песчаной. Действительно, дружба армейских и динамовских болельщиков проверена не годами даже, а десятилетиями. Но на сей раз вышло так, что бело-голубые, наведавшись к друзьям-соперникам в гости, «без спроса» забрали у них важнейшие очки, едва и вовсе не увезя волевую победу.

А ведь накануне казалось, что тульский «Арсенал» не только досрочно короновал питерский «Зенит», но и возродил интригу в борьбе за места в Лиге чемпионов. Поражение «Локомотива» от «оружейников» позволяло ЦСКА не оставлять надежд даже на серебро РПЛ и прямую путевку в групповой турнир главного еврокубка. Нужно было лишь выдать мощный финишный спурт в чемпионате. А для начала – обыграть «Динамо» в дерби.

Решать эту задачу наставнику красно-синих Виктору Гончаренко пришлось в отсутствие одного из главных своих козырей. Никола Влашич, заработавший красную карточку в предыдущем туре в Краснодаре, на один матч остался вне футбола. Кроме того, перед самым стартовым свистком пришлось делать еще одну замену в основной обойме: вместо Виктора Васина с первых минут на поле вышел Георгий Щенников.

Впрочем, эта пожарная замена не преобразила конфигурацию оборонительной линии ЦСКА – она по привычке состояла из трех центральных защитников и двух фланговых игроков, действовавших по всей бровке. Главный же сюрприз от Гончаренко обнаружился в центральной зоне: Яка Бийол оказался выдвинут настолько далеко вперед из опорной зоны, что по своим функциям напоминал оставшегося в запасе Арнора Сигурдссона, а по внешним данным – Понтуса Вернблума эпохи позднего Слуцкого. Да, мы прекрасно помним, как прежний наставник армейцев при необходимости перемещал шведского «опорника» в переднюю линию, нагнетая давление на ворота соперника.

«ДИНАМО» ОБОШЛОСЬ БЕЗ «АВТОБУСА»

Можно было бы подогнать задачу под ответ и отметить, что задумка Гончаренко сработала – ведь Бийол открыл счет в дерби. Однако этот гол случился после розыгрыша углового, когда армеец более удачно выбрал позицию, чем динамовец Абдул Азиз Тетте, и головой точно пробил под перекладину. В целом же игра словенца в атаке не особо впечатлила: ему, очевидно, не хватало резкости и нестандартных решений.

Что касается номинальных гостей, их наставник Дмитрий Хохлов не стал численно укреплять оборону, обойдясь двумя центральными защитниками. Притом, что на скамейке остались Владимир Рыков и Себастьян Хольмен! Тони Шуньич и молодой Роман Евгеньев вполне себе неплохо справлялись со своими обязанностями, хотя нельзя сказать, что острых моментов у ворот Антона Шунина на протяжении всей встречи не возникало вовсе.

Бело-голубые, которым три очка тоже были необходимы как воздух, чтобы обезопасить себя от участия в стыковых матчах, и не думали «парковать автобус». Они лучше хозяев провели стартовые десять минут матча (запомнились нервная срезка Марио Фернандеса по своим воротам, когда мяч прошел в опасной близости от штанги, и плотный удар Евгения Луценко), ударно – концовку первого тайма, организовав два красивых гола за восемь минут: Мигел Кардозу убежал от всей красно-синей обороны с центра поля, а Кирилл Панченко аккуратно подставил голову под навесную передачу Жоаозиньо. Кстати, бывший форвард ЦСКА, тепло встреченный армейскими фанатами, не стал праздновать этот гол.

Начало второй половины матча (как, кстати, и его первые минуты) прошло под проливным дождем, и армейцев эти водные процедуры здорово взбодрили. Шунин дважды выручил свою команду после ударов Хердура Магнуссона и Федора Чалова. Однако когда за пять минут до финального свистка на верховую передачу Ивана Облякова, словно чертик из табакерки, выскочил нефартовый доселе Такума Нисимура, голкипер бело-голубых не смог вытащить мяч из дальней девятки.

Концовка получилась по-настоящему огненной – забить могли обе команды, но в итоге все закончилось ничьей, которая по большому счету ничего не дала, ни тем, ни другим.

РПЛ. 27-й тур

ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва) – 2:2 (1:2)

ЦСКА: Акинфеев (к) – Марио Фернандес, Набабкин (Ефремов, 84), Бекао, Магнуссон, Щенников (Эрнандес, 64) – Бистрович (Нисимура, 79), Обляков – Ахметов, Бийол – Чалов

«Динамо»: Шунин (к) – Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов – Тетте, Юсупов – Жоаозиньо, Панченко (Марков, 85), Кардозу – Луценко (Соу, 71)

Голы: Бийол, 28 – 1:0. Кардозу, 35 – 1:1. Панченко, 43 – 1:2. Нисимура, 85 – 2:2.

Предупреждения: Кардозу, 32. Магнуссон, 65. Бекао, 88. Евгеньев, 89

Судьи: Сергей Карасев, Антон Кобзев, Илья Елеференко (все – Москва)

5 мая. Москва. «ВЭБ Арена». 22 800 зрителей.

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